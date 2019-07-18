с чего всё началось

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива. Об этом сообщил Корпус стражей Исламской революции. Отмечается, что судно было загружено иранским топливом для дальнейшей перепродажи.

Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе

Политика МИД выразил протест советнику посольства США из-за виз учителям Дипломаты выразили ему протест в связи с заявлениями посла США Джона Хантсмана об "отказе" в визах сотрудникам англо-американской школы.

Политика Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400 США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 («Триумф»), заявил американский президент Дональд Трамп вечером 18 июля, передает Bloomberg.

Транспорт На Крымском мосту завершена укладка рельсов Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

Общество На Кубани первыми в России завершили уборку зерна Аграрии Кубани первыми в стране завершили уборочную кампанию зерновых, собрав рекордные более 11,12 миллионов тонн зерна, сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Происшествия После провоза клиента Blablacar в кабине поезда началась проверка Октябрьская железная дорога начала служебную проверку после информации о том, что машинист поезда вез клиента сервиса Blablacar в своей кабине, сообщает РИА Новости.

Политика Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.

Шоу-бизнес Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.

Футбол Рэпер Баста возродит ростовский футбольный клуб СКА Российский музыкант Василий Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, организовал проект по возрождению футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Политика Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

Политика «Нафтогаз» напомнил России о варианте договора о транзите газа Действие контрактов на транзит и поставку газа, заключенных Россией и Украиной десять лет назад, заканчивается в конце 2019 года.

Технологии Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.

Политика Рейтинг партии Зеленского за три дня до выборов на Украине вновь вырос Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» за три дня до выборов в Верховную раду снова вырос до 50%.

Экономика Новые акционеры запустили Антипинский НПЗ В ноябре 2018 года гендиректором завода стал Максим Андриасов, в апреле текущего года предприятие остановило работу, а через месяц обратилось в Арбитражный суд с иском о собственном банкротстве, указав в документах долги на сумму 346 млрд руб. В том же месяце Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которой принадлежат 80% завода.

Происшествия Адвокат сообщил о вывозе Гульнары Каримовой из колонии на скорой Адвокат Гульнары Каримовой, швейцарский юрист Грегуар Манжа, сообщил, что ему не удалось добиться свидания с ней, хотя он шесть часов прождал под стенами женской колонии в Зангиотинском районе Ташкентской области.

Политика Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».

Политика Зеленский заключил спор с директором украинского госпредприятия Президент Украины Зеленский заключил ещё очередное при, но на этот раз с гендиректором госпредприятия «Укргидроэнерго» Сиротой.

Политика Путин и Лукашенко посетили Валаам Президенты России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках неформального визита посетили остров Валаам в Карелии.

Происшествия В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.

Шоу-бизнес Шурыгина оставила мужа и улетела на Бали с миллионером Участница громкого скандала с изнасилованием Диана Шурыгина улетела на Бали с молодым предпринимателем.

Общество Электронные паспорта в России начнут выдавать уже в 2020 году Накануне состоялось совещание по поводу внедрения электронного паспорта, на котором Медведев заявил, что страна перейдет на документы нового образца к 2024 году.

Хоккей Кожевников: Панарина не туда понесло. Причина – огромный контракт Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников жёстко отреагировал на высказывания нападающего «Рейнджерс» и сборной России Артемия Панарина относительно его отношения к религии и российской политике.

Происшествия В Туве в аварии погибли семь человек При столкновении двух автомобилей на трассе в Туве погибли семь человек, в том числе трое детей, сообщило ГИБДД.

Происшествия В Мюнхене пропали две россиянки Две россиянки пропали в Мюнхене, полицией города возбуждено уголовное дело, сообщило посольство России в ФРГ на своем сайте.