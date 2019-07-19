Политика
Иран задержал британский нефтяной танкерРоссийская газета вчера в 15:05
Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами". Владельцы подтвердили, что судно изменило курс и направилось на север в сторону Ирана, сообщает газета The Guardian.
Читать в источнике
Оценить257
Мы поговорим с Соединенным Королевством, у нас нет письменных договоренностей, но у нас есть соглашение, они являются нашим очень хорошим союзником.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС вчера в 15:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 04:55, Вашингтон
Происшествия
Украинский моряк после запоя прыгнул за борт и поплыл в Россию
Обновлено вчера в 22:33
Политика
Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака
Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:18
Единоборства
Российский боксер Дадашев госпитализирован с отеком мозга после боя
В больнице у Дадашева диагностировали сильный отек мозга, после чего спортсмена быстро прооперировали.
Обновлено в 02:36
Политика
Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Лукашенко подписал закон об амнистии заключенных
В связи с празднованием 75-летия освобождения белорусской территории от немецко-фашистских захватчиков закон об амнистии подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, 20 июля сообщает пресс-служба президента.
Обновлено в 03:44
Игры
На выходных в Steam можно бесплатно сыграть в Borderlands
Borderlands Game of the Year Enhanced доступна для бесплатной игры в Steam на выходных. Предложение закончится 22 июля.
Обновлено вчера в 15:07
Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено вчера в 01:36
Армия и оружие
Пентагон подтвердил решение о переброске военных в Саудовскую Аравию
Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Ричард Спенсер разрешил переброску американских вооружённых сил в Саудовскую Аравию для дальнейшего развёртывания военного контингента, сообщило Центральное командование США.
Обновлено вчера в 20:28
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Здоровье
Можно ли пить воду сразу после еды, рассказала диетолог
Существует мнение, что пить воду во время или после приема пищи вредно для здоровья.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Алена Водонаева поделилась пикантными снимками из бассейна
Алена Водонаева продолжает наслаждаться отдыхом в Калифорнии в компании сына Богдана и рассказывать у себя в соцсетях о своем отпуске.
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского цирком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал данные о зарплатах звёзд шоу-бизнеса
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН прокомментировал исследование Росстата, согласно которому работники сферы культуры получают самые высокие зарплаты в России.
Обновлено в 00:47
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие
Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского
Обновлено вчера в 16:33
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР издали приказ о прекращении огня
Начальник народной милиции самопровозглашенной ДНР Денис Синенков заявил, что был издан и доведен до всех подразделений ДНР приказ о полном прекращении огня с 21 июля.
Обновлено в 04:08
Политика
Путин запустил на Магнитогорском комбинате новую аглофабрику
Владимир Путин в рамках визита в Магнитогорск дал запуск второй очереди агломерационной фабрики №5 ММК на полную мощность.
Обновлено в 01:05
Экономика
Число выданных россиянам займов в I полугодии выросло на 18%
"По итогам первого полугодия 2019 года микрофинансовые организации выдали россиянам примерно 8,5 миллиона займов, что больше аналогичного периода 2018 года на 18%", — сообщают аналитики компании.
Обновлено вчера в 20:20
Культура
В Dota 2 добавили модель молодого Invoker
Обновлено в 01:31
Хоккей
Милан Лулич: «Фанаты в Калгари ценят старание на льду»
Нападающий Милан Лучич высказался о своем переходе в «Калгари» из «Эдмонтона».
Обновлено в 03:09
Здоровье
Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
По всему миру у людей начали диагностировать казалось бы давно побежденные болезни — коклюш, корь, столбняк.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в океан на побережье американского города Оушен-Сити.
Обновлено в 02:15
Футбол
Матч «Рубин» – «Ахмат» может состояться в Нижнем Новгороде
Матч 3-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Ахматом» может пройти в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 02:00
Происшествия
СМИ сообщили об аресте владельца завода по производству С-400
Владелец компании "ВИП-Стройинжиниринг" Сергей Дегтярев был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве в ходе строительства объектов "Нижегородского завода 70-летия Победы".
Обновлено в 04:23
Общество
Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем
Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.
Обновлено в 03:00
Экономика
WSJ: Equifax выплатит около $700 млн в США из-за утечки данных
Американское бюро кредитных историй Equifax выплатит около $700 млн американским властям в связи с тем, что хакеры получили доступ к данным примерно 145 млн ее клиентов.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
В Петербурге задержан мужчина, устроивший резню в метро
Полиция Петербурга задержала 36-летнего мужчину, который в минувшую пятницу на станции метро «Пушкинская» нанёс ножевые раны двум гражданам.
Обновлено в 04:23
Общество
Визит Путина в Тулун скрыли от местных жителей
Жители города Тулун в Иркутской области, который пострадал от наводнения, не знали о визите российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 03:19