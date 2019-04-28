Политика
Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружияКоммерсантъ 05:02
Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве ответа на американские санкции, сообщил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф. По его словам, у Ирана «есть множество вариантов» ответных мер.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:41, Ашберн
Музыка
Эрнст пообещал проверить результаты голосования на шоу «Голос. Дети»
Первым шагом, добавил Эрнст, является публикация итогового протокола.
Обновлено вчера в 13:56
Политика
В США умер бывший сенатор Лугар
В США на 88-м году жизни скончался экс-мэр Индианаполиса, бывший сенатор Ричард Лугар.
Обновлено в 13:06
Музыка
Лоза назвал шоу «Голос» ширпотребом после скандала с дочерью Алсу
Ранее iReactor писал, что победу Микеллы Абрамовой в финале «Голоса» прокомментировала продюсер и телеведущая Яна Рудковская.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва в Петербурге
Обновлено в 12:50
Происшествия
Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом
Парижан предупредили о загрязнении территории вокруг собора Парижской Богоматери свинцом, сообщается на сайте префектуры парижской полиции.
Обновлено в 11:51
Происшествия
В Орле машина въехала в зрителей во время автошоу
Легковой автомобиль въехал в зрителей во время автошоу в Орле, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МВД.
Обновлено в 12:15
Происшествия
На трассе в Германии столкнулись более 50 машин
На автобане в восточной Германии столкнули более 50 машин. Массовая авария произошла на автотрассе №71, соединяющей города Зуль и Майнинген.
Обновлено в 13:17
Общество
Нева мельчает: За сутки уровень воды упал в реке почти на полметра
Стоит отметить, что вчера уровень воды колебался в районе -10 см. С чем связано такое обмеление, пока неизвестно.
Обновлено в 12:35
Происшествия
В Подмосковье произошёл пожар на площади 700 квадратных метров
В Солнечногорском районе Московской области произошёл пожар в сараях на площади 700 кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 13:11
Путешествия
Застрявшие в КНР туристы из России вылетели домой
Ситуация с российскими туристами, которые застряли в аэропорту Гуанчжоу в ходе транзитного перелёта из Таиланда и Индонезии в Москву, разрешилась.
Обновлено в 13:02
Футбол
Манчестер Юнайтед — Челси 1:1
Стали известны стартовые составы на матч 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Юнайтед" и лондонским "Челси", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко продолжает воспитывать бывшего мужа
Актриса считает поведение Максима Дунаевского неэтичным Наталья Андрейченко стала гостьей программы "Звезды сошлись", в которой взялась за обсуждение личной жизни своего первого супруга Максима Дунаевского.
Обновлено в 08:49
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Ушедшая в монастырь певица раскрыла тайну Пугачевой
Когда-то певица и светская львица Юлия Матвеева блистала на сцене и была завсегдатаем светских раутов.
Обновлено в 06:40
Футбол
Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
В Сети всплыло шокирующее видео с молодым Николаевым
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия
В Башкирии шквалистый ветер сорвал крышу сельской больницы
По данным ведомства, в результате порывов ветра до 18 м/с произошло частичное повреждение кровли на площади 90 кв.м. Погибших и пострадавших нет.
Обновлено в 11:52
Культура
Пригожин объяснил победу дочери Алсу на шоу «Голос»
Пригожин в своем Instagram призвал спокойно разобраться в причинах победы Микеллы.
Обновлено в 08:51
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Об этом сообщили в правительстве региона.
Обновлено вчера в 02:57
Общество
На Свердловскую область обрушились метели и снегопады
В Свердловской области с утра 28 апреля отмечается обильный снегопад. Уже установился снежный покров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 12:01
Авто
Опубликован список самых недолговечных автомобилей
Специалистами был размещен список из 5 самых недолговечных машин, которые выходят из строя уже в первый год использования.
Обновлено в 06:12
Экономика
Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность
Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность Большинство управляющих компаний (УК), работающих с пенсионными накоплениями граждан, по результатам первого квартала показали доходность инвестирования выше или на уровне показателей ВЭБ.РФ.
Обновлено в 07:01
Авто
Volkswagen Tayron в марте обошел по продажам Toyota Highlander
Обновлено в 13:33
Наука
Вакцина против рака успешно протестирована на людях
Обновлено вчера в 00:16