Политика
Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкераРоссийская газета вчера в 07:37
Британские морские пехотинцы 4 июля перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Британские власти посчитали, что танкер следовал в Сирию, куда в обход санкций Евросоюза вез сырую нефть. По некоторым данным, Лондон мог действовать по просьбе США.
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с чего всё началось
«Обязанность Ирана заключается в том, чтобы действовать аналогично и захватить британский танкер, если иранский танкер не будет освобожден незамедлительно»,— сообщил в своем аккаунте в Twitter секретарь иранского Совета целесообразности Мохсен Резаи.Коммерсантъвчера в 07:27
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Болтон назвал задержание иранского танкера в Гибралтаре «отличной новостью»
РИА Новости04 июля в 16:51
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 00:52, Вашингтон
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