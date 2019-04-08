Политика
Иран объявил армию США террористической организациейВести.Ru 12:30
Высший совет национальной безопасности Ирана внес в свой список террористических организаций Вооруженные силы США, сообщает телеканал "Пресс ТВ".
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Мы продолжим усиливать финансовое давление и увеличивать издержки для иранского режима за его поддержку террористической деятельности до тех пор, пока он не прекратит свое губительное и противозаконное поведение.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС 10:13
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СБ Ирана осудил решение Трампа внести КСИР в список террористических организаций
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