Армия и оружие
Иран пригрозил ответным ударом СШАИзвестия 16:05
Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия. Об этом заявил в воскресенье, 12 мая командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Салами.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 23:00, Ашберн
Автоспорт
Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании
Обновлено в 11:40
Здоровье
Волгоградских участковых врачей обучат онконастороженности
На базе волгоградского областного онкологического диспансера для ранней диагностики раковых опухолей был запущен проект, который подразумевает занятие по онконастороженности для участковых врачей-терапевтов, рассказывает "Вечерний Волгоград.ру".
Обновлено в 22:42
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Здоровье
Названы пять неочевидных признаков диабета
Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 21:49
Происшествия
На Шри-Ланке заблокировали социальные сети
Правительство Шри-Ланки заблокировало социальные сети, в частности Facebook и WhatsApp.
Обновлено в 22:50
ЖКХ
С 13 мая в Барнауле на три недели отключают горячую воду
Обновлено в 21:12
Политика
Названа причина массовых смертей членов избиркома Индонезии на выборах
Основной причиной смертей сотрудников избиркома во время подсчета голосов на выборах в Индонезии стали инсульты и инфаркты.
Обновлено в 22:12
Кино
Прощание с режиссером Николаем Тархановым пройдет в Шелехове 15 мая
Иркутского режиссера и фотографа Николая Тарханова похоронят в Шелехове 15 мая.
Обновлено в 05:10
Хоккей
Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира
В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Политика
Лукашенко назвал потери Белоруссии от некачественной российской нефти
В результате поступления «грязной» нефти из России Белоруссия лишилась сотен миллионов долларов.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия
СМИ узнали об аресте «покровителя» из ФСБ по делу о хищениях у спецслужбы
По версии следствия, застройщики передавали взятки Наумову, что долгое время позволяло им избегать проверок со стороны подрядчика строительства в лице управления капитального строительства спецслужбы.
Обновлено в 22:25
Хоккей
Задоров сравнил правила НХЛ и IIHF
Защитник сборной России Никита Задоров ответил на вопрос о разнице в правилах игры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и на турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), таких как чемпионат мира.
Обновлено в 09:09
Происшествия
У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба
Недалеко от отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба, пишет газета Miami Herald, ссылаясь на данные полиции.
Обновлено в 15:52
Общество
Глава Приморья рассказал, когда косаток выпустят из «китовой тюрьмы»
Косаток и белух, которых держат в бухте Средняя в Приморье, могут выпустить в течение одного-двух месяцев, сообщает администрация края.
Обновлено в 21:01
Кино
«Мстители: Финал» удержали лидерство в российском прокате
Обновлено в 19:59
Культура
Америка, Украина и «Культура». Чем занимаются первые ведущие «Вестей»?
13 мая 1991 года в эфир вышел первый выпуск информационной программы «Вести». АиФ.ru рассказывает, где сейчас первые ведущие этой передачи.
Обновлено в 17:05
Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение
В Тихом океане у берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5.
Обновлено в 04:08
Общество
В Эстонии перезахоронили останки 143 бойцов Красной армии
Власти Эстонии провели перезахоронение останков 143 бойцов Красной армии, погибших при освобождении страны от фашистов.
Обновлено в 10:12
Политика
Зеленского призвали публично присягнуть националистам
Избранный президент Украины Владимир Зеленский одержал победу на выборах из-за «молчания» по ключевым политическим вопросам.
Обновлено в 22:24
Футбол
Перед матчем «Зенита» скончался журналист Александр Николаев
Обновлено в 12:47
Политика
Трамп заявил о контроле над торговыми отношениями США с Китаем
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США находятся в торговых отношениях с Китаем там, где хотят.
Обновлено в 21:33
Музыка
В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019
Обновлено в 17:08
Шоу-бизнес
Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости
Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено в 19:45
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено в 20:24
Общество
Повседневные расходы россиян упали почти на 8%
«Общие повседневные расходы россиян в апреле после традиционного мартовского всплеска опять пошли на убыль, похудев сразу на 7,7% относительно первого весеннего месяца», — приводит РИА «Новости» цитату из исследования.
Обновлено в 21:57