с чего всё началось

В качестве жеста доброй воли и демонстрации желания урегулировать конфликт Запад может разрешить экспорт иранской нефти на уровне не менее 700 тысяч баррелей в сутки. Напомним, что президент США Дональд Трамп намерен полностью перекрыть экспорт нефти из Тегерана, об этом стало известно еще в апреле.

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