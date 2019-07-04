с чего всё началось

Эта операция была проведена в связи с информацией, которая дала властям Гибралтара основание полагать, что судно Grace 1 нарушало санкции Европейского союза против Сирии. У нас есть основания считать, что Grace 1 перевозила сырую нефть на нефтеперерабатывающий завод Банияс в Сирии.

"Если Великобритания не отпустит иранский танкер, ответственные органы обязаны предпринять ответный шаг и задержать один английский танкер", - отметил он. Британские морские пехотинцы 4 июля перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы.

Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера

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