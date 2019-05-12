Армия и оружие
Иран пригрозил ответным ударом СШАИзвестия 16:05
Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия. Об этом заявил в воскресенье, 12 мая командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Салами.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
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