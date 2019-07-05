с чего всё началось

Британские морские пехотинцы 4 июля перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Британские власти посчитали, что танкер следовал в Сирию, куда в обход санкций Евросоюза вез сырую нефть. По некоторым данным, Лондон мог действовать по просьбе США.

Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера

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