Иран попросил Запада исполнить жест доброй воли и дать разрешение на экспорт нефти, объемом не менее 700 тысяч баррелей в сутки. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на иранские дипломатические источники.

Иран просит у Запада разрешить экспорт нефти не менее 700 тысяч баррелей в сутки

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