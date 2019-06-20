Армия и оружие

Иран сбил беспилотник США в Персидском заливеГазета.Ru вчера в 23:13

По данным телеканала, корпус стражей исламской революции сбил американский Global Hawk. Как отмечается, военные Ирана заявили о том, что беспилотник США нарушил иранское воздушное пространство. При этом инцидент произошел около иранской провинции Хормозган.
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В КСИР рассказали о сбитом Ираном американском беспилотнике

РИА Новости06:05

Подтвердилась информация о сбитом Ираном беспилотнике США

Газета.Ru05:29

СМИ назвали международное воздушное пространство местом атаки на дрон США

РБК03:34

Reuters: Иран сбил беспилотник США в международном воздушном пространстве

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В Иране заявили о готовности к войне

Lenta.ru05:57

В США опровергли сообщения о сбитом над территорией Ирана беспилотнике

RT на русском01:13

Иран сообщил о сбитом американском беспилотнике

Коммерсантъвчера в 23:23
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Экономика

Путин рассказал о тяжелой жизни россиян

Президент России Владимир Путин согласился, что жить россиянам стало тяжелее.
Обновлено в 05:27
Общество

СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки

Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
Обновлено в 05:50
Здоровье

Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди

Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Пострадавшие в ДТП в Сочи женщина и ребенок остаются в больнице

По данным полиции, одна женщина погибла на месте, а девятилетний мальчик скончался в больнице. Еще два человека попали в больницу.
Обновлено в 03:17
Общество

В Норильске поймали гуляющую белую медведицу

В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Политика

Путин ответил на критику «Единой России» и напомнил об ужасах 1990-х

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал вопрос о политическом курсе «банды патриотов во главе "Единой Россией"».
Обновлено в 07:04
Политика

Виктор Медведчук обвинил Гройсмана в непомерном наращивании госдолга

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман нанес экономике Украины колоссальный вред, поскольку при нем значительно вырос государственный долг страны.
Обновлено в 05:08
Транспорт

Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Политика

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками

Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.
Обновлено в 06:25
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Политика

Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Авто

Названы четыре лучших внедорожника за 900 тысяч рублей

Имея 900 тысяч рублей в кошельке, можно купить отличный рамный внедорожник Great Wall Hover H5 2014-2015 года с подключаемым передним приводом и понижающим рядом.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Следствие попросило арестовать бизнесмена Бойко-Великого

Следствие попросило арестовать фигурантов дела о хищениях средств банка «Кредит-Экспресс», в том числе бизнесмена Василия Бойко-Великого.
Обновлено в 06:02
Политика

Путин объяснил, почему лекарства не доходят до пациентов в регионах

Путин подчеркнул, что в Саратовской области проверка выявила, что «склады завалены лекарствами, а до потребителя не поступают».
Обновлено в 06:04
Политика

Зеленский подписал первый закон

Глава администрации президента Андрей Богдан обратился к Зеленскому со словами: «Господин президент, позвольте вас попросить подписать первый закон в своей жизни».
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес

Садальский напал на Алибасова после эфира у Малахова

Обновлено в 04:27
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Общество

После жалобы мурманского врача на низкую зарплату назначена проверка

«Прямая линия» с Владимиром Путиным идёт всего час, а в регионах уже начали реагировать на жалобы и вопросы, озвученные в прямом эфире.
Обновлено в 06:18
Происшествия

В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей

Обновлено в 06:30
Происшествия

«Сделаю все, чтобы смертная казнь на Украине была возвращена» – Гольдарб

Сделаю всё, чтобы смертная казнь была возвращена.
Обновлено в 06:01
Общество

Россияне пожаловались Владимиру Путину на низкие зарплаты

В ходе ежегодной прямой линии с Владимиром Путиным множество россиян обратились к президенту с жалобой на низкие зарплаты и что жить стало тяжелее.
Обновлено в 05:43
Общество

Скончался экс-посол СССР в Британии Леонид Замятин

«Министерство иностранных дел Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 19 июня с. г. на девяносто восьмом году жизни скончался выдающийся государственный и общественно-политический деятель СССР, Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке Замятин Леонид Митрофанович», — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес

Александр Цекало отметил 28-летие новой супруги в Голливуде

Дарина и Александр не скрывали своих чувств и обнимались весь вечер. Дарине Эрвин, новой жене Александра Цекало, исполнилось 28 лет.
Обновлено вчера в 22:00
Авто

Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Хоккей

Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»

Обновлено вчера в 23:29
Политика

По делу о крушении MH17 обвинят троих россиян

Объединенная следственная группа назвала имена людей, подозреваемых в причастности к крушению «Боинга» на востоке Украины в июле 2014 года, сообщают RTL News.
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали в ДТП с автобусами в Барселоне

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов и мотоцикла в Барселоне пострадали не менее 20 человек, сообщает El Periodico.
Обновлено в 05:30
Политика

Путин: Кудрин дрейфует в сторону Глазьева

Отвечая на вопрос пользователя "ВКонтакте" про командную экономику, президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, пошутил, что в России практически уже не осталось "экономистов из 90-х".
Обновлено в 07:07
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