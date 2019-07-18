Политика
Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливеRT на русском 11:34
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива. Об этом сообщил Корпус стражей Исламской революции. Отмечается, что судно было загружено иранским топливом для дальнейшей перепродажи.
Читать в источнике
Оценить84
с чего всё началось
Судно, задержанное Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Персидском заливе, шло под британским флагом, сообщило иранское агентство YJC со ссылкой на информированный источник.Коммерсантъ13:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 16:22, Вашингтон
Кино
Новый «Король Лев» как прообраз новой эры в кино
Обновлено в 15:30
Политика
США сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе
Обновлено в 15:18
Футбол
УЕФА отстранил бельгийский «Мехелен» от участия в Лиге Европы за договорные матчи
3 июня 2019 года, оценивая возможность допуска к еврокубковым турнирам сезона-2019/20, УЕФА после проведения расследование по делу об участии в договорных матчах одобрил участие "Мехелена" в групповой стадии Лиги Европы, клуб завоевал прямую путевку в групповой этап турнира, став победителем Кубка Бельгии сезона-2018/19.
Обновлено в 16:07
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:17
Культура
Инна Чурикова получила травму во время спектакля
Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
Обновлено в 15:32
Политика
Киев предложил одновременно освободить Вышинского и Сенцова
Офис президента Украины предложил одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
Обновлено в 15:32
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента и посадили на галерке
Бывшего президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, куда он отправился на встречу новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами.
Обновлено в 15:21
Происшествия
В Саратове сбитая насмерть женщина влетела в салон троллейбуса
При столкновении пешехода отбросило на проезжавший мимо троллейбус №5. При этом сила удара была такой, что женщина влетела в салон общественного транспорта.
Обновлено в 02:12
Происшествия
МВД отказалось заводить дело на женщину, заказавшую лекарство для сына
Проверка не выявила оснований для возбуждения уголовного дела против Елены Боголюбовой, заказавшей через интернет не зарегистрированное в России лекарство для больного ребенка, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
Обновлено в 14:31
Политика
Россия и Белоруссия на 80% согласовали позиции по интеграции
Глава Минэкономики Республики Беларусь Дмитрий Крутой заявил, что Москва и Минск согласовали позиции по вопросам интеграции на 80%.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне
Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).
Обновлено в 13:48
Политика
Трамп пока не рассматривает санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что в данный момент не рассматривает санкции против Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 13:16
Происшествия
Число жертв пожара в аниме-студии в Японии выросло до 23
Число жертв пожара на студии аниме в Киото (Япония) достигло 23. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 05:00
Экономика
Госдума до конца июля отменит налоговую льготу на пальмовое масло
17 июля стало известно, что законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будет внесен на рассмотрение Государственной думы 18 июля.
Обновлено в 07:25
Политика
Посол РФ в США Антонов заявил о развязывании Вашингтоном визовой войны
США ведут визовую войну против российских дипломатов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Обновлено в 06:26
Политика
Мэй поспорила с Путиным из-за слов о либерализме
Ранее Путин заявил, что современная так называемая либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами подавляющего большинства людей.
Обновлено вчера в 17:23
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Политика
Партия президента Украины лидирует в опросах перед выборами
Остальные политические силы не набирают необходимые 5,0% голосов, чтобы получить места в Верховной Раде.
Обновлено в 11:33
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
Обновлено в 03:44
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
Обновлено в 05:34
Политика
Путин назвал путь урегулирования в Донбассе
Если украинские власти хотят прекратить гражданскую войну в Донбассе, то Киев должен начать прямой диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:36
Политика
Парубий ответил Зеленскому на требование провести заседание Рады
Председатель Верховной рады Андрей Парубий вновь заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, и попросил президента Украины Владимира Зеленского привести своё письмо в Раду в соответствие с законом.
Обновлено в 12:49
Интернет
Разработчик FaceApp ответил на претензии сенатора из США
По мнению Шумера, приложение для обработки фотографий FaceApp представляет собой угрозу национальной безопасности США и конфиденциальности данных миллионов американских граждан в связи с тем, что его пользователи предоставляют компании «полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным».
Обновлено в 15:06
Кино
Пол Маккартни работает над мюзиклом
Участник рок-группы The Beatles Пол Маккартни работает над первым в своей карьере мюзиклом "Эта прекрасная жизнь".
Обновлено в 09:50
Экономика
Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16
Интернет
«Яндекс» научился определять доход пользователей
Компания «Яндекс» запатентовала технологию, позволяющую определять уровень доходов пользователей мобильных устройств согласно их профессии, данным GPS и по тому, какие сервисы они используют.
Обновлено в 05:59
Футбол
Мамаева и Кокорина отправили в штрафной изолятор
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин в июле попали в штрафной изолятор белгородской колонии Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал начальник ИК № 4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов.
Обновлено вчера в 10:27
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23