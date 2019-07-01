Иран сообщил об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской АравииМосковский Комсомолец 01:58

Иран не будет возражать против продления договоренностей о сокращении добычи в рамках кооперации ОПЕК и стран "не ОПЕК", но считает, что картель умирает из-за того, что мандат решений в альянсе фактически перешел в руки Москвы и Эр-Рияда.

с чего всё началось

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что Исламская республика не будет противодействовать продлению договорённостей о сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, однако он констатировал приближающуюся гибель альянса из-за того, что мандатом решений в организации фактически обладает Россия и Саудовская Аравия.

Иран сообщил об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской Аравии

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