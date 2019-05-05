Политика

Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынкеРБК 08:57

США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го. Ограничительные меры в ответ на продолжение ядерной программы предусматривали полную блокировку экспорта нефти. Однако для восьми стран сделали исключение и разрешили им беспрепятственно покупать иранскую нефть.
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Иран намерен продавать нефть на «сером рынке», чтобы обойти американские санкции

Эхо Москвы11:08

Иран нашёл способ обойти ограничения США на экспорт нефти

News.ru10:14

В Иране нашли способ обойти американские ограничения на экспорт нефти

РИА Новости09:45

Иран придумал, как обойти санкции США

Московский Комсомолец09:55

Иран обойдет санкции США, торгуя нефтью на «сером рынке»

Российская газета09:14

Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынке

РБК08:57

Reuters: Иран использует «серый рынок» для преодоления последствий нефтяных санкций США

ТАСС07:48
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Экономика

Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия

СК: При крушении самолета в Шереметьево выжили 37 человек

Число выживших после жесткой посадки авиалайнера Superjet-100 в "Шереметьево" составляет 37 человек, тогда как на борту самолета было 78 человек, сообщает ТАСС со ссылкой официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Глава Минтранса прибыл в Шереметьево

Обновлено в 15:22
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено в 17:11
Хоккей

Сборная России победила команду Чехии в матче Евротура

Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.
Обновлено в 14:30
Происшествия

ТАСС сообщил о 13 жертвах пожара в самолёте Sukhoi Superjet-100

Обновлено в 13:35
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов

Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Происшествия

Андрей Чибис прибыл в мурманский аэропорт после пожара в Шереметьево

Врио губернатора Мурманской области прибыл в Мурманский аэропорт после пожара на борту мурманского самолета в столичном Шереметьево.
Обновлено в 15:08
Происшествия

Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж

В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено в 16:12
Происшествия

Двух пострадавших в Шереметьево перевезут в НИИ Склифосовского

Обновлено в 14:20
Кино

Преподаватель наказал учеников спойлерами из «Мстителей 4»

Как пожаловался один из учащихся американской школы, преподаватель наказывал нерадивых учеников спойлерами.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Пассажир сняла на видео, как огонь уничтожал самолет при посадке в Шереметьево

Одна из пассажирок рокового рейса Москва - Мурманск сняла на видео, как самолет "Аэрофлота" загорелся при посадке в Шереметьево.
Обновлено в 15:55
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия

Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами

В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Происшествия

На траектории полета сгоревшего в Шереметьево Суперджета зарегистрированы удары молнии

Одной из причин возникновения нештатной ситуации на борту самолета Сухой Суперджет 100 с регистрационным номером RA-89098, выполнявшим рейс "Аэрофлота" AFL1492 из Москвы в Мурманск, мог стать удар молнии во время полета.
Обновлено в 14:48
Экономика

Капитальные вложения: инвестиции в человека ускорят рост ВВП

Если инвестиции в основной капитал увеличатся до 25% от ВВП, то рост экономики превысит 3%, уверен директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие

Российские системы С-500 «Прометей» смогут уничтожать цели в космосе

Одним из главных преимуществ С-500, по мнению Сивкова, станет то, что «Прометей» сможет фактически уничтожать цели потенциального врага в космическом пространстве.
Обновлено в 13:21
Экономика

«Магниту» дали пенсионную оценку

Ранее источник, близкий к сделке, говорил, что цена определялась на основе независимой оценки и проходила «на рыночных условиях».
Обновлено в 17:24
Происшествия

Superjet приземлился в Шереметьево без связи с диспетчерами

Обновлено в 15:22
Происшествия

Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100

Заслуженный летчик России, член комиссии при президенте РФ Юрий Сытник считает, что причиной пожара на Sukhoi Superjet 100 стала коррупция.
Обновлено в 16:22
Здоровье

В Петербурге врачи загубили певицу

В субботу вечером певица умерла, так и не услышав от врачей настоящий диагноз.
Обновлено в 17:27
Кино

Участники группы Queen стали богаче британской королевы

Обильная почва для каламбуров: суммарное состояние троих оставшихся в живых участников легендарнейшей британской рок-группы Queen ("Королева") - Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона - составило 445 миллионов фунтов стерлингов (585 миллионов долларов).
Обновлено в 08:30
Наука

Иммунный фермент защищает от диабета

Регуляторные Т-лимфоциты с помощью специального фермента подавляют воспаление, которое может привести к диабету второго типа.
Обновлено вчера в 01:09
Происшествия

Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик

Обновлено в 15:18
Политика

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Политика

Лавров: Россия осуждает кампанию США по свержению власти в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.
Обновлено в 11:29
Единоборства

Боец MMA сделал два оборота вокруг своей оси и нокаутировал соперника

Обновлено в 15:12
Музыка

Киркоров объяснил Топалову причину отправки Лазарева на «Евровидение»

Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес

Кто рулит? Стилист комментирует образы Бузовой, Самойловой и других звезд в велосипедках

Одни хохотали над тем, как знаменитые формы звезды реалити выглядят в обтягивающих шортах, другие — над самим фактом, что одежда, которую не каждая наденет в спортзал, вдруг стала трендовой.
Обновлено в 15:26
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