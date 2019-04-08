Политика
Иран признал армию США террористической организациейРБК 12:42
Совбез Ирана перечисляет несколько поводов для включения армии США в список террористических организаций. В их числе — катастрофа авиалайнера Airbus A300 авиакомпании Iran Air над Персидским заливом 3 июля 1988 года, в период ирано-иракской войны.
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Мы продолжим усиливать финансовое давление и увеличивать издержки для иранского режима за его поддержку террористической деятельности до тех пор, пока он не прекратит свое губительное и противозаконное поведение.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС 10:13
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Происшествия
Помогавший клоунам пенсионер умер на арене цирка в Оренбурге
В Оренбурге во время циркового представления скончался 67-летний пенсионер, которого вызвали на арену для помощи клоунам.
Обновлено в 08:45
Общество
Несанкционированный митинг против свалок проходит в Архангельске
Обновлено вчера в 07:26
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Авто
Автомобили Ravon вернутся в Россию
Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.
Обновлено в 01:48
Политика
Россия и Турция отменят визы для водителей
В своем выступлении российский лидер отметил, что для двусторонних отношений РФ и Турции характерен высокий уровень туристических обменов, и в Москве ценят внимание, которое "турецкие власти уделяют безопасности и комфортному пребыванию россиян", в связи с чем существует нацеленность на последовательное смягчение визового режима.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Политика
Трамп уволил главу Секретной службы США
Президент США Дональд Трамп уволил главу Секретной службы США (USSS) Рэндольфа Аллеса, 8 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес
После развода Марат Башаров отдал квартиру бывшей жене
21 марта 2019 года Марат Башаров развелся со своей супругой Елизаветой. Впрочем, на этом скандальная история их разрыва не закончилась.
Обновлено в 12:53
Политика
Депутат Рады пожаловался на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что немецкая делегация в ПАСЕ оскорбила украинских парламентариев.
Обновлено в 11:06
Общество
В тюрьмах Швеции заканчиваются места
В Швеции зафиксирована рекордная нехватка мест в тюрьмах.
Обновлено в 11:59
Политика
Ягланд: Выход России из Совета Европы станет потрясением для Европы
В интервью изданию Financial Times политик предупредил, что если российская делегация не сможет участвовать в выборах генерального секретаря организации Совета Европы, то возникает есть опасность, что Москва сделает вывод, что в организации ей делать нечего.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
Авиаудар по аэропорту в Триполи попал на видео
Обновлено в 13:16
Политика
После декоммунизации Украина начинает процесс деколонизации
За декоммунизацией на Украине готовится деколонизация.
Обновлено в 11:02
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Общество
Дело Абдусамада Гамидова рассмотрит московский суд
Верховный суд России изменил подсудность дела Гамидова и Юсуфова и перенес его рассмотрение в Лефортовский районный суд Москвы.
Обновлено в 13:17
Культура
Директор РАМТ Софья Апфельбаум вернется на работу 9 апреля
Обновлено в 07:28
Политика
Штаб Порошенко подтвердил его участие в дебатах с Зеленским
Глава предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что украинский лидер придет на дебаты с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 12:06
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".
Обновлено в 08:23
Футбол
«Челси» отказался отпустить Азара в «Реал» за £85 млн
Ранее сообщалось, что Азар отказался продлить контракт с «Челси» и заявил о желании перейти в «Реал».
Обновлено в 04:44
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра
Обновлено в 05:23
Общество
Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы
Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие
Военные отвергли обвинения екатеринбургской мэрии в порче площади
Работники Центрального военного округа в Екатеринбурге прокомментировали обвинение мэрии в порче дорог и площадей в городе.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Нефтехранилище загорелось на Ставрополье
В Нефтекумском горокруге Ставропольского края в понедельник загорелась нефть в открытом хранилище, сообщили в региональном УМЧС.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Обрушение на заводе в Нижегородской области: найден второй погибший
На месте обрушения цеха завода "Дзержинскхиммаш" в Нижегородской области найдено тело второго погибшего.
Обновлено в 12:45
Авто
В России начали продавать дизельный седан Audi A8
Минимальная стоимость дизельного Audi A8 составляет 6 150 000 рублей.
Обновлено в 05:09
Транспорт
Военные инспекторы начнут охоту за водителями
Военным инспекторам ВАИ разрешат останавливать пешеходов и гражданские машины в случае нарушения ими правил движения.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Полет российских «Калибров» в Сирии попал на видео
В Сирии сумели заснять на видео полёт, предположительно, российских крылатых ракет «Калибр» во время удара по боевикам в провинции Идлиб.
Обновлено в 10:56
Авто
Toyota придумала встроенную в автомобиль мойку кузова
На рассмотрение патентного ведомства США компанией Toyota направлена заявка на встроенную мойку кузова.
Обновлено в 08:18
Общество
Мединский прокомментировал изменение меры пресечения Серебренникову
Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал решение Московского городского суда об изменении меры пресечения режиссёру Кириллу Серебренникову на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Обновлено в 14:06