Политика

Иран сообщил об аресте 17 работавших на ЦРУ шпионовКоммерсантъ 04:00

По данным агентства, речь идет об «объединенной сети агентов, работающих на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) внутри Ирана». Телеканал отметил, что задержания шли в течение года.
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17 шпионов ЦРУ арестованы в Иране

Вести.UZ04:50
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