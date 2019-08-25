Политика
Иран просит Запад разрешить ему экспортировать нефтьЭкономика сегодня 12:21
В качестве жеста доброй воли и демонстрации желания урегулировать конфликт Запад может разрешить экспорт иранской нефти на уровне не менее 700 тысяч баррелей в сутки. Напомним, что президент США Дональд Трамп намерен полностью перекрыть экспорт нефти из Тегерана, об этом стало известно еще в апреле.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
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NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
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Португальский тренер Жозе Моуринью отказался от нескольких предложений, потому что ждет, когда к нему обратится «Реал», сообщает AS.
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