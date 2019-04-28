Политика

Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружияКоммерсантъ 05:02

Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве ответа на американские санкции, сообщил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф. По его словам, у Ирана «есть множество вариантов» ответных мер.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Иран рассматривает возможность выхода из ДНЯО

RT на русском04:38

В Иране допустили выход из Договора о нераспространении ядерного оружия

РБК06:18

Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Коммерсантъ05:02

В Иране рассматривают возможность выхода из ДНЯО

РИА Новости04:40

Иран собирается выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Газета.Ru09:03

Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия

ТАСС02:49

Иран допустил выход из Договора о нераспространении ядерного оружия

Говорит Москва02:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 12:08, Ашберн
Культура

Пригожин усомнился в победе дочери Алсу на «Голосе»

Обновлено вчера в 09:11
Футбол

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 11:41
Происшествия

На набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв

Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Недвижимость

В России увеличилась стоимость съемного жилья

В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей

Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Футбол

Тренер «Лидса» заставил свою команду пропустить после спорного гола

Главный тренер хозяев Марсело Бьелса заставил своих игроков пропустить мяч после того, как они забили спорный мяч.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

В Казани сбили женщину, перебегавшую магистраль с коляской

Обновлено в 08:43
Общество

Официальный представитель Алсу высказалась об итогах «Голоса»

Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес

Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Шоу-бизнес

Артистку Ирину Цывину похоронили под другой фамилией

Советская и российская актриса Ирина Цывина — последняя супруга актёра Евгения Евстигнеева — похоронена под другой фамилией на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 11:54
Культура

Итоги «Голоса» считала петербургская компания

Подсчетами результатов детского проекта «Голос» на Первом канале занималась петербургская компания ООО «СМС сервисы», пишет The Bell.
Обновлено вчера в 14:31
Наука

Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти

Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.
Обновлено в 04:00
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Общество

Главный раввин России считает расстрел в синагоге вызовом обществу США

Главный раввин России Берл Лазар выступил с соболезнованиями семье погибшей при расстреле синагоги в Калифорнии Лори Гилберт-Кэй и заявил, что идеология допустимости насилия - это вызов всему американскому обществу и государству.
Обновлено в 08:56
Космос

В гигантской галактике образовалась гигантская черная дыра

Галактика M87 является местом расположения для сверхмассивной черной дыры, которая извергает две струи материала в космос почти со скоростью света.
Обновлено 26 апреля в 10:45
Политика

Песков рассказал о впечатлениях от Ким Чен Ына

Обновлено в 07:29
Религия

Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:21
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Культура

Выставка работ создателя Спаса-на-Крови открылась в Петербурге

Выставка «Впервые Парланд», посвященная работам архитектора Спаса-на-Крови, открылась в Музее Академии художеств в Петербурге.
Обновлено в 00:41
Происшествия

Более 50 машин столкнулись на автобане в Германии

Около 25 человек пострадали в результате ДТП с участием более 50 автомобилей на востоке ФРГ.
Обновлено в 12:06
Космос

ВМС США рассекретили и запатентовали «летающую тарелку»

Обновлено в 05:18
Экономика

Названа тройка стран, где россияне чаще всего покупают жилье

Тройку лидеров замыкает Турция, ее доля – 13,9%. При этом, стоит отметить, что популярность турецкой недвижимости из квартала в квартал растет, в то время как востребованность жилья в Болгарии среди россиян снижается.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек

В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Авто

ВАЗ 2104 с мотором от Toyota Supra поразил блогеров

Как оказалось, ВАЗ 2104 с мотором от Toyota Supra поразил блогеров своими возможностями.
Обновлено в 11:30
Происшествия

На КАД автобус столкнулся с фурой

Вечером в воскресенье, 28 апреля, на КАД произошла авария с участием автобуса и фуры.
Обновлено в 11:14
Автоспорт

Риккардо извинился перед Квятом за столкновение на Гран-при Азербайджана

Обновлено в 11:44
Армия и оружие

Украина примет участие в учениях НАТО в Эстонии

Обновлено в 11:36
Политика

Экс-президенту Перу тюремное заключение заменили на домашний арест

В Перу апелляционный суд постановил заменить предварительное заключение на 3 года для экс-президента Педро Пабло Кучински на домашний арест.
Обновлено в 09:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Договор о нераспространении ядерного оружия
Многосторонний международный акт, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью поставить прочную преграду на пути расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, обеспечить необходимый международный контроль за выполнением государствами взятых на себя по Договору обязательств с тем, чтобы ограничить возможность возникновения вооружённого конфликта с применением такого оружия; создать широкие возможности для мирного использования атомной энергии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное