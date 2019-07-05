Политика

Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкераРоссийская газета вчера в 07:37

Британские морские пехотинцы 4 июля перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Британские власти посчитали, что танкер следовал в Сирию, куда в обход санкций Евросоюза вез сырую нефть. По некоторым данным, Лондон мог действовать по просьбе США.
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«Обязанность Ирана заключается в том, чтобы действовать аналогично и захватить британский танкер, если иранский танкер не будет освобожден незамедлительно»,— сообщил в своем аккаунте в Twitter
 секретарь иранского Совета целесообразности Мохсен Резаи.
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Россия отреагировала на задержание танкера в Гибралтаре

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