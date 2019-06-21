Иран не стал сбивать самолет-разведчик США, летевший за беспилотникомМосковский Комсомолец 08:59

с чего всё началось

Командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде сообщил, что вчера вслед за американским беспилотником, который был сбит иранскими военными, летел разведывательный самолет ВВС США Boeing P-8, в котором находились 35 человек.

Иран не стал сбивать самолет-разведчик США, летевший за беспилотником

Политика Конституционный суд Украины рассмотрит законность указа о госязыке Конституционный суд (КС) Украины рассмотрит законность указа «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Экономика В крупнейшей трубной компании России сменился гендиректор Совет директоров Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского (занимает 46-ю строчку в рейтинге Forbes с состоянием $2,2 млрд), крупнейшего в России производителя труб, на заседании в пятницу избрал нового гендиректора, говорится в сообщении компании.

Происшествия В Ингушетии пытались убить следователя по особо важным делам Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь своего коллеги, которого пытались убить заложенным у его дома взрывным устройством, сообщил СК РФ на своем сайте.

Театры Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Политика Более половины украинцев предпочитают общаться на русском языке По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, формально большая часть жителей Украины считают родным украинский язык, однако исследование института Гэллапа показало, что 83% населения предпочитают в общении именно русский язык.

Политика Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.

Происшествия В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.

Автоспорт Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".

Происшествия МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских 13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.

Музыка Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка» Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.

Происшествия Следствие по делу сестер Хачатурян завершено Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.

Армия и оружие Иранские военные показали сбитый американский беспилотник Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.

Авто Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты Сегодня состоялась официальная презентация нового корейского кроссовера Kia Seltos, который в скором времени составит конкуренцию Hyundai Creta на российском рынке.

Политика Опрос: В Раду проходят пять политических партий Пять украинских политических партий имеют рейтинг, необходимый для прохождения в Верховную Раду.

Политика Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины Число украинских туристов, въезжающих в Крым, заметно увеличилось с наступлением курортного сезона, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ.

Политика На Украине изучили отношение граждан к вступлению страны в ЕС и НАТО Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» провел опрос среди украинцев и выяснил, что две трети граждан на референдуме проголосовали бы за вступление Украины в Евросоюз и более половины – за вступление в НАТО.

Гаджеты Смартфоны Huawei Nova 5 и Nova 5 Pro представлены официально Компания Huawei представила смартфоны Nova 5 и Nova 5 Pro, которые отличаются платформами и объемами встроенной памяти.

Политика В Грузию не пустили специального корреспондента «Коммерсанта» Пограничная полиция Грузии не пустила в страну специального корреспондента «Коммерсанта» Владимира Соловьева.

Экономика Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2% Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле и 0,5% за первый квартал 2019 года.