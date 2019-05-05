Политика
Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынкеРБК 08:57
США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го. Ограничительные меры в ответ на продолжение ядерной программы предусматривали полную блокировку экспорта нефти. Однако для восьми стран сделали исключение и разрешили им беспрепятственно покупать иранскую нефть.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:40, Ашберн
Экономика
Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
СК: При крушении самолета в Шереметьево выжили 37 человек
Число выживших после жесткой посадки авиалайнера Superjet-100 в "Шереметьево" составляет 37 человек, тогда как на борту самолета было 78 человек, сообщает ТАСС со ссылкой официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Глава Минтранса прибыл в Шереметьево
Обновлено в 15:22
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии в матче Евротура
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов
Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Происшествия
Андрей Чибис прибыл в мурманский аэропорт после пожара в Шереметьево
Врио губернатора Мурманской области прибыл в Мурманский аэропорт после пожара на борту мурманского самолета в столичном Шереметьево.
Обновлено в 15:08
Происшествия
Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж
В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено в 16:12
Кино
Преподаватель наказал учеников спойлерами из «Мстителей 4»
Как пожаловался один из учащихся американской школы, преподаватель наказывал нерадивых учеников спойлерами.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Пассажир сняла на видео, как огонь уничтожал самолет при посадке в Шереметьево
Одна из пассажирок рокового рейса Москва - Мурманск сняла на видео, как самолет "Аэрофлота" загорелся при посадке в Шереметьево.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами
В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:38
Происшествия
На траектории полета сгоревшего в Шереметьево Суперджета зарегистрированы удары молнии
Одной из причин возникновения нештатной ситуации на борту самолета Сухой Суперджет 100 с регистрационным номером RA-89098, выполнявшим рейс "Аэрофлота" AFL1492 из Москвы в Мурманск, мог стать удар молнии во время полета.
Обновлено в 14:48
Экономика
Капитальные вложения: инвестиции в человека ускорят рост ВВП
Если инвестиции в основной капитал увеличатся до 25% от ВВП, то рост экономики превысит 3%, уверен директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
Российские системы С-500 «Прометей» смогут уничтожать цели в космосе
Одним из главных преимуществ С-500, по мнению Сивкова, станет то, что «Прометей» сможет фактически уничтожать цели потенциального врага в космическом пространстве.
Обновлено в 13:21
Экономика
«Магниту» дали пенсионную оценку
Ранее источник, близкий к сделке, говорил, что цена определялась на основе независимой оценки и проходила «на рыночных условиях».
Обновлено в 17:24
Происшествия
Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100
Заслуженный летчик России, член комиссии при президенте РФ Юрий Сытник считает, что причиной пожара на Sukhoi Superjet 100 стала коррупция.
Обновлено в 16:22
Здоровье
В Петербурге врачи загубили певицу
В субботу вечером певица умерла, так и не услышав от врачей настоящий диагноз.
Обновлено в 17:27
Кино
Участники группы Queen стали богаче британской королевы
Обильная почва для каламбуров: суммарное состояние троих оставшихся в живых участников легендарнейшей британской рок-группы Queen ("Королева") - Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона - составило 445 миллионов фунтов стерлингов (585 миллионов долларов).
Обновлено в 08:30
Наука
Иммунный фермент защищает от диабета
Регуляторные Т-лимфоциты с помощью специального фермента подавляют воспаление, которое может привести к диабету второго типа.
Обновлено вчера в 01:09
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Политика
Лавров: Россия осуждает кампанию США по свержению власти в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес
Кто рулит? Стилист комментирует образы Бузовой, Самойловой и других звезд в велосипедках
Одни хохотали над тем, как знаменитые формы звезды реалити выглядят в обтягивающих шортах, другие — над самим фактом, что одежда, которую не каждая наденет в спортзал, вдруг стала трендовой.
Обновлено в 15:26