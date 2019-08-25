Политика
Иран просит Запад разрешить ему экспортировать нефтьЭкономика сегодня 12:21
В качестве жеста доброй воли и демонстрации желания урегулировать конфликт Запад может разрешить экспорт иранской нефти на уровне не менее 700 тысяч баррелей в сутки. Напомним, что президент США Дональд Трамп намерен полностью перекрыть экспорт нефти из Тегерана, об этом стало известно еще в апреле.
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Политика
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Норвегия проведет проверку Северного морского пути на соответствие экологическим стандартам, заявила глава МИД Норвегии Ине Мари Эриксон в беседе с газетой "Известия".
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Общество
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Обновлено в 22:50
Политика
СМИ узнали о желании Трампа бороться с ураганами ядерными бомбами
Президент США Дональд Трамп несколько раз обсуждал с представителями национальной безопасности возможность использования ядерного оружия для борьбы с ураганами.
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Барселона — Бетис 5:2
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Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 17:06