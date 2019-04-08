Политика

Иран объявил армию США террористической организациейВести.Ru 12:30

Высший совет национальной безопасности Ирана внес в свой список террористических организаций Вооруженные силы США, сообщает телеканал "Пресс ТВ".
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Дональд Трамп
Мы продолжим усиливать финансовое давление и увеличивать издержки для иранского режима за его поддержку террористической деятельности до тех пор, пока он не прекратит свое губительное и противозаконное поведение.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС 10:13

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Певица со всей ответственностью готовится к концерту. Некоторое время назад в Сети появился видеоролик с репетиции масштабного турне.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
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«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
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Epic VS Steam: чем это полезно для ПК-геймера

Во всяком случае, The Division 2 на ПК стала эксклюзивом площадки Epic Games.
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В России начало снижаться количество компаний и расти число индивидуальных предприятий.
Обновлено в 05:30
Общество

Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал обращение пятерых представившихся ветеранами ОМОНа мужчин к президенту Владимиру Путину, в котором они пожаловались на то, что их выселяют из служебного жилья после увольнения.
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Математики доказали, что «Беовульф» написан одним автором

Например, математики из Бразилии доказали, что персонажи «Илиады» и «Одиссеи» были основаны на реальных людях.
Обновлено в 15:53
Происшествия

Работа «Сбербанк Онлайн» восстановлена после сбоя

Напомним, ранее сегодня клиенты «Сбербанка» сообщали о неполадках в работе платёжного онлайн-сервиса банка.
Обновлено в 12:30
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Бастрыкин рассказал о разработанной в СК РФ методике распознавания лжи

«Экспертами Следственного комитета наработан уникальный отечественный опыт использования новых методик психофизиологических исследований с применением технических средств регистрации и анализа глазодвигательной активности», — сообщил глава ведомства.
Обновлено в 12:24
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Анджелина Джоли требует от Брэда Питта компенсацию за то, что пожертвовала ради него своей карьерой

Источники из окружения звезды рассказали: Джоли считает, что она пожертвовала ради Брэда Питта своей карьерой.
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Число браков в России опустилось до минимума с начала века

Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.
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Экономика

Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд

Золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Центробанка данных.
Обновлено в 15:00
Политика

Трамп уволил главу Секретной службы США

Президент США Дональд Трамп уволил главу Секретной службы США (USSS) Рэндольфа Аллеса, 8 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 14:23
Происшествия

Один человек погиб при обрушении кровли на заводе в Дзержинске

В результате происшествия под завалами погиб один человек, сообщил "РГ" начальник пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области Михаил Чирков.
Обновлено в 11:48
Политика

Соловьев оценил слова Познера о национальной идее России

Телеведущего Владимира Соловьева не удивили соображения коллеги по цеху Владимира Познера о том, что у РФ пока нет национальной идеи, но россиян могла бы объединить правда.
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Семак: врачей «Зенита» скоро допустят в СИЗО к Кокорину

Врачам "Зенита" разрешили в ближайшее время посетить нападающего команды Александра Кокорина, находящегося в СИЗО, сообщил главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба Сергей Семак.
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Объектив Voigtlander Nokton 50mm f/1.2 Aspherical с креплением Sony E оценен в $1300

Австрийская компания Voigtlander пополнила ассортимент полнокадровых объективов с креплением Sony E моделью Nokton 50mm f/1.2 Aspherical, которая оценена в 1300 долларов.
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