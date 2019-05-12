Армия и оружие
Иран пригрозил ответным ударом СШАИзвестия 16:05
Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия. Об этом заявил в воскресенье, 12 мая командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Салами.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
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Армия и оружие
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Накануне американские военные перебросили в регион авианосец Arlington и батарею ЗРК Patriot Командующий ВМС Ирана Хоссейн Ханзади заявил, что Соединенные Штаты должны покинуть Ближний Восток.
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Сообщалось, что поездка Асада возможна и прорабатывается, однако в марте стало известно, что президент Сирии не планирует в ближайшем будущем визит в Россию и не посетит форум в Ялте.
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"Египет жестко осуждает то, что четыре судна подверглись диверсиям в территориальных водах ОАЭ, а также нарушение национальной безопасности ОАЭ и всех их сухопутных и морских границ", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в Facebook.
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Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
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