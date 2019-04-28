Политика
Иран рассматривает возможность выхода из ДНЯОRT на русском 04:38
Тегеран рассматривает выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) как один из вариантов ответа на ужесточение санкционной политики Соединённых Штатов. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
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Хоккей
Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею
Обновлено вчера в 12:20
Музыка
Дочь Алсу стала победителем шестого сезона проекта «Голос. Дети»
Десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы выиграла в финале шестого сезона музыкального проекта.
Обновлено 26 апреля в 17:41
Экономика
В петербургских ТЦ открывается мало новых магазинов
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Подмосковье произошёл крупный пожар в промзоне
В Солнечногорском районе Московской области произошёл пожар на площади 824 кв. м на территории промышленной зоны.
Обновлено в 04:19
Религия
Путин поздравил россиян с Пасхой
Владимир Путин поздравил с Пасхой всех христиан, отмечающих Светлое Христово Воскресение, передает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 02:23
Футбол
Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубок
После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Украинцам могут упростить получение российского гражданства
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 24 апреля, стало известно о том, что Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 04:48
Происшествия
Мальчик попал в больницу после укуса гадюки в подмосковном Ступине
Мальчик попал в больницу после укуса гадюки в подмосковном Ступине.
Обновлено вчера в 15:36
Авто
Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей
Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Спорт
Гимнастка Аверина победила в многоборье на этапе Кубка мира в Баку
Обновлено вчера в 13:11
Шоу-бизнес
Певица МакSим потеряла память после ДТП
Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, частично потеряла память после серьезного ДТП, об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.
Обновлено в 04:48
Футбол
«Зенит» сыграет с «Крыльями Советов»
В Петербурге проведут матч очередного тура Российской Премьер-Лиги. На «Газпром Арене» встретятся «Зенит» и «Крылья Советов».
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ
Обновлено вчера в 12:32
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным и произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает нефть нескольких малых производителей.
Обновлено 26 апреля в 12:48
Политика
Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Умер еще один отравившийся наркотиками арестант «Матросской тишины»
Скончался еще один заключенный московского СИЗО «Матросская тишина», госпитализированный после отравления психотропными веществами.
Обновлено в 05:19
Общество
Составлен портрет будущего наследника британского престола
Обновлено в 04:23
Авто
Известна дата премьеры нового кросс-купе Renault Arkana (ждать недолго!)
Официальный дебют полностью серийного кроссовера Renault Arkana состоится уже 22 мая.
Обновлено 26 апреля в 12:13
Футбол
Сульшер: «„МЮ“ не подходят игроки, которыми движут деньги или слава»
Футболисты, которыми движут деньги или слава, не подходят ни для «Манчестер Юнайтед», ни для моей команды.
Обновлено в 05:40
Политика
Число умерших во время выборов в Индонезии членов УИК превысило 270
Во время всеобщих выборов, прошедших в Индонезии 17 апреля, и в последующие 10 дней умерли 272 члена участковых избирательных комиссий.
Обновлено в 03:38
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Происшествия
В Калифорнии преступник устроил стрельбу в синагоге
Один человек погиб, трое получили ранения во время вооруженного нападения на синагогу в Сан-Диего в Калифорнии, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер
Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 00:40
Общество
В Петербурге появилось пасхальное граффити
Обновлено в 01:59
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Религия
Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя
Благодатный огонь из Иерусалима привезли в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:54
Футбол
Ломовицкий: «В будущем готов занять место Промеса в „Спартаке“»
"Спартак" планирует купить трёх игроков Ломовицкий отметил, что в некоторых играх отыграл хорошо, но в целом он собой не очень доволен, так как может играть лучше.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге
Обновлено в 05:08