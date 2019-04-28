Политика

Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружияКоммерсантъ 05:02

Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве ответа на американские санкции, сообщил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф. По его словам, у Ирана «есть множество вариантов» ответных мер.
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В Иране допустили выход из Договора о нераспространении ядерного оружия

РБК06:18

Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Коммерсантъ05:02

Иран рассматривает возможность выхода из ДНЯО

RT на русском04:38

Власти Ирана пригрозили выйти из договора о нераспространении ядерного оружия

Эхо Москвы05:30

Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия

ТАСС02:49

В Иране рассматривают возможность выхода из ДНЯО

РИА Новости04:40

Иран допустил выход из Договора о нераспространении ядерного оружия

Говорит Москва02:53
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«Зенит» огласил стартовый состав на матч с «Крыльями Советов»

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Футбол

Вадим Евсеев: «Пенальти мог пробить Беленов»

Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев прокомментировал победу над «Уралом» (4:1) в матче 26-го тура чемпионата России.
Обновлено в 07:16
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Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
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Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
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Политика

Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Происшествия

В Швейцарии при сходе лавины погибли четыре немецких лыжника

Четыре немецких лыжника погибли в результате схода лавины в районе высокогорного альпийского перевала Грюнхорнлюкке на юге Швейцарии, сообщается на сайте полиции кантона Вале.
Обновлено в 07:09
Музыка

Эрнст прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 13:38
Политика

Песков рассказал о своих впечатлениях от Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал себя профессиональным и подготовленным главой государства, он владеет деталями, живо реагирует на все и имеет свою позицию по всем вопросам.
Обновлено в 06:45
Политика

Геращенко пожаловалась на «незаконную паспортизацию» Путина

Отменить указы президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса требует первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
Обновлено в 08:37
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На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

Обновлено в 05:05
Политика

Соловьев жестко ответил американцу, обвинившему РФ в угрозе Пентагону

Американец Ариэль Коэн в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что якобы Россия угрожала США нанести удар по Пентагону за восемь секунд.
Обновлено в 07:17
Политика

The National Interest предложил план примирения США с Россией

США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Представитель Гуфа прокомментировала его видео с пожаром

Обновлено в 09:00
Футбол

«СКА-Хабаровск» и «Ротор» сыграли вничью

"Ротор" сыграл вничью со "СКА-Хабаровск" (2:2) в матче 34-го тура Олимп-ФНЛ.
Обновлено в 08:06
Экономика

Счетная палата Дагестана выявила 280 недостроев на 21 млрд рублей

"С учетом рекомендаций Счетной палаты и в целях сокращения объемов незавершенного строительства в 2019 году правительством республики запланированы расходы на 1 млрд 846 млн рублей на строительство 21 объекта, финансирование которых ранее было приостановлено", - сообщил глава Счетной палаты региона.
Обновлено 26 апреля в 11:00
Спорт

Драчёв заявил, кто не проходит в сборную России по биатлону

27 апреля СБР утвердил состав сборной России. Губерниев заявил, что Михаил Прохоров разбаловал «допингисток», ранее писал News.ru.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес

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В результате дорожной аварии на Калужском шоссе в ТиНАО пострадали два человека.
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Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
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При взрыве в многоэтажке в Киеве погибли два человека

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В Казани сбили женщину, перебегавшую через магистраль с коляской

В Сети появилось видео, на котором женщину с коляской, перебегавшую дорогу в неположенном месте, сбивает автомобиль.
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На просторах Сети оказались обнародованы официальные изображения складного смартфона Moto RAZR 2019 от компании Motorola.
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Автоэксперты назвали тройку лучших хетчбэков 2019 года

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Опубликованы средние траты россиян на бензин

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
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Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

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В составе победителей голами отметились российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший в матче дубль (22-я минута в большинстве, 29-я) и также записавший в актив результативную передачу и Мэтт Дюшейн.
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Договор о нераспространении ядерного оружия
Многосторонний международный акт, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью поставить прочную преграду на пути расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, обеспечить необходимый международный контроль за выполнением государствами взятых на себя по Договору обязательств с тем, чтобы ограничить возможность возникновения вооружённого конфликта с применением такого оружия; создать широкие возможности для мирного использования атомной энергии.
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