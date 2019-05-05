Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынкеРБК 08:57

США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го. Ограничительные меры в ответ на продолжение ядерной программы предусматривали полную блокировку экспорта нефти. Однако для восьми стран сделали исключение и разрешили им беспрепятственно покупать иранскую нефть.

Здоровье Российские хирурги представили щадящий метод лечения патологии кисти Российские хирурги представили иностранным коллегам щадящий метод лечения патологии кисти.

Футбол ЦСКА установил рекорд посещаемости Последний раз рекорд по зрительской аудитории ЦСКА был установлен в 1970 году.

Общество Министерство труда утвердит новую систему ухода за недееспособными Министерство труда РФ рассчитывает, что к 2021 году не менее 84 тысяч человек будут получать полноценный уход на дому.

Экономика Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.

Политика В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

Армия и оружие Мирный житель ранен при обстреле ВСУ в Донбассе В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что мирный житель был ранен в результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Еленовка в Донбассе.

Политика Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».

Музыка Филипп Киркоров пригласил Ольгу Бузову на «Евровидение» Бузова опубликовала видео с пляжа, на котором танцует под новый хит Киркорова «Стеснение пропало».

Политика В Раде предложили обезлюдить Донбасс Семен Семенченко в эфире YouTube-канала «Politeka Online» высказал мнение, что Киеву необходимо обезлюдить Донбасс, выманить оттуда все трудоспособное население региона, чтобы восполнить кадровые потери Украины.

Здоровье Парфенчиков напомнил жителям Карелии об опасности клещей Руководитель региона на своей странице в "Вконтакте" предостерегает жителей об опасности заболеваний, которые переносят клещи.

Игры PlatinumGames заявила, что работает над совершенно новым для себя проектом Представители компании PlatinumGames, которая является разработчиком серий Bayonetta и NieR: Automata, заявили о том, что они ведут работу над новым засекреченным проектом, не похожим ни на одну из предыдущих разработок.

Армия и оружие Эксперт рассказал о возможностях С-500 «Прометей» Зенитные ракетные комплексы С-500 "Прометей" будут превосходить С-400 "Триумф" по дальности стрельбы, рассказал военный эксперт Константин Сивков телеканалу "Звезда".

Здоровье Представлены скрывающиеся в глазах ранние признаки болезни Паркинсона Ранними симптомами болезни Паркинсона считается тремор, затвердение мышц и заторможенность движений.

Кино Музыканты группы Queen стали богаче королевы Великобритании Общее финансовое состояние ныне живущих музыкантов группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Музыка Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.

Политика В Германии Россию признали сверхдержавой Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.

Происшествия Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь» Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.

Космос Конспирологи заговорили о «стирании» Земли с жёсткого диска Вселенной Первая версия описывает перезагрузку симуляции, вторая - исправление неких ошибок в работе, а третья – удаление части пространства с жесткого диска Вселенной, включая и зону Земли.

Общество Российские города возглавили список самых экстремальных в мире Сразу несколько российских населенных пунктов — Якутск, Оймякон и Верхоянск — возглавили список экстремальных мест планеты в рейтинге самых сложных для жизни и туризма городов, который составили аналитики испанской газеты El Pais.