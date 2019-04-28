Политика
Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружияКоммерсантъ 05:02
Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве ответа на американские санкции, сообщил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф. По его словам, у Ирана «есть множество вариантов» ответных мер.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 12:08, Ашберн
Культура
Пригожин усомнился в победе дочери Алсу на «Голосе»
Обновлено вчера в 09:11
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:41
Происшествия
На набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Недвижимость
В России увеличилась стоимость съемного жилья
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей
Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Футбол
Тренер «Лидса» заставил свою команду пропустить после спорного гола
Главный тренер хозяев Марсело Бьелса заставил своих игроков пропустить мяч после того, как они забили спорный мяч.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Шоу-бизнес
Артистку Ирину Цывину похоронили под другой фамилией
Советская и российская актриса Ирина Цывина — последняя супруга актёра Евгения Евстигнеева — похоронена под другой фамилией на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 11:54
Культура
Итоги «Голоса» считала петербургская компания
Подсчетами результатов детского проекта «Голос» на Первом канале занималась петербургская компания ООО «СМС сервисы», пишет The Bell.
Обновлено вчера в 14:31
Наука
Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти
Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.
Обновлено в 04:00
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Общество
Главный раввин России считает расстрел в синагоге вызовом обществу США
Главный раввин России Берл Лазар выступил с соболезнованиями семье погибшей при расстреле синагоги в Калифорнии Лори Гилберт-Кэй и заявил, что идеология допустимости насилия - это вызов всему американскому обществу и государству.
Обновлено в 08:56
Космос
В гигантской галактике образовалась гигантская черная дыра
Галактика M87 является местом расположения для сверхмассивной черной дыры, которая извергает две струи материала в космос почти со скоростью света.
Обновлено 26 апреля в 10:45
Политика
Песков рассказал о впечатлениях от Ким Чен Ына
Обновлено в 07:29
Религия
Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:21
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Культура
Выставка работ создателя Спаса-на-Крови открылась в Петербурге
Выставка «Впервые Парланд», посвященная работам архитектора Спаса-на-Крови, открылась в Музее Академии художеств в Петербурге.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Более 50 машин столкнулись на автобане в Германии
Около 25 человек пострадали в результате ДТП с участием более 50 автомобилей на востоке ФРГ.
Обновлено в 12:06
Космос
ВМС США рассекретили и запатентовали «летающую тарелку»
Обновлено в 05:18
Экономика
Названа тройка стран, где россияне чаще всего покупают жилье
Тройку лидеров замыкает Турция, ее доля – 13,9%. При этом, стоит отметить, что популярность турецкой недвижимости из квартала в квартал растет, в то время как востребованность жилья в Болгарии среди россиян снижается.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек
В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Авто
ВАЗ 2104 с мотором от Toyota Supra поразил блогеров
Как оказалось, ВАЗ 2104 с мотором от Toyota Supra поразил блогеров своими возможностями.
Обновлено в 11:30
Происшествия
На КАД автобус столкнулся с фурой
Вечером в воскресенье, 28 апреля, на КАД произошла авария с участием автобуса и фуры.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
Украина примет участие в учениях НАТО в Эстонии
Обновлено в 11:36
Политика
Экс-президенту Перу тюремное заключение заменили на домашний арест
В Перу апелляционный суд постановил заменить предварительное заключение на 3 года для экс-президента Педро Пабло Кучински на домашний арест.
Обновлено в 09:50