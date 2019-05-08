Политика

Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделкеРИА Новости 01:47

Тегеран направил пять писем странам — членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.
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Флоранс Парли
Ровно год назад США решили выйти из соглашения и больше его не соблюдать. Сегодня ничего не может быть хуже того, чтобы сам Иран вышел из соглашения.
— Флоранс Парли, французский политикГазета.Ru 05:52

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