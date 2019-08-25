Политика
Иран просит Запад разрешить ему экспортировать нефтьЭкономика сегодня вчера в 12:21
В качестве жеста доброй воли и демонстрации желания урегулировать конфликт Запад может разрешить экспорт иранской нефти на уровне не менее 700 тысяч баррелей в сутки. Напомним, что президент США Дональд Трамп намерен полностью перекрыть экспорт нефти из Тегерана, об этом стало известно еще в апреле.
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с чего всё началось
Тегеран запросил разрешение на экспорт не менее 700 тыс. баррелей нефти ежесуточно, сообщает Reuters со ссылкой на источники среди иранских дипломатов.Коммерсантъвчера в 12:53
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Иран запросил у Запада разрешить экспорт нефти объёмом не менее 700 тыс. баррелей в сутки
Говорит Москвавчера в 12:39
Reuters: Иран запросил у Запада разрешение на экспорт 700 тыс. баррелей нефти в сутки
Коммерсантъвчера в 12:53
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