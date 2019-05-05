Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынкеРБК 08:57

США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го. Ограничительные меры в ответ на продолжение ядерной программы предусматривали полную блокировку экспорта нефти. Однако для восьми стран сделали исключение и разрешили им беспрепятственно покупать иранскую нефть.

Политика МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы МИД Украины обвинил Россию в "разрушении" Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Американские СМИ признали российский крейсер самым мощным в мире Журнал Military Watch оценил модернизированный атомный крейсер "Адмирал Нахимов" Американский журнал Military Watch назвал модернизированный российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире.

Футбол В «Зените» рассказали, что будет с чемпионской медалью Кокорина Президент футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев рассказал о судьбе чемпионской медали спортсмена Александра Кокорина, находящегося в СИЗО.

Хоккей Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.

Политика В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

Происшествия Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.

Общество Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России В воскресенье, 5 мая, в России вступило в силу новое постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона.

Технологии Apple открывает особенный магазин в отреставрированной библиотеке 11 мая состоится открытие нового фирменного магазина Apple.

Экономика Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется Qiwi ликвидирует компанию «Киви штрих», на базе которой с производителем фискальных регистраторов «Штрих-М» развивала приложение «Плюс кассир».

Авто Dodge Durango SRT Pursuit Trap или безумный 797-сильный внедорожник Для участия в гонке Tire Rack One Lap of America, которая проходит с 4 по 11 мая, инженеры подразделения SRT Engineering подготовили модифицированную версию внедорожника Dodge Durango SRT Pursuit Trap.

Политика В МИД оценили предложение Трампа о трехсторонней ядерной сделке Замглавы российского МИДа Сергей Рябков прокомментировал идею американского лидера Дональда Трампа о трехсторонней ядерной сделки России-США-Китай.

Общество Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.

Политика Депутат Рады назвал странной ситуацию с заявлениями Зеленского Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал странной ситуацию с заявлениями, которые делает избранный президент страны Владимир Зеленский и его команда.

Энергетика Чистая российская нефть поступила на белорусский МНПЗ На белорусский Мозырский нефтеперерабатывающий завод в воскресенье, 5 мая, поступила новая партия российской нефти.

Общество Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.

Происшествия Звезды Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии «3 мая в ДТПтрагически погиб Денис Анатольевич Маловичко — Лучший учитель Адыгеи2016 года, выпускник факультета иностранных языков Адыгейского государственного университета, участник команд КВН, комик Stand Up», — написал на своей странице в соцсетях Алий Хатков, зампредседателя Адыгейской республиканской организации Профсоюза работников образования и науки.

Армия и оружие Израиль убил командира из сектора Газа Израильская сторона убила командира исламистского движения ХАМАС в секторе Газа Хамеда Ахмеда Абеда Худри.

Происшествия Автодорога частично обрушилась в ХМАО В региональном отделении МВД уточнили, что инцидент произошел на 710-м км автодороги Нефтеюганск–Мамонтово.

Культура Ушла из жизни Леонора Эллинская Народная артистка Украины, балерина Леонора Эллинская скончалась в возрасте 75 лет 4 мая.

Культура Участники группы Queen стали богаче британской королевы Обильная почва для каламбуров: суммарное состояние троих оставшихся в живых участников легендарнейшей британской рок-группы Queen ("Королева") - Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона - составило 445 миллионов фунтов стерлингов (585 миллионов долларов).

Музыка Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.

Шоу-бизнес Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь Бондарчук сопроводила снимки лаконичными поздравлениями: «Моя самая нежная и любимая Девочка, с днём рождения».