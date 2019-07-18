Политика

Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливеRT на русском 11:34

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива. Об этом сообщил Корпус стражей Исламской революции. Отмечается, что судно было загружено иранским топливом для дальнейшей перепродажи.
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с чего всё началось
Судно, задержанное Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Персидском заливе, шло под британским флагом, сообщило иранское агентство YJC
 со ссылкой на информированный источник.
Коммерсантъ13:01

Подробнее о событии

США призвали Иран немедленно отпустить задержанное в Персидском заливе судно

ТАСС14:01

Появилось видео задержания в Иране судна с контрабандным топливом

РБК13:09

Вашингтон призвал Тегеран немедленно отпустить задержанный в Персидском заливе танкер

Эхо Москвы14:30

Иран опубликовал видео задержания судна с контрабандным топливом

РИА Новости12:37

Опубликовано видео с задержанным Ираном танкером

RT на русском11:39

Задержанный Ираном иностранный танкер оказался исчезнувшим судном ОАЭ

Интерфакс13:04

Одно из двух. Танкер - бункеровщик в Ормузском проливе либо отбуксировали, либо захватили

Neftegaz.ru06:51
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:52, Вашингтон
Политика

МИД выразил протест советнику посольства США из-за виз учителям

Дипломаты выразили ему протест в связи с заявлениями посла США Джона Хантсмана об "отказе" в визах сотрудникам англо-американской школы.
Обновлено в 11:13
Политика

Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400

США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 («Триумф»), заявил американский президент Дональд Трамп вечером 18 июля, передает Bloomberg.
Обновлено в 14:25
Транспорт

На Крымском мосту завершена укладка рельсов

Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Общество

На Кубани первыми в России завершили уборку зерна

Аграрии Кубани первыми в стране завершили уборочную кампанию зерновых, собрав рекордные более 11,12 миллионов тонн зерна, сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие

В России заявили о готовности поставить Турции истребители Су-35

Обновлено в 08:37
Происшествия

На Красной площади задержан активист с пустым плакатом

Обновлено в 12:47
Происшествия

После провоза клиента Blablacar в кабине поезда началась проверка

Октябрьская железная дорога начала служебную проверку после информации о том, что машинист поезда вез клиента сервиса Blablacar в своей кабине, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:25
Политика

Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес

Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Футбол

Рэпер Баста возродит ростовский футбольный клуб СКА

Российский музыкант Василий Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, организовал проект по возрождению футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка

Обновлено в 14:34
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Политика

«Нафтогаз» напомнил России о варианте договора о транзите газа

Действие контрактов на транзит и поставку газа, заключенных Россией и Украиной десять лет назад, заканчивается в конце 2019 года.
Обновлено в 14:46
Технологии

Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV

Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.
Обновлено в 13:57
Политика

Рейтинг партии Зеленского за три дня до выборов на Украине вновь вырос

Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» за три дня до выборов в Верховную раду снова вырос до 50%.
Обновлено в 14:13
Общество

Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

Обновлено в 01:06
Экономика

Новые акционеры запустили Антипинский НПЗ

В ноябре 2018 года гендиректором завода стал Максим Андриасов, в апреле текущего года предприятие остановило работу, а через месяц обратилось в Арбитражный суд с иском о собственном банкротстве, указав в документах долги на сумму 346 млрд руб. В том же месяце Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которой принадлежат 80% завода.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Адвокат сообщил о вывозе Гульнары Каримовой из колонии на скорой

Адвокат Гульнары Каримовой, швейцарский юрист Грегуар Манжа, сообщил, что ему не удалось добиться свидания с ней, хотя он шесть часов прождал под стенами женской колонии в Зангиотинском районе Ташкентской области.
Обновлено в 13:23
Политика

Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен

Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Политика

Зеленский заключил спор с директором украинского госпредприятия

Президент Украины Зеленский заключил ещё очередное при, но на этот раз с гендиректором госпредприятия «Укргидроэнерго» Сиротой.
Обновлено в 13:45
Политика

Путин и Лукашенко посетили Валаам

Президенты России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках неформального визита посетили остров Валаам в Карелии.
Обновлено вчера в 13:13
Футбол

Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»

Обновлено в 11:15
Происшествия

В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес

Шурыгина оставила мужа и улетела на Бали с миллионером

Участница громкого скандала с изнасилованием Диана Шурыгина улетела на Бали с молодым предпринимателем.
Обновлено в 10:20
Общество

Электронные паспорта в России начнут выдавать уже в 2020 году

Накануне состоялось совещание по поводу внедрения электронного паспорта, на котором Медведев заявил, что страна перейдет на документы нового образца к 2024 году.
Обновлено в 02:41
Хоккей

Кожевников: Панарина не туда понесло. Причина – огромный контракт

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников жёстко отреагировал на высказывания нападающего «Рейнджерс» и сборной России Артемия Панарина относительно его отношения к религии и российской политике.
Обновлено в 10:22
Происшествия

В Туве в аварии погибли семь человек

При столкновении двух автомобилей на трассе в Туве погибли семь человек, в том числе трое детей, сообщило ГИБДД.
Обновлено в 12:10
Происшествия

В Мюнхене пропали две россиянки

Две россиянки пропали в Мюнхене, полицией города возбуждено уголовное дело, сообщило посольство России в ФРГ на своем сайте.
Обновлено в 12:40
Политика

Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Инцидент с танкерами в Оманском заливеБольше новостей по теме
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