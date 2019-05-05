Политика

Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынкеРБК 08:57

США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го. Ограничительные меры в ответ на продолжение ядерной программы предусматривали полную блокировку экспорта нефти. Однако для восьми стран сделали исключение и разрешили им беспрепятственно покупать иранскую нефть.
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В Иране нашли способ обойти американские ограничения на экспорт нефти

РИА Новости09:45

Иран нашёл способ обойти ограничения США на экспорт нефти

News.ru10:14

Иран придумал, как обойти санкции США

Московский Комсомолец09:55

Иран намерен продавать нефть на «сером рынке», чтобы обойти американские санкции

Эхо Москвы11:08

Иран обойдет санкции США, торгуя нефтью на «сером рынке»

Российская газета09:14

Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынке

РБК08:57

Reuters: Иран использует «серый рынок» для преодоления последствий нефтяных санкций США

ТАСС07:48
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Происшествия

В Шереметьево загорелся пассажирский самолет. Главное

Обновлено в 12:22
Здоровье

Российские хирурги представили щадящий метод лечения патологии кисти

Российские хирурги представили иностранным коллегам щадящий метод лечения патологии кисти.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о подготовке Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено в 00:32
Футбол

ЦСКА установил рекорд посещаемости

Последний раз рекорд по зрительской аудитории ЦСКА был установлен в 1970 году.
Обновлено в 12:42
Общество

Министерство труда утвердит новую систему ухода за недееспособными

Министерство труда РФ рассчитывает, что к 2021 году не менее 84 тысяч человек будут получать полноценный уход на дому.
Обновлено в 04:14
Экономика

Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики

Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:11
Политика

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Армия и оружие

Мирный житель ранен при обстреле ВСУ в Донбассе

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что мирный житель был ранен в результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Еленовка в Донбассе.
Обновлено в 11:28
Общество

Алкоголь запретили продавать в Кургане из-за природных пожаров

Обновлено в 10:38
Происшествия

Все дома. Пассажиры рейса Дубай-Оренбург благополучно приземлились

Обновлено в 04:18
Общество

В Берлине расследуют инцидент с осквернением памятника «Родина-мать»

Обновлено в 11:46
Политика

Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы

По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 11:04
Музыка

Филипп Киркоров пригласил Ольгу Бузову на «Евровидение»

Бузова опубликовала видео с пляжа, на котором танцует под новый хит Киркорова «Стеснение пропало».
Обновлено в 09:00
Политика

В Раде предложили обезлюдить Донбасс

Семен Семенченко в эфире YouTube-канала «Politeka Online» высказал мнение, что Киеву необходимо обезлюдить Донбасс, выманить оттуда все трудоспособное население региона, чтобы восполнить кадровые потери Украины.
Обновлено в 12:28
Здоровье

Парфенчиков напомнил жителям Карелии об опасности клещей

Руководитель региона на своей странице в "Вконтакте" предостерегает жителей об опасности заболеваний, которые переносят клещи.
Обновлено в 04:37
Игры

PlatinumGames заявила, что работает над совершенно новым для себя проектом

Представители компании PlatinumGames, которая является разработчиком серий Bayonetta и NieR: Automata, заявили о том, что они ведут работу над новым засекреченным проектом, не похожим ни на одну из предыдущих разработок.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие

Эксперт рассказал о возможностях С-500 «Прометей»

Зенитные ракетные комплексы С-500 "Прометей" будут превосходить С-400 "Триумф" по дальности стрельбы, рассказал военный эксперт Константин Сивков телеканалу "Звезда".
Обновлено в 11:35
Здоровье

Представлены скрывающиеся в глазах ранние признаки болезни Паркинсона

Ранними симптомами болезни Паркинсона считается тремор, затвердение мышц и заторможенность движений.
Обновлено в 10:20
Кино

Музыканты группы Queen стали богаче королевы Великобритании

Общее финансовое состояние ныне живущих музыкантов группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Музыка

Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным

Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Политика

В Германии Россию признали сверхдержавой

Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Полиция задержала помощника депутата Госдумы, стрелявшего из автомата

Обновлено в 11:14
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Музыка

Небензя спел в ООН военные песни

Обновлено вчера в 17:46
Космос

Конспирологи заговорили о «стирании» Земли с жёсткого диска Вселенной

Первая версия описывает перезагрузку симуляции, вторая - исправление неких ошибок в работе, а третья – удаление части пространства с жесткого диска Вселенной, включая и зону Земли.
Обновлено в 12:16
Космос

NASA опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Обновлено в 08:05
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Сразу несколько российских населенных пунктов — Якутск, Оймякон и Верхоянск — возглавили список экстремальных мест планеты в рейтинге самых сложных для жизни и туризма городов, который составили аналитики испанской газеты El Pais.
Обновлено вчера в 23:14
Общество

Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре

В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Политика

В Винницкой области ограбили и осквернили храм УПЦ

Обновлено в 09:19
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