Армия и оружие
Иран продемонстрировал обломки сбитого американского беспилотникаРоссийская газета 07:21
Иранские представители продемонстрировали фрагменты конструкции американского беспилотного разведывательного аппарата, сбитого в минувший четверг. На обнародованных фотографиях видны обломки фюзеляжа, крыльев, воздухозаборника и других элементов БПЛА.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 12:17, Вашингтон
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