Политика
Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкераРоссийская газета 07:37
Британские морские пехотинцы 4 июля перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Британские власти посчитали, что танкер следовал в Сирию, куда в обход санкций Евросоюза вез сырую нефть. По некоторым данным, Лондон мог действовать по просьбе США.
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с чего всё началось
"Отличные новости: Великобритания задержала супертанкер Grace 1, груженый иранской нефтью, направлявшийся в Сирию в нарушение санкций ЕС", - написал Болтон в Twitter, отметив, что США и союзники продолжат мешать торговать властям в Тегеране и Дамаске.РИА Новостивчера в 16:51
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