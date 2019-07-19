Политика
Иран задержал британский нефтяной танкерРоссийская газета вчера в 15:05
Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами". Владельцы подтвердили, что судно изменило курс и направилось на север в сторону Ирана, сообщает газета The Guardian.
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Мы поговорим с Соединенным Королевством, у нас нет письменных договоренностей, но у нас есть соглашение, они являются нашим очень хорошим союзником.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС вчера в 15:25
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Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара
Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено вчера в 10:20
Футбол
«Уфа» и «Краснодар» определились с формами
Обновлено в 03:29
Хоккей
Контрольный матч. «Адмирал» проиграл «Ермаку»
Обновлено в 06:10
Футбол
«Ростов» и «Спартак» встретятся во втором туре чемпионата России
«Ростов» и «Спартак» встретятся в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено вчера в 21:04
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Общество
Авиашоу смотрели 100 000 липчан
Зрителями прошедшего сегодня в Липецке авиашоу стали 100 000 горожан. Такую цифру приводит администрация Липецка.
Обновлено в 06:19
Общество
Минпромторг предлагает перестать считать пиво алкоголем
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пиво было приравнено к алкогольной продукции в 2011 году.
Обновлено в 06:17
Политика
Зеленский потребовал доложить ему о расследовании убийства Шеремета
Украинский лидер Владимир Зеленский попросил силовиков отчитаться о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 07:30
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске.
Обновлено вчера в 14:09
Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Политика
«День тишины» наступил на Украине перед выборами
В субботу на Украине наступил «день тишины» – перед днем голосования на парламентских выборах в стране полностью запрещена предвыборная агитация, сообщают информационные агентства.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Посольство России в Великобритании показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter-аккаунте карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено в 00:57
Культура
В театре «Ленком» рассказали о состоянии упавшей со сцены Чуриковой
Народная артистка СССР Инна Чурикова чувствует себя лучше, рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
Обновлено в 04:45
Хоккей
Житник: интервью Панарина может негативно отразиться на Знарке
Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о ситуации с Артемием Панариным, раскритиковавшим российские власти в интервью.
Обновлено в 01:57
Общество
Рябцева обвинила Навального в хищении 10 миллионов на сборе подписей
По словам Рябцевой, во время подготовительной кампании Навальный вывел со своего биткоин-кошелька 12,7 миллиона рублей пожертвований, из которых на сбор подписей ушло только 2,7 миллиона.
Обновлено в 05:25
Наука
В Китае нашли новый вид редких ассамских летяг
Обновлено вчера в 03:31
Происшествия
Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале
Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Арестован хозяин фирмы, строившей завод по производству С-400
Владелец общества с ограниченной ответственностью «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов акционерного общества «Нижегородский завод 70-летия Победы».
Обновлено в 05:47
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Футбол
Неймар не полетел с «ПСЖ» в Германию на матч с «Нюрнбергом»
«ПСЖ» вылетел в Нюрнберг на товарищеский матч с местной командой. В Германию с командой не отправился Неймар, сообщает пресс-служба парижан.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Обновлено вчера в 19:46
Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
Трехмесячный ребенок скончался после ДТП под Гвардейском
В ночь на субботу, 20 июля, в калининградской больнице умер пострадавший в жестком дорожно-транспортном происшествии под Гвардейском трехмесячный ребенок.
Обновлено в 07:09
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Шоу-бизнес
Светлана Лобода получила травму на концерте
Недавний концерт Светланы Лободы в Нижнем Новгороде не прошёл для певицы бесследно - она продемонстрировала подписчикам в Instagram покрытые синяками ноги.
Обновлено в 06:09
Космос
50 лет назад американцы впервые высадились на Луну
Обновлено в 00:48
Футбол
Рэшфорд и де Хеа — в старте «МЮ» на матч с «Интером»
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Интером» в матче Международного кубка чемпионов.
Обновлено в 06:41