Армия и оружие
Иран не стал сбивать самолет-разведчик США, летевший за беспилотникомМосковский Комсомолец 08:59
Командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде сообщил, что вчера вслед за американским беспилотником, который был сбит иранскими военными, летел разведывательный самолет ВВС США Boeing P-8, в котором находились 35 человек.
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с чего всё началось
Sections of the #US military drone were found in Iran's territorial waters where it was shot down by the country's Air Defense System pic.twitter.com/jRSlxrjuzoВести.Ru08:20
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