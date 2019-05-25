Армия и оружие
Иран пригрозил отправить американские корабли на дноИзвестия вчера в 17:38
В Иране пригрозили «отправить на дно» Персидского залива американские корабли, если они совершат «ошибочные действия». Соответствующее заявление сделал в субботу, 25 мая, советник главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.
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Иран заявил о готовности применить секретное оружие против кораблей США
Российская газетавчера в 16:58
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
Космос
Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска
Обновлено вчера в 05:39
Происшествия
Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве
Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.
Обновлено в 01:03
Гаджеты
Спустя три месяца после анонса подешевел ещё один бестселлер Samsung
Учитывая, что с определённой задержкой скидки добираются и до рынков СНГ, можно ожидать, что примерно через месяц Galaxy A50 подешевеет и у нас.
Обновлено вчера в 14:26
Политика
В Госдуме оценили решение Морского трибунала по украинским морякам
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.
Обновлено вчера в 08:53
Политика
Японский журналист пожаловался на дискомфорт из-за Дня Победы в России
Празднование в России Дня Победы вызывает "некий дискомфорт" в Японии, у которой другое отношение ко Второй мировой войне.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Французский депутат призвал покончить с «антироссийской истерией»
Депутат от партии "Национальное объединение" Жозе Эврар направил обращение министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану, в котором призвал нормализовать отношения с Россией, сообщает RT.
Обновлено в 03:10
Общество
Фонд святой Екатерины провел субботник в сквере у театра драмы
В субботу, 25 мая, активисты фонда святой Екатерины вместе с волонтерами и другими жителями Екатеринбурга провели субботник, на котором восстановили газон в сквере у театра драмы.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие
Турцию заподозрили в отправке оружия противникам России и Сирии
Турция нарастила поставки оружия сирийским повстанцам в Идлибе, чтобы помочь им справиться с наступлениями, которые ведут правительственные войска Сирии при поддержке России.
Обновлено вчера в 23:29
Энергетика
Бежит за электричеством. Как в Литве выросли цены на бензин
В литовской столице бензин 95-й марки наоборот подорожал на 1,4% – до 1,211 евро за литр, а дизельное топливо на этой неделе подорожало на 0,9%. Его стоимость составила 1,134 евро за литр.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено вчера в 16:31
Футбол
«Тоттенхэм» планирует потратить 90 млн евро на двух игроков «Борнмута»
Как сообщает источник, «шпоры» готовы потратить 80 млн фунтов (около 90 млн евро) на эти два трансфера.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Автоспорт
Гасли потеряет три позиции на старте
После окончания сессии стюарды наказали француза потерей трёх позиций за блокировку Романа Грожана.
Обновлено вчера в 12:33
Общество
Переплывший Атлантику в бочке француз напишет книгу
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото
Ольга Бузова выложила в Instagram фото в купальнике и с иронией описала свою фигуру.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия
Под Саратовом 11 пассажиров автобуса пострадали в столкновении с фурой
По предварительным данным, в 15.30 на 426-м километре трассы Сызрань - Саратов - Волгоград водитель микроавтобуса маршрута "Оренбург-Махачкала" при обгоне допустил столкновение с фурой "Вольво" с полуприцепом.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено 24 мая в 04:19
Общество
В Москве ожидаются дождь, гроза и до 24 градусов тепла
Обновлено вчера в 23:03
Хоккей
Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнами
Обновлено вчера в 18:21
Шоу-бизнес
Пресняков не стал поздравлять Орбакайте с днем рождения в Instagram
Владимир Пресняков-младший проигнорировал день рождения своей бывшей жены - Кристины Орбакайте - в соцсетях, не став публично поздравлять исполнительницу с 48-летием.
Обновлено в 01:38
Общество
Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео
В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 16:25
Общество
Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: начало будет удачным
Вы долго готовились к успеху, и вот на этой неделе вы сможете обрести нужные контакты и подберете правильные слова в нужном месте в верное время.
Обновлено вчера в 02:01
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
В аварии на КАД погиб молодой петербуржец
Смертельное ДТП произошло на петербургской КАД ночью в воскресенье, 26 мая, сообщает УГИБДД по городу и Ленобласти.
Обновлено в 01:33
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Обновлено вчера в 17:39
Кино
Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»
"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:39
Футбол
«Бавария» завоевала Кубок Германии по футболу, обыграв «РБ Лейпциг»
Левандовски оформил дубль на 86-й минуте и закрыл вопрос о победителе. «Бавария» выиграла со счетом 3:0, завоевав Кубок Германии в 19-й раз.
Обновлено вчера в 15:58
Авто
Почти новый Mercedes-Benz 190E из 80-х выставили на продажу
В Германии выставили на продажу модель Mercedes-Benz 190E, которая была выпущена в далёком 1986 году.
Обновлено вчера в 13:27