Иран внес ВС США в список террористических организацийГазета.Ru 12:22

Высший совет национальной безопасности Ирана внес Вооруженные Силы США в список террористических организаций, передает Reuters. Об этом сообщило государственное телевидение Ирана.

Транспорт «Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.

Политика В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.

Политика Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».

Интернет Названы способы повысить скорость беспроводного интернета Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.

Спорт Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".

Происшествия В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой Сбой произошёл в работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», с трудностями в функционировании сервиса столкнулись жители многих регионов России.

Футбол Игуаин заявил, что намерен остаться в «Челси» Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин рассказал, как он себя чувствует в лондонском клубе.

Происшествия Адвокат сообщил о возмещении экс-полпредом Ишаевым ущерба «Роснефти» ТАСС уточняет, что 5 апреля дочь Ишаева перевела на счет ПАО "Роснефть" 5 млн 744 тыс. руб. О задержании экс-губернатора Хабаровского края и бывшего полпреда президента в ДФО Виктора Ишаева стало известно 28 марта.

Авто Nissan и Dongfeng готовят конкурента модели Range Rover Nissan и Dongfeng готовят конкурента модели Range Rover, о чем стало известно благодаря тизерным изображениям, распространенным в Сети.

Политика Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».

Космос Умер проектировщик космического корабля Гагарина Виктор Благов Проектировщик космического корабля «Восток», на котором в 1961 г. совершил полет первый космонавт Юрий Гагарин, и руководитель полетов орбитальных станций «Салют» и «Мир» Виктор Благов скончался на 84-м году жизни.

Армия и оружие Черноморский флот вывел корабли на дежурство из-за учений НАТО Корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО в Черном море.

Происшествия При обрушении кровли на заводе в Дзержинске погиб один человек При обрушении кровли на заводе «Химмаш» в Дзержинске погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Шоу-бизнес Татьяна Навка показала чувственный танец с Романом Костомаровым Первый крупный успех пришел к спортсменам в 2003 году, когда Навка и Костомаров стали чемпионами России.

Здоровье Минздрав назвал регионы России с самым распространенным детским раком Немного отстают от антилидеров Сахалин, Хабаровский край, Омская, Архангельская, Смоленская области, а также Пермский край и Санкт-Петербург, где заболеваемость держится на уровне 16-20 человек на 100 тысяч несовершеннолетних.

Кино В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.

Происшествия В Петербурге суд не стал лишать мать-инвалида родительских прав Выборгский районный суд в понедельник не удовлетворил иск органов опеки о лишении родительских прав жительницы Санкт-Петербурга, инвалида по слуху, которую разлучили с двумя маленькими детьми, а затем передали их из соцучреждений под опеку бабушке, сообщила Мария Эрмель, президент ассоциации "Ребенок дома", оказывающей женщине юридическую поддержку.

Футбол Жена Мамаева: «„Краснодар“ не может разорвать контракт с Пашей» Футбольный клуб "Краснодар" не может разорвать трудовое соглашение с одиозным полузащитником Павлом Мамаевым, который в данный момент находится в московском СИЗО, - такое мнение высказала жена футболиста Алана.

Общество Житель Калининграда нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами Житель Калининграда нашел на одной из стройплощадок города старинную бутылку, внутри которой находилось больше 20 конфет с изображением перекрещенных костей на этикетке.

Армия и оружие Армия Хафтара атаковала единственный действующий аэропорт в Триполи Самолеты Ливийской национальной армии Халифы Хафтара нанесли удар по единственному действующему аэропорту Триполи, сообщает Twitter оперативного штаба правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.

Политика Порошенко настаивает на дебатах в «Олимпийском» 14 апреля Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко настаивает на проведении дебатов на киевском стадионе "Олимпийский" со своим конкурентом на выборах Владимиром Зеленским 14 апреля, а не 19-го, как предложил последний.

Культура На «Первом канале» замазали половые признаки у наскального изображения В программе «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым на «Первом канале» замазали половые признаки у наскального изображения.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Ксении Собчак Российский народный артист Эммануил Виторган оценил развод своего сына Максима с известной телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак.

Политика Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана.

Шоу-бизнес Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.

Гаджеты В Китае представлен гибкий смартфон-браслет Nubia Alpha В Китае официально представлена коммерческая версия гибкого смартфона-браслета Nubia Alpha.

Авто Автомобили Ravon вернутся в Россию Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.