Политика

Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкераРоссийская газета 07:37

"Если Великобритания не отпустит иранский танкер, ответственные органы обязаны предпринять ответный шаг и задержать один английский танкер", - отметил он. Британские морские пехотинцы 4 июля перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы.
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Фабиан Пикардо
Эта операция была проведена в связи с информацией, которая дала властям Гибралтара основание полагать, что судно Grace 1 нарушало санкции Европейского союза против Сирии. У нас есть основания считать, что Grace 1 перевозила сырую нефть на нефтеперерабатывающий завод Банияс в Сирии.
— Фабиан Пикардо, гибралтарский политикРБК вчера в 05:28
с чего всё началось
«Отличные новости: Великобритания задержала супертанкер Grace 1, груженный иранской нефтью, направлявшийся в Сирию в нарушение санкций ЕС»,— сообщил в этой связи в своем аккаунте в Twitter
 советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
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