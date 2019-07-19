Политика
Иран задержал британский нефтяной танкерРоссийская газета вчера в 15:05
Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами". Владельцы подтвердили, что судно изменило курс и направилось на север в сторону Ирана, сообщает газета The Guardian.
Читать в источнике
Оценить265
Мы не рассматриваем военный исход, а стремимся найти дипломатический способ урегулирования ситуации. Свобода судоходства в Персидском заливе необходима. В интересах Ирана разрешить возникшую ситуацию как можно быстрее.
— Джереми Хант, британский политикВести.Ru 02:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 06:29, Вашингтон
Авто
В Сети появились шпионские снимки нового электрокара Fiat 500e
Обновлено в 04:56
Политика
Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир
Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.
Обновлено в 05:07
Авто
McLaren завершил производство купе 600LT
Основанный на McLaren 570S, 600LT является третьей моделью с «длинным хвостом» от McLaren и второй такой моделью, доступной для дорог общественного пользования после 675LT.
Обновлено в 04:18
Политика
В Москве пройдет митинг за допуск на выборы
В субботу днем на проспекте Сахарова пройдет митинг «За допуск на выборы» в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не допустили к выборам.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Генпрокурор Украины заявил, что в деле Шеремета есть «горячие версии»
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что к расследованию убийства Павла Шеремета привлечены иностранные специалисты и уже есть "горячие версии".
Обновлено в 05:47
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Правительство одобрило создание единого портала с данными россиян
Правительство России одобрило законопроект о создании портала, где будет собрана информация о всех гражданах страны.
Обновлено в 04:52
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено 18 июля в 19:28
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара
Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено вчера в 10:20
Армия и оружие
ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня
Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Полторака
Во время осмотра модулей для размещения военнослужащих в полевых условиях президент Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия
Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале
Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:42
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Китае после взрыва на заводе погибли 10 человек
В результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в провинции Хэнань погибли десять человек.
Обновлено вчера в 22:07
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено вчера в 13:24
Здоровье
Доктор Мясников назвал болезни, которые можно определить по глазам
Доктор Александр Мясников назвал заболевания, которые врач может определить по глазам человека.
Обновлено вчера в 08:52
Футбол
Ибрагимович послал тренера соперника после матча MLS
Обновлено в 05:01
Игры
На выходных в Steam можно бесплатно сыграть в Borderlands
Borderlands Game of the Year Enhanced доступна для бесплатной игры в Steam на выходных. Предложение закончится 22 июля.
Обновлено вчера в 15:07
Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера
Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери.
Обновлено вчера в 16:57
Футбол
Алжир победил Сенегал и второй раз в истории выиграл Кубок Африки
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Мальчик из Тулуна рассказал Путину об утонувшем детсаде
Обновлено вчера в 07:32
Армия и оружие
Танковый бой Т-72 и Abrams в Польше сняли на видео
На польском полигоне Пески военные смоделировали танковый бой с участием американских Bradley и M1 Abrams, польских Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (лицензия советской гусеничной боевой машины пехоты).
Обновлено вчера в 08:06
Кино
«Новый смысл скромно вписан в начале последней трети картины». Пал ли «Король Лев» жертвой высоких технологий?
В российском прокате идет ремейк легендарного мультфильма Disney. Новая версия, вышедшая 25 лет спустя, вызвала много споров.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Мужчина напал с ножом на пассажиров метрополитена в Петербурге
Неизвестный мужчина напал на двух пассажиров метрополитена с ножом и нанес им несколько колото-резанных ран.
Обновлено в 04:41
Технологии
Врач оценил достоверность состаренных в FaceApp фотографий
Обновлено в 05:27
Общество
В России 11 тыс. человек получают зарплату более 1 млн рублей в месяц
Более 775 тыс. человек получают зарплату меньше 11 тыс. 280 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 04:35
Армия и оружие
В китайской прессе обсуждают «дымящий» эсминец «Быстрый» ВМФ России
В китайских СМИ активно обсуждают выходивший на военно-морское учение эсминец «Быстрый» ВМФ РФ. Речь идёт об эсминце проекта 956.
Обновлено в 05:34