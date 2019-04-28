Политика

Иран рассматривает возможность выхода из ДНЯОRT на русском 04:38

Тегеран рассматривает выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) как один из вариантов ответа на ужесточение санкционной политики Соединённых Штатов. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
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В Иране рассматривают возможность выхода из ДНЯО

РИА Новости04:40

Иран рассматривает возможность выхода из ДНЯО

RT на русском04:38

Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия

ТАСС02:49

Иран готовит ответ на американские санкции

Вести.Ru03:30

Власти Ирана пригрозили выйти из договора о нераспространении ядерного оружия

Эхо Москвы05:30

Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Коммерсантъ05:02

Иран допустил выход из Договора о нераспространении ядерного оружия

Говорит Москва02:53
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Хоккей

Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею

Обновлено вчера в 12:20
Музыка

Дочь Алсу стала победителем шестого сезона проекта «Голос. Дети»

Десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы выиграла в финале шестого сезона музыкального проекта.
Обновлено 26 апреля в 17:41
Экономика

В петербургских ТЦ открывается мало новых магазинов

Обновлено в 02:38
Происшествия

В Подмосковье произошёл крупный пожар в промзоне

В Солнечногорском районе Московской области произошёл пожар на площади 824 кв. м на территории промышленной зоны.
Обновлено в 04:19
Религия

Путин поздравил россиян с Пасхой

Владимир Путин поздравил с Пасхой всех христиан, отмечающих Светлое Христово Воскресение, передает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 02:23
Футбол

Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубок

После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.
Обновлено вчера в 19:01
Политика

Украинцам могут упростить получение российского гражданства

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 24 апреля, стало известно о том, что Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 04:48
Происшествия

Мальчик попал в больницу после укуса гадюки в подмосковном Ступине

Мальчик попал в больницу после укуса гадюки в подмосковном Ступине.
Обновлено вчера в 15:36
Авто

Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей

Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Спорт

Гимнастка Аверина победила в многоборье на этапе Кубка мира в Баку

Обновлено вчера в 13:11
Шоу-бизнес

Певица МакSим потеряла память после ДТП

Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, частично потеряла память после серьезного ДТП, об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.
Обновлено в 04:48
Футбол

«Зенит» сыграет с «Крыльями Советов»

В Петербурге проведут матч очередного тура Российской Премьер-Лиги. На «Газпром Арене» встретятся «Зенит» и «Крылья Советов».
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

Обновлено вчера в 12:32
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным и произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает нефть нескольких малых производителей.
Обновлено 26 апреля в 12:48
Политика

Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Политика

Мадуро объявил об освобождении Венесуэлы от «министерства колоний США»

Обновлено в 03:30
Происшествия

Умер еще один отравившийся наркотиками арестант «Матросской тишины»

Скончался еще один заключенный московского СИЗО «Матросская тишина», госпитализированный после отравления психотропными веществами.
Обновлено в 05:19
Общество

Составлен портрет будущего наследника британского престола

Обновлено в 04:23
Авто

Известна дата премьеры нового кросс-купе Renault Arkana (ждать недолго!)

Официальный дебют полностью серийного кроссовера Renault Arkana состоится уже 22 мая.
Обновлено 26 апреля в 12:13
Футбол

Сульшер: «„МЮ“ не подходят игроки, которыми движут деньги или слава»

Футболисты, которыми движут деньги или слава, не подходят ни для «Манчестер Юнайтед», ни для моей команды.
Обновлено в 05:40
Политика

Число умерших во время выборов в Индонезии членов УИК превысило 270

Во время всеобщих выборов, прошедших в Индонезии 17 апреля, и в последующие 10 дней умерли 272 члена участковых избирательных комиссий.
Обновлено в 03:38
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Происшествия

В Калифорнии преступник устроил стрельбу в синагоге

Один человек погиб, трое получили ранения во время вооруженного нападения на синагогу в Сан-Диего в Калифорнии, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 04:58
Происшествия

Безрассудную мать с ребенком сбили на магистрали в Казани

Обновлено в 04:13
Происшествия

В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер

Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 00:40
Общество

В Петербурге появилось пасхальное граффити

Обновлено в 01:59
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Религия

Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя

Благодатный огонь из Иерусалима привезли в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:54
Футбол

Ломовицкий: «В будущем готов занять место Промеса в „Спартаке“»

"Спартак" планирует купить трёх игроков Ломовицкий отметил, что в некоторых играх отыграл хорошо, но в целом он собой не очень доволен, так как может играть лучше.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге

Обновлено в 05:08
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Договор о нераспространении ядерного оружия
Многосторонний международный акт, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью поставить прочную преграду на пути расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, обеспечить необходимый международный контроль за выполнением государствами взятых на себя по Договору обязательств с тем, чтобы ограничить возможность возникновения вооружённого конфликта с применением такого оружия; создать широкие возможности для мирного использования атомной энергии.
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