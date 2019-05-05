Политика

Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынкеРБК 08:57

США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го. Ограничительные меры в ответ на продолжение ядерной программы предусматривали полную блокировку экспорта нефти. Однако для восьми стран сделали исключение и разрешили им беспрепятственно покупать иранскую нефть.
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Иран намерен продавать нефть на «сером рынке», чтобы обойти американские санкции

Эхо Москвы11:08

Иран нашёл способ обойти ограничения США на экспорт нефти

News.ru10:14

Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынке

РБК08:57

В Иране нашли способ обойти американские ограничения на экспорт нефти

РИА Новости09:45

Иран обойдет санкции США, торгуя нефтью на «сером рынке»

Российская газета09:14

Иран придумал, как обойти санкции США

Московский Комсомолец09:55

Reuters: Иран использует «серый рынок» для преодоления последствий нефтяных санкций США

ТАСС07:48
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Политика

МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы

МИД Украины обвинил Россию в "разрушении" Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:55
Происшествия

В Курганской области женщина погибла из-за природного пожара

Обновлено в 06:10
Армия и оружие

Американские СМИ признали российский крейсер самым мощным в мире

Журнал Military Watch оценил модернизированный атомный крейсер "Адмирал Нахимов" Американский журнал Military Watch назвал модернизированный российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире.
Обновлено вчера в 21:10
Футбол

В «Зените» рассказали, что будет с чемпионской медалью Кокорина

Президент футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев рассказал о судьбе чемпионской медали спортсмена Александра Кокорина, находящегося в СИЗО.
Обновлено в 06:01
Хоккей

Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура

Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.
Обновлено в 10:30
Политика

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России

В воскресенье, 5 мая, в России вступило в силу новое постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона.
Обновлено в 10:12
Технологии

Apple открывает особенный магазин в отреставрированной библиотеке

11 мая состоится открытие нового фирменного магазина Apple.
Обновлено в 09:28
Экономика

Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется

Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется Qiwi ликвидирует компанию «Киви штрих», на базе которой с производителем фискальных регистраторов «Штрих-М» развивала приложение «Плюс кассир».
Обновлено в 10:44
Авто

Dodge Durango SRT Pursuit Trap или безумный 797-сильный внедорожник

Для участия в гонке Tire Rack One Lap of America, которая проходит с 4 по 11 мая, инженеры подразделения SRT Engineering подготовили модифицированную версию внедорожника Dodge Durango SRT Pursuit Trap.
Обновлено в 07:27
Политика

Делегацию из США до слез растрогала история обороны Севастополя

Обновлено в 10:50
Политика

В МИД оценили предложение Трампа о трехсторонней ядерной сделке

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков прокомментировал идею американского лидера Дональда Трампа о трехсторонней ядерной сделки России-США-Китай.
Обновлено в 04:38
Общество

Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре

В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Политика

Депутат Рады назвал странной ситуацию с заявлениями Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал странной ситуацию с заявлениями, которые делает избранный президент страны Владимир Зеленский и его команда.
Обновлено в 10:43
Культура

Ержан Максим примет участие в престижном британском шоу

Обновлено в 10:25
Энергетика

Чистая российская нефть поступила на белорусский МНПЗ

На белорусский Мозырский нефтеперерабатывающий завод в воскресенье, 5 мая, поступила новая партия российской нефти.
Обновлено в 10:32
Политика

Сотрудник посольства России в Афганистане опубликовал фотографии талибов с георгиевскими ленточками

Сотрудник посольства России в Афганистане опубликовал фотографии талибов с георгиевскими ленточками.
Обновлено в 07:00
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Футбол

ЦСКА — Динамо 2:2

Обновлено в 11:26
Происшествия

Звезды Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии

«3 мая в ДТПтрагически погиб Денис Анатольевич Маловичко — Лучший учитель Адыгеи2016 года, выпускник факультета иностранных языков Адыгейского государственного университета, участник команд КВН, комик Stand Up», — написал на своей странице в соцсетях Алий Хатков, зампредседателя Адыгейской республиканской организации Профсоюза работников образования и науки.
Обновлено вчера в 05:45
Армия и оружие

Израиль убил командира из сектора Газа

Израильская сторона убила командира исламистского движения ХАМАС в секторе Газа Хамеда Ахмеда Абеда Худри.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Автодорога частично обрушилась в ХМАО

В региональном отделении МВД уточнили, что инцидент произошел на 710-м км автодороги Нефтеюганск–Мамонтово.
Обновлено в 11:24
Происшествия

В Петербурге у Смольного задержали двух пикетчиков

Обновлено в 10:51
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Обновлено в 07:08
Культура

Ушла из жизни Леонора Эллинская

Народная артистка Украины, балерина Леонора Эллинская скончалась в возрасте 75 лет 4 мая.
Обновлено в 09:32
Культура

Участники группы Queen стали богаче британской королевы

Обильная почва для каламбуров: суммарное состояние троих оставшихся в живых участников легендарнейшей британской рок-группы Queen ("Королева") - Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона - составило 445 миллионов фунтов стерлингов (585 миллионов долларов).
Обновлено в 08:30
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь

Бондарчук сопроводила снимки лаконичными поздравлениями: «Моя самая нежная и любимая Девочка, с днём рождения».
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

Мирный житель ранен при обстреле ВСУ в Донбассе

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что мирный житель был ранен в результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Еленовка в Донбассе.
Обновлено в 11:28
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