Армия и оружие

Иран пригрозил отправить американские корабли на дноИзвестия вчера в 17:38

В Иране пригрозили «отправить на дно» Персидского залива американские корабли, если они совершат «ошибочные действия». Соответствующее заявление сделал в субботу, 25 мая, советник главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.
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Тегеран пригрозил авианосцам США, находящимся в Персидском заливе, секретным оружием

Эхо Москвы01:31

Иран пригрозил отправить американские корабли на морское дно

Известиявчера в 22:12

Иран пригрозил отправить американские корабли «на дно»

РИА Новостивчера в 15:38

Иран пригрозил «отправить на дно» американские корабли

ТАССвчера в 17:04

Иран заявил о готовности применить секретное оружие против кораблей США

Российская газетавчера в 16:58

Иран обещал потопить корабли США секретным оружием

Газета.Ruвчера в 18:59

Иракский фактор в ирано-американском кризисе

Инфорос24 мая в 08:48
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Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

Обновлено 24 мая в 17:38
Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено вчера в 10:36
Политика

Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17

Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено 24 мая в 21:34
Хоккей

Воробьев сказал, что финнам можно было противопоставить голы

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча 1/2 финала чемпионата мира-2019 против Финляндии (0:1).
Обновлено вчера в 11:59
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Вечный зов» Юрий Смирнов показал квартиру после ремонта

Обновлено в 01:00
Хоккей

Бывший тренер сборной России: финны сыграли выше всяких похвал

Думаю, даже прыгнули выше головы. Финны играли очень дисциплинированно и терпеливо.
Обновлено в 01:43
Происшествия

В Китае ребенок погиб при обрушении сцены театра

Один ребенок погиб, и еще 14 человек пострадали при обрушении сцены театра во время вечернего выступления в городе Чжанчжоу восточной китайской провинции Фуцзянь, говорится в заявлении администрации особой экономической зоны города, где случилось происшествие.
Обновлено в 01:10
Происшествия

В Хакасии найдено еще два трупа пропавших туристов в Приисковом

Обновлено вчера в 08:51
Кино

Вручены награды Каннского кинофестиваля

«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
Обновлено вчера в 14:55
Наука

Раскрыта новая стратегия предотвращения праздничного набора веса

Ученые из Университета Джорджии раскрыли новую стратегию, которая позволит предотвратить праздничный набор веса.
Обновлено 23 мая в 06:35
Авто

Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии

Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
Обновлено в 01:30
Авто

Названа дата появления Geely FY11 в РФ

Скорее всего, Geely FY11 покажется дорогим — особенно на фоне представленного накануне в России Renault Arkana.
Обновлено вчера в 00:30
Происшествия

Пьяный кузбассовец выпал из окна третьего этажа

В Междуреченске нетрезвый мужчина упал с большой высоты, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
Обновлено в 00:35
Происшествия

Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за взятку

Обновлено вчера в 10:08
Футбол

Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере

"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:45
Экономика

Центробанк России выпустит монеты с новейшими атомными ледоколами

ЦБ России выпустит памятную монету, которая посвящена атомным ледоколам проекта "22220".
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением

Директор школы села Чаранг в Якутии получил ножевое ранение, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе МВД Якутии.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Смертельная авария произошла в центре Москвы

В Мещанском районе Москвы автомобиль Skoda Octavia врезался в препятствие, в результате аварии один человек погиб, двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:49
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Общество

Фонд святой Екатерины провел субботник в сквере у театра драмы

В субботу, 25 мая, активисты фонда святой Екатерины вместе с волонтерами и другими жителями Екатеринбурга провели субботник, на котором восстановили газон в сквере у театра драмы.
Обновлено в 01:16
Политика

Дуров обвинил власти РФ во взломе Telegram-аккаунтов журналистов

Обновлено вчера в 12:30
Авто

Кроссовер Hongqi HS5 поможет марке стать массовой

Новая китайская марка Hongqi («Красный флаг»), которая раньше выпускала лимузины для правящей верхушки, начинает внедряться в массовый премиум-сегмент.
Обновлено вчера в 10:51
Политика

NYT: Агент ЦРУ работает в ближайшем окружении Путина

В ближайшем окружении президента РФ Владимира Путина находится агент и источник американской спецслужбы ЦРУ, сообщила газета New York Times.
Обновлено вчера в 06:04
Происшествия

Таксист устроил стрельбу в ходе драки в Одинцове

Драка со стрельбой с участием водителя такси произошла в подмосковном Одинцове, один из ее участников применил оружие.
Обновлено в 01:50
Кино

Ридли Скотт ведет переговоры с Walt Disney о продолжении «Чужого»

Которое становится носителем для нового существа.
Обновлено в 00:28
Космос

Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска

В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети.
Обновлено вчера в 05:39
Общество

Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве

Обновлено вчера в 11:37
Хоккей

Не поливайте грязью сборную! Она этого не заслужила. Мнение Рабинера

Суоми с детства играют по одной и той же системе, которая у них от зубов отскакивает.
Обновлено в 01:45
Политика

До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину

Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.
Обновлено вчера в 04:17
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