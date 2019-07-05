с чего всё началось

Британские морские пехотинцы 4 июля перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Британские власти посчитали, что танкер следовал в Сирию, куда в обход санкций Евросоюза вез сырую нефть. По некоторым данным, Лондон мог действовать по просьбе США.

Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера

Экономика ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.

Происшествия Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Происшествия Сбежавшую с 23 млн рублей Луизу Хайруллину выдали собственные дочери Криминалисты, частные детективы и простые обыватели гадали, как ей удалось вынести в сумке наличными 23 млн рублей и сбежать всей семьей.

Происшествия В Италии группа тигров растерзала известного дрессировщика Мужчина скончался от полученных травм в больнице Группа тигров напала на дрессировщика во время репетиции в провинции Бари в Италии.

Происшествия В Калифорнии произошло мощное землетрясение В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

Экономика В Приамурье три организации задолжали сотрудникам 13,7 миллиона рублей "По состоянию на сегодняшний день долги по заработной плате имеют 3 организации в сумме 13,7 миллиона рублей, 278 человек не получили заработную плату своевременно",- сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

Транспорт В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Армия и оружие В Алеппо наладили производство сайдинг-панелей Производство сайдинг-панелей запущено в промышленном районе города Алеппо после завершения боевых действий.

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Футбол Ибрагимович бросил вызов Погба, открыв бутылку ударом ноги с разворота Игрок принял участие во флешмобе под названием Bottle Cap Challenge и открутил крышку бутылки ударом ноги с разворота.

Общество Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения «Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.

Культура В сети появилась 17-я серия нового «Простоквашино» Новый эпизод "Возвращения в Простоквашино" под названием "Матроскин блюз" появился на YouTube-канале "Союзмультфильма", сообщила в субботу пресс-служба киностудии.

Политика Спецаппаратуру нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда Польский паспорт нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова приняла участие в челлендже с бутылкой Знаменитая балерина сообщила, что приняла участие в популярном челлендже с бутылкой, которую открывают взмахом ноги.

Экономика Президент Туркмении подписал указ о повышении зарплат на 10% Заработная плата и другие выплаты повысятся в Туркменистане на 10% с 1 января 2020 года, сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Происшествия Избитая 7-летняя девочка из Ингушетии может лишиться руки Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова проинформировала о том, что родители девочки из Ингушетии, которую избивали родственники, были найдены.

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Единоборства Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН» Врио главы Калмыкии Бату Хасиков выдвинет в Совет Федерации капитана команды КВН «Сборная РУДН», продюсера сериала «Даешь молодежь!»

Общество Родственникам реабилитировали архивы Верховный суд позаботился о неоправданных жертвах советских репрессий Верховный суд РФ впервые удовлетворил иск родственника репрессированного, которому ранее было отказано в доступе к архивным материалам на том основании, что осужденный не был реабилитирован.

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Армия и оружие «Один убит и шестеро ранены»: ВСУ озвучили потери за сутки в Донбассе В Донбассе за прошедшие сутки ополченцы были вынуждены 30 раз открывать ответный огонь, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевые травмы.

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