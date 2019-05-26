Армия и оружие
Иран пригрозил отправить американские корабли на морское дноИзвестия вчера в 22:12
Тегеран пригрозил отправить американские военные корабли «на морское дно» при помощи секретного оружия. Такое заявление сделал советник командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани в субботу, 25 мая.
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Трамп пошлет 1,5 тыс. солдат на Ближний Восток, а Иран готов топить американские суда
Комсомольская правда06:11
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Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Общество
Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которая «делает Киев Киевом».
Обновлено в 10:54
Политика
Морской трибунал требует от России освободить украинских моряков
Международный трибунал по морскому праву выдвинул требование к России освободить украинских военных моряков и корабли, которые были задержаны в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 08:47
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Жена хоккеиста сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что часть болельщиков национальной команды всегда обязательно хочет "облить команду грязью", когда случаются поражения.
Обновлено вчера в 17:39
Футбол
Завершился чемпионат России по футболу
Завершился сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Полная турнирная таблица размещена на сайте лиги.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Два человека погибли при крушении самолета в Болгарии
Обновлено в 10:06
Кино
Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»
«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.
Обновлено вчера в 14:55
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги финала шоу «Голос. Дети»
Микелла впервые прокомментировала итоги музыкальной программы.
Обновлено в 10:26
Футбол
Миодраг Божович извинился за разгром от ЦСКА
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Миодраг Божович извинился перед болельщиками за разгром от ЦСКА.
Обновлено в 09:52
Религия
Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит по три храма в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Хоккей
Россия — Чехия 1:2 (2-й период)
Обновлено в 10:10
Наука
Потеря члена семьи снизила выживаемость косаток
Как и многие социальные животные, косатки (Ornicus orca) живут в устоявшихся и достаточно тесных группах, чаще всего — в семьях с большим количеством самок и их детенышей.
Обновлено вчера в 09:03
Космос
Спутники Илона Маска над Россией попали на видео
Обновлено в 06:12
Общество
Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов
Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено в 08:34
Футбол
В Голландии арбитр забил гол и засчитал его
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Симоньян назвала Ассанжа величайшим журналистом
Главный редактор "России Сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что считает основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа величайшим журналистом современности.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Осужденный покончил с собой в ярославском СИЗО
Осужденный попытался покончить с собой в следственном изоляторе в Ярославле, следов насилия на его теле не обнаружено, сообщает УФСИН по региону.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев отреагировал на информацию о рождении у него дочери. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено в 10:38
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Политика
Правозащитники обвинили НТВ в преследовании оппозиции
Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что телеканал НТВ очерняет деятельность оппозиционных активистов и вторгается в их частную жизнь.
Обновлено в 09:16
Гаджеты
Skybound показала улучшенную версию первых двух сезонов The Walking Dead от Telltale
Обновлено в 08:05
Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
Авто
Продажи автомобилей Renault в России выросли на 5%
Обновлено в 05:41
Происшествия
В жилом доме в Германии произошел взрыв
Взрыв произошел минувшей ночью в жилом доме в немецком городе Хальберштадт (федеральная земля Саксония-Анхальт), пострадал один человек.
Обновлено в 07:16
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
На Украине община православной церкви сообщила о захвате храма
Черновицко-Буковинская епархия канонической православной церкви на Украине сообщила о том, что неизвестные сорвали ворота в одном из храмов, после чего ворвались в помещение и стали притеснять религиозную общину.
Обновлено в 07:42