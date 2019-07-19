Политика
Иран задержал британский нефтяной танкерРоссийская газета вчера в 15:05
Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами". Владельцы подтвердили, что судно изменило курс и направилось на север в сторону Ирана, сообщает газета The Guardian.
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Происшествия
СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400
В Нижнем Новгороде по решению суда арестован владелец ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:15
Наука
Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном
Группа исследователей из Кембриджского университета в Великобритании установила, что даже малые дозы радиации, эквивалентные проведению трех сеансов компьютерной томографии, которые в настоящее время считаются безопасными для человека, увеличивают число клеток с генными мутациями P53, ответственных за возникновение онкологических заболеваний.
Обновлено вчера в 19:48
Футбол
Экс-вратарь «Крыльев Советов» стал лучшим игроком финала Кубка Африки
Победный мяч себе в актив занес форвард Багдад Бунедж. В свою очередь, вратарь сборной Алжира Раис МБоли был признан лучшим игроком финала.
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Обновлено вчера в 19:46
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал фото 10-летней дочери с сигаретой
41-летний Алексей Панин не скрывает, что позволяет своей дочери многое.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Обновлено вчера в 14:09
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Футбол
Начато расследование перехода Гризманна в «Барселону»
Обновлено вчера в 23:39
Интернет
Forbes: приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
Разработчики приложения для смартфонов FaceApp в период с 9 по 19 июля заработали более $1 млн на фоне резкого роста популярности продукта, передаёт российское издание Forbes.
Обновлено вчера в 17:02
Музыка
ВДНХ — 80 лет. Как выставка отметит юбилей
Главной выставке страны исполняется 80 лет. Отмечать юбилей будут с 1 по 4 августа.
Обновлено вчера в 07:27
Политика
Путин рассказал о своем президентстве
Российский президент Владимир Путин рассказал о том, устал ли он быть лидером страны.
Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие
M1 Abrams и Т-72 сразились в танковой битве в Польше
В "Твиттере" появилось видео танковой битвы с участием американских танков M1 Abrams и БМП Bradley с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензия советского Т-72) и БМП BWP-1 (лицензия советской БМП-1).
Обновлено вчера в 09:49
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Обновлено вчера в 22:21
Авто
Skoda начала производство обновленного Skoda Superb
На заводе Skoda в чешских Квасинах началось серийное производство обновленного Skoda Superb.
Обновлено вчера в 10:54
Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы от Китая и России
В июле кандидат на пост главы Пентагона, выдвинутый Дональдом Трампом Марк Эспер, заявил о состоянии «кибервойны» между США и Китаем с Россией.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского цирком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.
Обновлено вчера в 20:08
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
Обновлено вчера в 13:24
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено вчера в 12:18
Гаджеты
Redmi анонсировал портативные аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мАч
В Китае состоялся анонс Redmi Pro Powerbank емкостью 10 000 и 20 000 мАч.
Обновлено вчера в 04:05
Кино
Вышел первый трейлер мюзикла «Кошки»
Киноверсия бродвейского мюзикла «Кошки» обзавелась первым трейлером. В картине осталась музыка Эндрю Ллойда Уэббера.
Обновлено 18 июля в 17:47
Экономика
Россиян предупредили о росте безработицы из-за предпенсионеров
Минтруд прогнозирует рост безработицы в 1,6 раза в 2020 году за счет граждан предпенсионного возраста, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области
Обновлено вчера в 22:41
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе
В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.
Обновлено 18 июля в 09:00
Авто
Honda отзывает с китайского рынка почти сто тысяч автомобилей
Производитель GAC Honda отзывает с китайского рынка 94 680 машин из-за проблем с подушками безопасности.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Хакеры взломали электронную почту и Twitter Скотланд-Ярда
Электронная почта и страница Скотланд-Ярда в Twitter были взломаны хакерами, пишет BBC.
Обновлено вчера в 23:46
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено вчера в 10:38
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Украинские пользователи Сети отреагировали на инцидент между президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Захарова отреагировала на продление ареста Вышинскому
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия
В Новосибирске мусоровоз на зебре сбил двух девушек
Обновлено в 00:13