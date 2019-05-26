Армия и оружие

Иран пригрозил отправить американские корабли на морское дноИзвестия вчера в 22:12

Тегеран пригрозил отправить американские военные корабли «на морское дно» при помощи секретного оружия. Такое заявление сделал советник командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани в субботу, 25 мая.
Читать в источнике

Подробнее о событии

КСИР Ирана: авианосец США испугался заходить в Персидский залив

Российская газета06:52

Трамп пошлет 1,5 тыс. солдат на Ближний Восток, а Иран готов топить американские суда

Комсомольская правда06:11

Иран пригрозил отправить американские корабли «на дно»

РИА Новостивчера в 15:38

Иран пригрозил потопить американские корабли в Персидском заливе в том случае, если они «совершат ошибку»

Эхо Москвы02:30

Иран пообещал «отправить на дно» корабли США в случае их «первой ошибки»

РБКвчера в 19:21

Иран пригрозил «отправить на дно» американские корабли

ТАССвчера в 17:04

Иран пообещал пустить корабли США на дно

Газета.Ru04:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:22, Ашберн
Политика

Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.
Обновлено в 08:25
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче на новом стадионе

Московское «Динамо» сыграло вничью с тульским «Арсеналом» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:59
Политика

Яценюк призвал подключить Совбез ООН к освобождению моряков

Бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк порекомендовал президенту страны Владимиру Зеленскому инициировать созыв Совбеза ООН из-за отказа России освобождать задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 09:04
Авто

Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети

Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Хоккей

Россия и Чехия сегодня сыграют за третье место

Сегодня на Чемпионате мира по хоккею сборные России и Чехия проведут матч за третье место.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол

Зенит — Енисей 4:1

На петербургской "Газпром Арене" продолжается матч 30-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Енисеем".
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес

Лазарев отреагировал на сообщения о рождении дочери

Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери.
Обновлено в 08:46
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам.
Обновлено в 08:13
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Общество

В столичных отделениях Сбербанка появились объявления, призывающие быть бдительными при использовании терминалов

В некоторых столичных отделениях Сбербанка появились объявления, призывающие клиентов быть бдительными при использовании терминалов.
Обновлено в 07:30
Общество

Переплывший Атлантику в бочке француз напишет книгу

Французский путешественник Жан-Жак Савен, переплывший Атлантический океан в бочке, сказал в интервью РИА Новости, что заканчивает писать книгу о своём необычном путешествии, которая выйдет в сентябре.
Обновлено в 02:48
Музыка

Участница шоу «Голос» защитила дочь Алсу

Участница шоу «Голос» Татьяна Шаманина встала на защиту дочери Алсу в детской версии телепередачи.
Обновлено 24 мая в 20:04
Кино

Алтайский священник обвинил фильм «Т-34» в оскорблении чувств верующих

Обновлено вчера в 23:30
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Арестован экс-менеджер пионера комиксов Стэна Ли

В США арестовали экс-менеджера автора комиксов Стэна Ли Кейю Моргана за злоупотребления в отношении пожилых людей.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей

Обновлено в 06:13
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия

Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека

В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.
Обновлено в 07:56
Происшествия

В Пекине град повредил лобовое стекло самолета при посадке

Обновлено в 03:32
Экономика

Стало известно, сколько заработал за 2018 год Александр Богомаз

За прошлый год Александр Богомаз заработал 4,408 млн рублей. Эта сумма всего лишь на 200 тысяч превышает доход главы региона в 2017 году.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Таксист открыл огонь из пистолета-пулемета в ходе драки в Подмосковье

Обновлено в 04:21
Религия

Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит три храма в сутки

Обновлено в 07:46
Хоккей

Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов

Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.
Обновлено вчера в 14:08
Политика

Победы Путина в холодной войне опасаются в Европе

К неожиданному выводу о будущем международных отношений, включая запоздалую победу России в новой холодной войне, пришло издание American Interest, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 15:15
Шоу-бизнес

Иосифа Пригожина сын обвинил в желании попиариться за его счет

Дмитрий обвинил его во лжи и в желании сделать свой PR за его, Дмитрия счет.
Обновлено вчера в 12:41
Общество

На Москву надвигается аномальная жара

Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Гаджеты

Рестораны начали предлагать скидки владельцам смартфонов Huawei

Один из ресторанов в Малайзии запустил акцию для владельцев смартфонов Huawei, для них предусмотрена скидка, которую вычитают из общей суммы заказа.
Обновлено вчера в 10:09
Политика

Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Политика

Украинский министр раскритиковал Зеленского за русский язык

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за использование русского языка.
Обновлено вчера в 12:28
Недвижимость

Мутко: На жилье для льготников понадобится 800 млрд рублей

В очереди на жилье людям в России приходится стоять от 30 до 70 лет. Всего в очереди "стоят" 2,5 миллиона россиян.
Обновлено 24 мая в 14:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное