с чего всё началось

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива. Об этом сообщил Корпус стражей Исламской революции. Отмечается, что судно было загружено иранским топливом для дальнейшей перепродажи.

Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе

Футбол УЕФА отстранил бельгийский «Мехелен» от участия в Лиге Европы за договорные матчи 3 июня 2019 года, оценивая возможность допуска к еврокубковым турнирам сезона-2019/20, УЕФА после проведения расследование по делу об участии в договорных матчах одобрил участие "Мехелена" в групповой стадии Лиги Европы, клуб завоевал прямую путевку в групповой этап турнира, став победителем Кубка Бельгии сезона-2018/19.

Политика Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2» Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Происшествия В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.

Культура Инна Чурикова получила травму во время спектакля Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".

Политика Киев предложил одновременно освободить Вышинского и Сенцова Офис президента Украины предложил одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Политика Порошенко не пустили в зал Европарламента и посадили на галерке Бывшего президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, куда он отправился на встречу новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами.

Происшествия В Саратове сбитая насмерть женщина влетела в салон троллейбуса При столкновении пешехода отбросило на проезжавший мимо троллейбус №5. При этом сила удара была такой, что женщина влетела в салон общественного транспорта.

Происшествия МВД отказалось заводить дело на женщину, заказавшую лекарство для сына Проверка не выявила оснований для возбуждения уголовного дела против Елены Боголюбовой, заказавшей через интернет не зарегистрированное в России лекарство для больного ребенка, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

Политика Россия и Белоруссия на 80% согласовали позиции по интеграции Глава Минэкономики Республики Беларусь Дмитрий Крутой заявил, что Москва и Минск согласовали позиции по вопросам интеграции на 80%.

Армия и оружие Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Политика Трамп пока не рассматривает санкции против Турции Президент США Дональд Трамп заявил, что в данный момент не рассматривает санкции против Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Происшествия Число жертв пожара в аниме-студии в Японии выросло до 23 Число жертв пожара на студии аниме в Киото (Япония) достигло 23. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.

Экономика Госдума до конца июля отменит налоговую льготу на пальмовое масло 17 июля стало известно, что законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будет внесен на рассмотрение Государственной думы 18 июля.

Политика Посол РФ в США Антонов заявил о развязывании Вашингтоном визовой войны США ведут визовую войну против российских дипломатов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Политика Мэй поспорила с Путиным из-за слов о либерализме Ранее Путин заявил, что современная так называемая либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами подавляющего большинства людей.

Политика Партия президента Украины лидирует в опросах перед выборами Остальные политические силы не набирают необходимые 5,0% голосов, чтобы получить места в Верховной Раде.

Политика В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.

Политика Путин назвал путь урегулирования в Донбассе Если украинские власти хотят прекратить гражданскую войну в Донбассе, то Киев должен начать прямой диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком в Санкт-Петербурге.

Политика Парубий ответил Зеленскому на требование провести заседание Рады Председатель Верховной рады Андрей Парубий вновь заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, и попросил президента Украины Владимира Зеленского привести своё письмо в Раду в соответствие с законом.

Интернет Разработчик FaceApp ответил на претензии сенатора из США По мнению Шумера, приложение для обработки фотографий FaceApp представляет собой угрозу национальной безопасности США и конфиденциальности данных миллионов американских граждан в связи с тем, что его пользователи предоставляют компании «полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным».

Кино Пол Маккартни работает над мюзиклом Участник рок-группы The Beatles Пол Маккартни работает над первым в своей карьере мюзиклом "Эта прекрасная жизнь".

Экономика Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.

Интернет «Яндекс» научился определять доход пользователей Компания «Яндекс» запатентовала технологию, позволяющую определять уровень доходов пользователей мобильных устройств согласно их профессии, данным GPS и по тому, какие сервисы они используют.

Футбол Мамаева и Кокорина отправили в штрафной изолятор Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин в июле попали в штрафной изолятор белгородской колонии Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал начальник ИК № 4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов.