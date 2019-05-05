Политика
Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынкеРБК 08:57
США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го. Ограничительные меры в ответ на продолжение ядерной программы предусматривали полную блокировку экспорта нефти. Однако для восьми стран сделали исключение и разрешили им беспрепятственно покупать иранскую нефть.
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Происшествия
В Шереметьево загорелся пассажирский самолет. Главное
Обновлено в 12:22
Здоровье
Российские хирурги представили щадящий метод лечения патологии кисти
Российские хирурги представили иностранным коллегам щадящий метод лечения патологии кисти.
Обновлено в 11:54
Футбол
ЦСКА установил рекорд посещаемости
Последний раз рекорд по зрительской аудитории ЦСКА был установлен в 1970 году.
Обновлено в 12:42
Общество
Министерство труда утвердит новую систему ухода за недееспособными
Министерство труда РФ рассчитывает, что к 2021 году не менее 84 тысяч человек будут получать полноценный уход на дому.
Обновлено в 04:14
Экономика
Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики
Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:11
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
Мирный житель ранен при обстреле ВСУ в Донбассе
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что мирный житель был ранен в результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Еленовка в Донбассе.
Обновлено в 11:28
Политика
Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы
По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 11:04
Музыка
Филипп Киркоров пригласил Ольгу Бузову на «Евровидение»
Бузова опубликовала видео с пляжа, на котором танцует под новый хит Киркорова «Стеснение пропало».
Обновлено в 09:00
Политика
В Раде предложили обезлюдить Донбасс
Семен Семенченко в эфире YouTube-канала «Politeka Online» высказал мнение, что Киеву необходимо обезлюдить Донбасс, выманить оттуда все трудоспособное население региона, чтобы восполнить кадровые потери Украины.
Обновлено в 12:28
Здоровье
Парфенчиков напомнил жителям Карелии об опасности клещей
Руководитель региона на своей странице в "Вконтакте" предостерегает жителей об опасности заболеваний, которые переносят клещи.
Обновлено в 04:37
Игры
PlatinumGames заявила, что работает над совершенно новым для себя проектом
Представители компании PlatinumGames, которая является разработчиком серий Bayonetta и NieR: Automata, заявили о том, что они ведут работу над новым засекреченным проектом, не похожим ни на одну из предыдущих разработок.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
Эксперт рассказал о возможностях С-500 «Прометей»
Зенитные ракетные комплексы С-500 "Прометей" будут превосходить С-400 "Триумф" по дальности стрельбы, рассказал военный эксперт Константин Сивков телеканалу "Звезда".
Обновлено в 11:35
Здоровье
Представлены скрывающиеся в глазах ранние признаки болезни Паркинсона
Ранними симптомами болезни Паркинсона считается тремор, затвердение мышц и заторможенность движений.
Обновлено в 10:20
Кино
Музыканты группы Queen стали богаче королевы Великобритании
Общее финансовое состояние ныне живущих музыкантов группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Политика
В Германии Россию признали сверхдержавой
Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Музыка
Небензя спел в ООН военные песни
Обновлено вчера в 17:46
Космос
Конспирологи заговорили о «стирании» Земли с жёсткого диска Вселенной
Первая версия описывает перезагрузку симуляции, вторая - исправление неких ошибок в работе, а третья – удаление части пространства с жесткого диска Вселенной, включая и зону Земли.
Обновлено в 12:16
Космос
NASA опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Обновлено в 08:05
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Сразу несколько российских населенных пунктов — Якутск, Оймякон и Верхоянск — возглавили список экстремальных мест планеты в рейтинге самых сложных для жизни и туризма городов, который составили аналитики испанской газеты El Pais.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре
В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Политика
В Винницкой области ограбили и осквернили храм УПЦ
Обновлено в 09:19