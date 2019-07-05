с чего всё началось

Британские морские пехотинцы 4 июля перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Британские власти посчитали, что танкер следовал в Сирию, куда в обход санкций Евросоюза вез сырую нефть. По некоторым данным, Лондон мог действовать по просьбе США.

Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера

Шоу-бизнес Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ В СМИ появились данные о том, сколько получают российские юмористы за свои выступления.

Происшествия Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Политика «Нафтогаз» потребует от РФ компенсацию за прекращение транзита газа Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребует в международном суде компенсацию после прекращения транзита газа из России через Украину в Европу, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Армия и оружие Бородай поглумился над задержанием Украиной «начальника ПВО Снежного» Экс-глава самопровозглашенной республики Александр Бородай прокомментировал задержание на Украине Владимира Цемаха, якобы связанного с крушением в Донбассе малайзийского Boeung.

Наука На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.

Космос LightSail 2 отправляет свои первые сигналы обратно на Землю Вчера космический корабль отправил свой первый сигнал обратно на Землю.

Происшествия Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку доставили в Москву Врачи доставили в Москву для дальнейшего лечения избитую в Ингушетии семилетнюю девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.

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Происшествия Стали известны детали преступлений арестованных сотрудников ФСБ Дело на сотрудников ФСБ появилось после июньского обыска в ЮЗАО Москвы с изъятием более 100 млн рублей.

Театры «Так управлять нельзя»: Мединский уволил директора Волковского театра Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.

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Общество В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25% Депутат указывает, что сейчас количество бюджетных мест в российских вузах, на которые будут принимать абитуриентов, составляет 518,4 тысячи человек.

Общество Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения «Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.

Общество Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.

Политика В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.

Шоу-бизнес Гагарина в мини-платье свела всех с ума на презентации нового парфюма Для презентации нового парфюма от Lancome 32-летняя Полина Гагарина выбрала яркий наряд - певица надела коктейльное микро-платье из парчи Atelier Moscow и дополнила свой образ украшениями от Sokolov Russia.

Транспорт В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Общество В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.

Авто Кроссовер BMW X7 превратили в пикап Журналисты издания speedme.ru рассказали, как дюжина студентов в течение 10 месяцев переделала тестовый мул BMW X7 в пикап, который планируется использовать для ежегодного мотоциклетного саммита BMW Motorrad Days.