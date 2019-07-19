Политика

Иран задержал британский нефтяной танкерРоссийская газета вчера в 15:05

Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами". Владельцы подтвердили, что судно изменило курс и направилось на север в сторону Ирана, сообщает газета The Guardian.
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Джереми Хант
Мы не рассматриваем военный исход, а стремимся найти дипломатический способ урегулирования ситуации. Свобода судоходства в Персидском заливе необходима. В интересах Ирана разрешить возникшую ситуацию как можно быстрее.
— Джереми Хант, британский политикВести.Ru 02:20

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