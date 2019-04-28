Политика

Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружияКоммерсантъ 05:02

Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве ответа на американские санкции, сообщил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф. По его словам, у Ирана «есть множество вариантов» ответных мер.
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Иран собирается выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Газета.Ru09:03

В Иране допустили выход из Договора о нераспространении ядерного оружия

РБК06:18

Иран допустил выход из Договора о нераспространении ядерного оружия

Говорит Москва02:53

В Иране рассматривают возможность выхода из ДНЯО

РИА Новости04:40

Иран рассматривает возможность выхода из ДНЯО

RT на русском04:38

Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия

ТАСС02:49

Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Коммерсантъ05:02
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Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Обновлено в 12:04
Музыка

Эрнст пообещал проверить результаты голосования на шоу «Голос. Дети»

Первым шагом, добавил Эрнст, является публикация итогового протокола.
Обновлено вчера в 13:56
Политика

В США умер бывший сенатор Лугар

В США на 88-м году жизни скончался экс-мэр Индианаполиса, бывший сенатор Ричард Лугар.
Обновлено в 13:06
Музыка

Лоза назвал шоу «Голос» ширпотребом после скандала с дочерью Алсу

Ранее iReactor писал, что победу Микеллы Абрамовой в финале «Голоса» прокомментировала продюсер и телеведущая Яна Рудковская.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва в Петербурге

Обновлено в 12:50
Происшествия

В Мексике 11 человек погибли в результате ДТП с автобусом

Обновлено в 12:46
Происшествия

Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом

Парижан предупредили о загрязнении территории вокруг собора Парижской Богоматери свинцом, сообщается на сайте префектуры парижской полиции.
Обновлено в 11:51
Происшествия

В Орле машина въехала в зрителей во время автошоу

Легковой автомобиль въехал в зрителей во время автошоу в Орле, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МВД.
Обновлено в 12:15
Происшествия

На трассе в Германии столкнулись более 50 машин

На автобане в восточной Германии столкнули более 50 машин. Массовая авария произошла на автотрассе №71, соединяющей города Зуль и Майнинген.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес

Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

Обновлено в 06:24
Общество

Москвичей предупредили об агрессивных змеях в столичных парках

Обновлено в 09:12
Общество

Официальный представитель Алсу высказалась об итогах «Голоса»

Обновлено в 10:36
Общество

Нева мельчает: За сутки уровень воды упал в реке почти на полметра

Стоит отметить, что вчера уровень воды колебался в районе -10 см. С чем связано такое обмеление, пока неизвестно.
Обновлено в 12:35
Происшествия

В Подмосковье произошёл пожар на площади 700 квадратных метров

В Солнечногорском районе Московской области произошёл пожар в сараях на площади 700 кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 13:11
Путешествия

Застрявшие в КНР туристы из России вылетели домой

Ситуация с российскими туристами, которые застряли в аэропорту Гуанчжоу в ходе транзитного перелёта из Таиланда и Индонезии в Москву, разрешилась.
Обновлено в 13:02
Футбол

Манчестер Юнайтед — Челси 1:1

Стали известны стартовые составы на матч 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Юнайтед" и лондонским "Челси", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес

Наталья Андрейченко продолжает воспитывать бывшего мужа

Актриса считает поведение Максима Дунаевского неэтичным Наталья Андрейченко стала гостьей программы "Звезды сошлись", в которой взялась за обсуждение личной жизни своего первого супруга Максима Дунаевского.
Обновлено в 08:49
Футбол

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

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Шоу-бизнес

Ушедшая в монастырь певица раскрыла тайну Пугачевой

Когда-то певица и светская львица Юлия Матвеева блистала на сцене и была завсегдатаем светских раутов.
Обновлено в 06:40
Футбол

Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ

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Шоу-бизнес

В Сети всплыло шокирующее видео с молодым Николаевым

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В Башкирии шквалистый ветер сорвал крышу сельской больницы

По данным ведомства, в результате порывов ветра до 18 м/с произошло частичное повреждение кровли на площади 90 кв.м. Погибших и пострадавших нет.
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Культура

Пригожин объяснил победу дочери Алсу на шоу «Голос»

Пригожин в своем Instagram призвал спокойно разобраться в причинах победы Микеллы.
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Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Об этом сообщили в правительстве региона.
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На Свердловскую область обрушились метели и снегопады

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Опубликован список самых недолговечных автомобилей

Специалистами был размещен список из 5 самых недолговечных машин, которые выходят из строя уже в первый год использования.
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Экономика

Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность

Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность Большинство управляющих компаний (УК), работающих с пенсионными накоплениями граждан, по результатам первого квартала показали доходность инвестирования выше или на уровне показателей ВЭБ.РФ.
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Авто

Volkswagen Tayron в марте обошел по продажам Toyota Highlander

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В Казани сбили женщину, перебегавшую магистраль с коляской

Обновлено в 08:43
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Вакцина против рака успешно протестирована на людях

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Договор о нераспространении ядерного оружия
Многосторонний международный акт, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью поставить прочную преграду на пути расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, обеспечить необходимый международный контроль за выполнением государствами взятых на себя по Договору обязательств с тем, чтобы ограничить возможность возникновения вооружённого конфликта с применением такого оружия; создать широкие возможности для мирного использования атомной энергии.
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