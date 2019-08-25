В качестве жеста доброй воли и демонстрации желания урегулировать конфликт Запад может разрешить экспорт иранской нефти на уровне не менее 700 тысяч баррелей в сутки. Напомним, что президент США Дональд Трамп намерен полностью перекрыть экспорт нефти из Тегерана, об этом стало известно еще в апреле.

Футбол «Зенит» интересуется хавбеком «Ренна» Гренье Центральный полузащитник «Ренна» Клеман Гренье попал в сферу интересов «Зенита».

Происшествия NASA не стало комментировать первое совершенное в космосе преступление Если вина Макклейн будет доказана, то это станет первым зарегистрированным уголовным преступлением, совершенным из космоса.

Армия и оружие Военные США и Норвегии проведут наблюдательный полет над Россией Военные США, Канады и Норвегии планируют выполнить наблюдательный полет над территорией России с 26 по 30 августа.

Авто Составлен рейтинг лучших кроссоверов для российского бездорожья Большинство современных кроссоверов предназначены в первую очередь для города, а сколь-нибудь серьезное бездорожье совсем не для них.

Общество Минтруд прорабатывает дистанционное обжалование установления инвалидности Минтруд России прорабатывает вопрос дистанционного обжалования медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности, рассказал в интервью РИА Новости замглавы ведомства Григорий Лекарев.

Футбол Комличенко сделал покер в матче чемпионата Чехии Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко забил 4 гола в матче чемпионата Чехии с «Ческе Будеевице» (4:2). После этого на счету 24-летнего игрока стало 5 голов в 4 играх, он вышел на второе место в списке бомбардиров.

Общество Площадь лесных пожаров в Сибири вновь увеличилась Отмечается, что если 24 августа было зафиксировано 122 лесных пожара общей площадью 42,4 тысячи гектаров, то 25 августа количество пожаров сократилось до 109, но они охватили площадь в 50,12 га.

Футбол Пять команд лидирующей группы РПЛ набрали одинаковое количество очков В результате пять клубов набрали 14 очков по итогам семи туров чемпионата.

Общество В Донецке установили памятник Пушкину, напечатанный на 3D-принтере Торжественное открытие памятника великому русскому поэту Александру Пушкину, созданного благодаря печати на 3D-принтере, состоялось в Буденновском районе Донецка возле дворца культуры по случаю 150-летия со дня основания города.

Здоровье Крымской геморрагической лихорадкой на Ставрополье заболели 38 человек У 38 человек после укусов членистоногих диагностирована крымская геморрагическая лихорадка.

Политика Норвегия намерена провести проверку российского Севморпути Норвегия проведет проверку Северного морского пути на соответствие экологическим стандартам, заявила глава МИД Норвегии Ине Мари Эриксон в беседе с газетой "Известия".

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Футбол Покеттино разочарован игрой «Тоттенхэма» Владели мячом, но создавали очень мало моментов. «Ньюкасл» сыграл очень компактно в обороне. Я разочарован нашей игрой и результатом.

Экономика Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками "Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медучреждений, пишет газета "Известия".

Политика СМИ узнали о желании Трампа бороться с ураганами ядерными бомбами Президент США Дональд Трамп несколько раз обсуждал с представителями национальной безопасности возможность использования ядерного оружия для борьбы с ураганами.

Общество Минсельхоз хочет вернуть неиспользуемые земли за счет их отъема Минсельхоз намерен ввести в оборот 4,8 млн га земель сельхозназначения до 2024 года.

Происшествия Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике 30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.

Космос Российский космонавт освободит на МКС причал «Федору» для перестыковки Российский космонавт Александр Скворцов в ручном режиме проведет в понедельник перестыковку пилотируемого корабля "Союз МС-13" с модуля "Звезда" на модуль "Поиск", чтобы освободить стыковочный узел для корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту.