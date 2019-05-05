Политика
Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынкеРБК 08:57
США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го. Ограничительные меры в ответ на продолжение ядерной программы предусматривали полную блокировку экспорта нефти. Однако для восьми стран сделали исключение и разрешили им беспрепятственно покупать иранскую нефть.
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Политика
МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы
МИД Украины обвинил Россию в "разрушении" Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Американские СМИ признали российский крейсер самым мощным в мире
Журнал Military Watch оценил модернизированный атомный крейсер "Адмирал Нахимов" Американский журнал Military Watch назвал модернизированный российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире.
Обновлено вчера в 21:10
Футбол
В «Зените» рассказали, что будет с чемпионской медалью Кокорина
Президент футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев рассказал о судьбе чемпионской медали спортсмена Александра Кокорина, находящегося в СИЗО.
Обновлено в 06:01
Хоккей
Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура
Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.
Обновлено в 10:30
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России
В воскресенье, 5 мая, в России вступило в силу новое постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона.
Обновлено в 10:12
Технологии
Apple открывает особенный магазин в отреставрированной библиотеке
11 мая состоится открытие нового фирменного магазина Apple.
Обновлено в 09:28
Экономика
Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется
Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется Qiwi ликвидирует компанию «Киви штрих», на базе которой с производителем фискальных регистраторов «Штрих-М» развивала приложение «Плюс кассир».
Обновлено в 10:44
Авто
Dodge Durango SRT Pursuit Trap или безумный 797-сильный внедорожник
Для участия в гонке Tire Rack One Lap of America, которая проходит с 4 по 11 мая, инженеры подразделения SRT Engineering подготовили модифицированную версию внедорожника Dodge Durango SRT Pursuit Trap.
Обновлено в 07:27
Политика
В МИД оценили предложение Трампа о трехсторонней ядерной сделке
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков прокомментировал идею американского лидера Дональда Трампа о трехсторонней ядерной сделки России-США-Китай.
Обновлено в 04:38
Общество
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре
В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Политика
Депутат Рады назвал странной ситуацию с заявлениями Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал странной ситуацию с заявлениями, которые делает избранный президент страны Владимир Зеленский и его команда.
Обновлено в 10:43
Культура
Ержан Максим примет участие в престижном британском шоу
Обновлено в 10:25
Энергетика
Чистая российская нефть поступила на белорусский МНПЗ
На белорусский Мозырский нефтеперерабатывающий завод в воскресенье, 5 мая, поступила новая партия российской нефти.
Обновлено в 10:32
Политика
Сотрудник посольства России в Афганистане опубликовал фотографии талибов с георгиевскими ленточками
Сотрудник посольства России в Афганистане опубликовал фотографии талибов с георгиевскими ленточками.
Обновлено в 07:00
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Футбол
ЦСКА — Динамо 2:2
Обновлено в 11:26
Происшествия
Звезды Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии
«3 мая в ДТПтрагически погиб Денис Анатольевич Маловичко — Лучший учитель Адыгеи2016 года, выпускник факультета иностранных языков Адыгейского государственного университета, участник команд КВН, комик Stand Up», — написал на своей странице в соцсетях Алий Хатков, зампредседателя Адыгейской республиканской организации Профсоюза работников образования и науки.
Обновлено вчера в 05:45
Армия и оружие
Израиль убил командира из сектора Газа
Израильская сторона убила командира исламистского движения ХАМАС в секторе Газа Хамеда Ахмеда Абеда Худри.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Автодорога частично обрушилась в ХМАО
В региональном отделении МВД уточнили, что инцидент произошел на 710-м км автодороги Нефтеюганск–Мамонтово.
Обновлено в 11:24
Происшествия
В Петербурге у Смольного задержали двух пикетчиков
Обновлено в 10:51
Культура
Ушла из жизни Леонора Эллинская
Народная артистка Украины, балерина Леонора Эллинская скончалась в возрасте 75 лет 4 мая.
Обновлено в 09:32
Культура
Участники группы Queen стали богаче британской королевы
Обильная почва для каламбуров: суммарное состояние троих оставшихся в живых участников легендарнейшей британской рок-группы Queen ("Королева") - Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона - составило 445 миллионов фунтов стерлингов (585 миллионов долларов).
Обновлено в 08:30
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь
Бондарчук сопроводила снимки лаконичными поздравлениями: «Моя самая нежная и любимая Девочка, с днём рождения».
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Мирный житель ранен при обстреле ВСУ в Донбассе
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что мирный житель был ранен в результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Еленовка в Донбассе.
Обновлено в 11:28