Политика

Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружияКоммерсантъ 05:02

Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве ответа на американские санкции, сообщил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф. По его словам, у Ирана «есть множество вариантов» ответных мер.
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В Иране допустили выход из Договора о нераспространении ядерного оружия

РБК06:18

В Иране рассматривают возможность выхода из ДНЯО

РИА Новости04:40

Власти Ирана пригрозили выйти из договора о нераспространении ядерного оружия

Эхо Москвы05:30

Иран рассматривает возможность выхода из ДНЯО

RT на русском04:38

Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия

ТАСС02:49

Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Коммерсантъ05:02

Иран допустил выход из Договора о нераспространении ядерного оружия

Говорит Москва02:53
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Договор о нераспространении ядерного оружия
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