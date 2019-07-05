с чего всё началось

Британские морские пехотинцы 4 июля перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Британские власти посчитали, что танкер следовал в Сирию, куда в обход санкций Евросоюза вез сырую нефть. По некоторым данным, Лондон мог действовать по просьбе США.

Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера

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Происшествия Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.

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Происшествия В багажной службе Шереметьево начались увольнения Кадровые решения были приняты после прокурорской проверки, поводом для которой стали серьезные сбои с выдачей багажа в аэропорту.

Музыка Сто художников совместно создали клип на композицию Oxxxymiron Видеоролик размещен на YouTube-канале "Феникс Анимация". Как оказалось, сто аниматоров совместно создали этот клип.

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Транспорт В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

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Теннис Медведев наорал на судью и повредил газон ракеткой Как утверждает журналист Ханна Уилкс, в ходе спора с судьей Медведев специально агрессивно кричал слово "bullseye" (англ. яблочко, центр мишени), которое похоже на слова "bullshit", но не является ругательством.

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