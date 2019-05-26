Армия и оружие
Иран пригрозил отправить американские корабли на морское дноИзвестия вчера в 22:12
Тегеран пригрозил отправить американские военные корабли «на морское дно» при помощи секретного оружия. Такое заявление сделал советник командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани в субботу, 25 мая.
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Трамп пошлет 1,5 тыс. солдат на Ближний Восток, а Иран готов топить американские суда
Комсомольская правда06:11
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:22, Ашберн
Политика
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.
Обновлено в 08:25
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче на новом стадионе
Московское «Динамо» сыграло вничью с тульским «Арсеналом» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:59
Политика
Яценюк призвал подключить Совбез ООН к освобождению моряков
Бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк порекомендовал президенту страны Владимиру Зеленскому инициировать созыв Совбеза ООН из-за отказа России освобождать задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 09:04
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
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Хоккей
Россия и Чехия сегодня сыграют за третье место
Сегодня на Чемпионате мира по хоккею сборные России и Чехия проведут матч за третье место.
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На петербургской "Газпром Арене" продолжается матч 30-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Енисеем".
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Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери.
Обновлено в 08:46
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам.
Обновлено в 08:13
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В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
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Общество
В столичных отделениях Сбербанка появились объявления, призывающие быть бдительными при использовании терминалов
В некоторых столичных отделениях Сбербанка появились объявления, призывающие клиентов быть бдительными при использовании терминалов.
Обновлено в 07:30
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Переплывший Атлантику в бочке француз напишет книгу
Французский путешественник Жан-Жак Савен, переплывший Атлантический океан в бочке, сказал в интервью РИА Новости, что заканчивает писать книгу о своём необычном путешествии, которая выйдет в сентябре.
Обновлено в 02:48
Музыка
Участница шоу «Голос» защитила дочь Алсу
Участница шоу «Голос» Татьяна Шаманина встала на защиту дочери Алсу в детской версии телепередачи.
Обновлено 24 мая в 20:04
Кино
Алтайский священник обвинил фильм «Т-34» в оскорблении чувств верующих
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Арестован экс-менеджер пионера комиксов Стэна Ли
В США арестовали экс-менеджера автора комиксов Стэна Ли Кейю Моргана за злоупотребления в отношении пожилых людей.
Обновлено в 06:49
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека
В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.
Обновлено в 07:56
Экономика
Стало известно, сколько заработал за 2018 год Александр Богомаз
За прошлый год Александр Богомаз заработал 4,408 млн рублей. Эта сумма всего лишь на 200 тысяч превышает доход главы региона в 2017 году.
Обновлено в 07:39
Религия
Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит три храма в сутки
Обновлено в 07:46
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Победы Путина в холодной войне опасаются в Европе
К неожиданному выводу о будущем международных отношений, включая запоздалую победу России в новой холодной войне, пришло издание American Interest, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 15:15
Шоу-бизнес
Иосифа Пригожина сын обвинил в желании попиариться за его счет
Дмитрий обвинил его во лжи и в желании сделать свой PR за его, Дмитрия счет.
Обновлено вчера в 12:41
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Гаджеты
Рестораны начали предлагать скидки владельцам смартфонов Huawei
Один из ресторанов в Малайзии запустил акцию для владельцев смартфонов Huawei, для них предусмотрена скидка, которую вычитают из общей суммы заказа.
Обновлено вчера в 10:09
Политика
Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Политика
Украинский министр раскритиковал Зеленского за русский язык
Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за использование русского языка.
Обновлено вчера в 12:28
Недвижимость
Мутко: На жилье для льготников понадобится 800 млрд рублей
В очереди на жилье людям в России приходится стоять от 30 до 70 лет. Всего в очереди "стоят" 2,5 миллиона россиян.
Обновлено 24 мая в 14:09