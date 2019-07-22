Политика

Иран сообщил об аресте 17 шпионов ЦРУUdm-Info 06:43

Представители спецслужбы Ирана арестовали 17 шпионов ЦРУ, ряд из которых были работниками критически важных направлений. По словам сотрудника службы безопасности государства, некоторые шпионы начали сотрудничество с Америкой, чтобы получить или продлить американскую визу.
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Подробнее о событии

Тегеран отчитался об успехах своей контрразведки

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СМИ: 17 человек осуждены в Иране за шпионаж в пользу США

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Власти Ирана объявили о раскрытии американской шпионской сети

Эхо Москвы06:00

Иранские спецслужбы раскрыли 17 американских шпионов

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В Иране сообщили об аресте 17 «шпионов» ЦРУ

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РБК08:30

В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ

Интерфакс02:51
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17 шпионов ЦРУ арестованы в Иране

Вести.UZ04:50
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 19:29, Вашингтон
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Термин «эмоциональное выгорание» как раз подразумевает риски в профессиональной деятельности.
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Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
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В аэропорту Антальи застряли около 500 российских туристов

Российские генконсульство подтвердило информацию о том, что в аэропорту Антальи находятся российские туристы, рейс которых в Москву задержан.
Обновлено в 10:10
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Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt

Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.
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Овнов ждут перспективные поездки.
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Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
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Американцам, которые смеялись над «мультиками», где Россия демонстрировала свои успехи в области нового вооружения, уже не смешно, они видят угрозу даже просто в существовании РФ, заявил израильский политолог Яков Кедми.
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Обновлено в 12:44
Происшествия

В Москве двое на Porsche похитили мужчину и запихнули его в багажник

В Москве двое мужчин на автомобиле Porsche черного цвета похитили человека и попытались скрыться.
Обновлено в 04:17
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Индия запустила к Луне станцию «Чандраян-2»

Обновлено в 08:29
Политика

Трамп заявил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США достигла договоренности c конгрессом по потолку госдолга, а также по бюджету на два года.
Обновлено в 18:20
Общество

В Швеции открылся «Музей отвратительной еды»

В шведском городе Мальмё открыта постоянная экспозиция «Музея отвратительной еды».
Обновлено в 18:52
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Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной

Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.
Обновлено в 15:48
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Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Политика

Геннадий Бурбулис: Ельцин не планировал продавать Финляндии Карелию

Комментируя публикацию в финской газете Hufvudstadsbladet о планах постсоветской России продать Карелию Финляндии, Бурбулис сказал: "Никогда такого быть не могло".
Обновлено в 14:21
Экономика

Чемезов попросил Путина о докапитализации ОАК на более 300 млрд рублей

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента России Владимира Путина о докапитализации «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) на более 300 млрд руб. на покрытие долгов и на создание российского лайнера МС-21.
Обновлено в 08:47
Интернет

Google Assistant позволит отправлять сообщения с экрана блокировки

В последней бета-версии приложения появилась команда "Отправить текст", которая работает прямо с экрана блокировки, пишет ресурс iXBT.Теперь Google Assistant можно сказать, чтобы помощник отправил сообщение любому контакту, и продиктовать текст, при этом смартфон останется заблокированным.
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Общество

В России ужесточат получение охотничьего билета

В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Футбол

Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS

В одном из единоборств матча «Лос-Анджелес Гэлакси» против «Лос-Анджелеса» форвард Златан Ибрагимович ударил локтем в лицо защитника Мохаммеда Эль-Монира.
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Экономика

У россиян рекордно вырос объем свободных денег

Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
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