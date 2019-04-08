Политика
Иран признал армию США террористической организациейРБК 12:42
Совбез Ирана перечисляет несколько поводов для включения армии США в список террористических организаций. В их числе — катастрофа авиалайнера Airbus A300 авиакомпании Iran Air над Персидским заливом 3 июля 1988 года, в период ирано-иракской войны.
Читать в источнике
Оценить420
Мы продолжим усиливать финансовое давление и увеличивать издержки для иранского режима за его поддержку террористической деятельности до тех пор, пока он не прекратит свое губительное и противозаконное поведение.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС 10:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 17:38, Ашберн
Происшествия
Часть Калининграда осталась без света
"Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.
Обновлено в 16:55
Политика
Порошенко назвал итоги первого тура выборов болезненным уроком
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что результаты первого тура выборов главы государства стали для него «болезненным уроком».
Обновлено в 16:15
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила $71 впервые с ноября 2018 года
Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent превысила $71. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Обновлено в 12:01
Общество
Уральцу доплатили 370 тысяч рублей после перерасчета пенсии
Кроме единоразовой выплаты в 370 тысяч рублей пенсионер получил ежемесячную надбавку к пенсии в четыре тысячи рублей.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено в 02:00
Кино
«Шазам» за выходные собрал почти 339 млн рублей в прокате Европы и РФ
По полученной информации, всего за четыре дня кинолента собрала в кинотеатрах России и стран СНГ почти 339 миллионов рублей.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей.
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес
Дочь Моники Беллуччи забрала у мамы контракт с Dolce & Gabbana
Съемки рекламной кампании (Дева представит новый аромат Dolce & Gabbana) прошли в живописном городке Равелло в минувшие выходные.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Готовивший наезд на прохожих сторонник ДАИШ задержан в США
В штате Мэриленд задержан мужчина, который готовился совершить наезд на прохожих в столице страны - Вашингтоне.
Обновлено в 17:27
Политика
В Кремле ответили на готовность Зеленского к переговорам с Путиным
Отвечая на вопросы журналистов, готова ли российская сторона к переговорам с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, представитель Кремля напомнил, что Москва — не участник внутриукраинского конфликта.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Пожар произошел в жилом доме во Владимирской области
Деревянный жилой дом загорелся в поселке Горка во Владимирской области, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 15:48
Транспорт
Нарушителей ПДД вычислят по радарам военных
В России водителей начнут штрафовать по данным радаров и регистраторов Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено в 03:50
Футбол
«Челси» победил «Вест Хэм» в матче АПЛ
В рамках 33-го тура Английской премьер-лиги футболисты «Челси» выиграли у «Вест Хэм Юнайтед».
Обновлено в 16:51
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком.
Обновлено в 17:33
Интернет
Microsoft Edge на основе Chromium доступен для скачивания
Новая версия Microsoft Edge базируется на движке Chromium, что позволяет ему использовать расширения для Chrome.
Обновлено в 15:02
Политика
Бастрыкин раскрыл применяемую в СК методику вычисления лжи
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал о применении уникальной методики вычисления лжи, которую наработали эксперты СК.
Обновлено в 13:07
Политика
Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.
Обновлено в 10:08
Футбол
Семак: врачей «Зенита» скоро допустят в СИЗО к Кокорину
Обновлено в 15:19
Экономика
Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено в 16:30
Кино
Фильм «Братство» Павла Лунгина разрешили выпустить в прокат 9 мая
Фильм "Братство" Павла Лунгина получил прокатное удостоверение и выйдет в кинотеатрах 9 мая, сообщили "Интерфаксу" в Минкультуры.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ подорвал блиндаж с сослуживцами
Обновлено в 09:00
Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Наука
Воздушная подушка сохранила скорость пирокластических потоков
Оказалось, что при определенной скорости в основании этих потоков возникает разреженный воздушный слой, работающий как воздушная подушка.
Обновлено в 11:00
Общество
Число браков в России снизилось до минимума с начала века
Как пояснила РБК старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Рамиля Хасанова, сейчас браки заключаются среди малочисленных поколений, родившихся в 1990-е годы, поэтому не удивительно, что общий коэффициент брачности снижается и продолжит снижаться в ближайшие годы.
Обновлено в 16:29
Общество
Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога
Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено вчера в 22:14
Общество
Вильфанд заявил о возвращении морозов в выходные в Москве
После 12 апреля ночная температура в столичном регионе может опуститься до отрицательных значений, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Светлана Дружинина рассказала о состоянии здоровья мужа
Актриса Светлана Дружинина отрицает проблемы со здоровьем у мужа.
Обновлено в 05:03
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Экономика
Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы
Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.
Обновлено в 12:02