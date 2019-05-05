Политика
Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынкеРБК 08:57
США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го. Ограничительные меры в ответ на продолжение ядерной программы предусматривали полную блокировку экспорта нефти. Однако для восьми стран сделали исключение и разрешили им беспрепятственно покупать иранскую нефть.
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Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура
Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура.
Обновлено в 14:28
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Футбол
ЦСКА — Динамо 2:2
ЦСКА сыграл вничью с "Динамо" в рамках московского дерби в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:26
Политика
В Раде призвали «обезлюдить Донбасс»
Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 13:50
Происшествия
В сгоревшем в Шереметьево самолёте погибли 13 человек
Обновлено в 14:24
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:17
Политика
Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает «РИА Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимира Сидорова.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Росавиации рассказали подробности ЧП с горящим самолетом в Шереметьево
Как рассказал источник «РИА Новости», при столкновении с землей у самолета подломились стойки шасси.
Обновлено в 13:04
Авто
Продажи новых пикапов на рынке России упали на треть
Лидером рынка пикапов по итогам первых трех месяцев текущего года по-прежнему остается отечественный УАЗ «Пикап», на котором остановили свой выбор 732 человека (-15%).
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
По Израилю из сектора Газа выпустили 150 ракет
Радикалы из сектора Газа с утра субботы, 4 мая, запустили по Израилю не менее 150 ракет, система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватила десятки из них, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
ТАСС сообщил о 13 жертвах пожара в самолёте Sukhoi Superjet-100
Самолёт приземлился в Шереметьеве через 28 минут после взлёта.
Обновлено в 13:35
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей
В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:56
Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»
Монако назвал стартовый состав на матч с Сент-Этьеном в рамках 35-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Футбол
«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном»
«Арсенал» поделил очки с «Брайтоном» в матче 37-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Культура
Ушла из жизни Леонора Эллинская
Народная артистка Украины, балерина Леонора Эллинская скончалась в возрасте 75 лет 4 мая.
Обновлено в 09:32
Общество
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре
В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Политика
На Украине предложили отдать под суд ветеранов Красной армии
На Украине предложили судить ветеранов Великой отечественной войны, как это "делается во всех нормальных странах".
Обновлено в 07:45
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Игры
Опубликован ТОП-5 самых ожидаемых игр современности
Специалисты назвали 5 самых ожидаемых игр современности. В рейтинге представлены новинки и продолжения культовых серий.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Китае пять человек погибли при пожаре в жилом доме
Как сообщило Центральное телевидение Китая, по меньшей мере пять человек погибли, 30 пострадали. Все пострадавшие госпитализированы.
Обновлено в 04:40
Политика
В Винницкой области ограбили и осквернили храм УПЦ
Обновлено в 08:46
Игры
Подводный симулятор UBOAT принес издательству прибыль через час
Издатели игры-симулятора подводной лодки UBOAT сделали заявление о том, что данная игра резко вознесла прибыль компании уже через час после ее выхода в ранний доступ Steam.
Обновлено в 11:44