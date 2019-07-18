Политика
Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливеRT на русском 11:34
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива. Об этом сообщил Корпус стражей Исламской революции. Отмечается, что судно было загружено иранским топливом для дальнейшей перепродажи.
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с чего всё началось
Судно, задержанное Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Персидском заливе, шло под британским флагом, сообщило иранское агентство YJC со ссылкой на информированный источник.Коммерсантъ13:01
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Политика
МИД выразил протест советнику посольства США из-за виз учителям
Дипломаты выразили ему протест в связи с заявлениями посла США Джона Хантсмана об "отказе" в визах сотрудникам англо-американской школы.
Обновлено в 11:13
Политика
Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400
США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 («Триумф»), заявил американский президент Дональд Трамп вечером 18 июля, передает Bloomberg.
Обновлено в 14:25
Транспорт
На Крымском мосту завершена укладка рельсов
Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Общество
На Кубани первыми в России завершили уборку зерна
Аграрии Кубани первыми в стране завершили уборочную кампанию зерновых, собрав рекордные более 11,12 миллионов тонн зерна, сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Обновлено в 13:40
Происшествия
На Красной площади задержан активист с пустым плакатом
Обновлено в 12:47
Происшествия
После провоза клиента Blablacar в кабине поезда началась проверка
Октябрьская железная дорога начала служебную проверку после информации о том, что машинист поезда вез клиента сервиса Blablacar в своей кабине, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:25
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Футбол
Рэпер Баста возродит ростовский футбольный клуб СКА
Российский музыкант Василий Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, организовал проект по возрождению футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Политика
«Нафтогаз» напомнил России о варианте договора о транзите газа
Действие контрактов на транзит и поставку газа, заключенных Россией и Украиной десять лет назад, заканчивается в конце 2019 года.
Обновлено в 14:46
Технологии
Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV
Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.
Обновлено в 13:57
Политика
Рейтинг партии Зеленского за три дня до выборов на Украине вновь вырос
Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» за три дня до выборов в Верховную раду снова вырос до 50%.
Обновлено в 14:13
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Экономика
Новые акционеры запустили Антипинский НПЗ
В ноябре 2018 года гендиректором завода стал Максим Андриасов, в апреле текущего года предприятие остановило работу, а через месяц обратилось в Арбитражный суд с иском о собственном банкротстве, указав в документах долги на сумму 346 млрд руб. В том же месяце Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которой принадлежат 80% завода.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Адвокат сообщил о вывозе Гульнары Каримовой из колонии на скорой
Адвокат Гульнары Каримовой, швейцарский юрист Грегуар Манжа, сообщил, что ему не удалось добиться свидания с ней, хотя он шесть часов прождал под стенами женской колонии в Зангиотинском районе Ташкентской области.
Обновлено в 13:23
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Политика
Зеленский заключил спор с директором украинского госпредприятия
Президент Украины Зеленский заключил ещё очередное при, но на этот раз с гендиректором госпредприятия «Укргидроэнерго» Сиротой.
Обновлено в 13:45
Политика
Путин и Лукашенко посетили Валаам
Президенты России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках неформального визита посетили остров Валаам в Карелии.
Обновлено вчера в 13:13
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено в 11:15
Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Шурыгина оставила мужа и улетела на Бали с миллионером
Участница громкого скандала с изнасилованием Диана Шурыгина улетела на Бали с молодым предпринимателем.
Обновлено в 10:20
Общество
Электронные паспорта в России начнут выдавать уже в 2020 году
Накануне состоялось совещание по поводу внедрения электронного паспорта, на котором Медведев заявил, что страна перейдет на документы нового образца к 2024 году.
Обновлено в 02:41
Хоккей
Кожевников: Панарина не туда понесло. Причина – огромный контракт
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников жёстко отреагировал на высказывания нападающего «Рейнджерс» и сборной России Артемия Панарина относительно его отношения к религии и российской политике.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В Туве в аварии погибли семь человек
При столкновении двух автомобилей на трассе в Туве погибли семь человек, в том числе трое детей, сообщило ГИБДД.
Обновлено в 12:10
Происшествия
В Мюнхене пропали две россиянки
Две россиянки пропали в Мюнхене, полицией города возбуждено уголовное дело, сообщило посольство России в ФРГ на своем сайте.
Обновлено в 12:40
Политика
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53