Армия и оружие

Иран пригрозил отправить американские корабли на дноИзвестия вчера в 17:38

В Иране пригрозили «отправить на дно» Персидского залива американские корабли, если они совершат «ошибочные действия». Соответствующее заявление сделал в субботу, 25 мая, советник главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.
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Иран пригрозил потопить американские корабли в Персидском заливе в том случае, если они «совершат ошибку»

Эхо Москвы02:30

Иракский фактор в ирано-американском кризисе

Инфорос24 мая в 08:48

Иран обещал потопить корабли США секретным оружием

Газета.Ruвчера в 18:59

Иран пригрозил «отправить на дно» американские корабли

ТАССвчера в 17:04

Иран заявил о готовности применить секретное оружие против кораблей США

Российская газетавчера в 16:58

Иран пригрозил отправить американские корабли «на дно»

РИА Новостивчера в 15:38

Иран пообещал «отправить на дно» корабли США в случае их «первой ошибки»

РБКвчера в 19:21
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
Космос

Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска

Обновлено вчера в 05:39
Происшествия

Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве

Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.
Обновлено в 01:03
Гаджеты

Спустя три месяца после анонса подешевел ещё один бестселлер Samsung

Учитывая, что с определённой задержкой скидки добираются и до рынков СНГ, можно ожидать, что примерно через месяц Galaxy A50 подешевеет и у нас.
Обновлено вчера в 14:26
Политика

В Госдуме оценили решение Морского трибунала по украинским морякам

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия

На алтайской трассе женщина бросилась под колеса фуры, спасая детей

Обновлено в 00:33
Политика

Японский журналист пожаловался на дискомфорт из-за Дня Победы в России

Празднование в России Дня Победы вызывает "некий дискомфорт" в Японии, у которой другое отношение ко Второй мировой войне.
Обновлено вчера в 19:45
Политика

Французский депутат призвал покончить с «антироссийской истерией»

Депутат от партии "Национальное объединение" Жозе Эврар направил обращение министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану, в котором призвал нормализовать отношения с Россией, сообщает RT.
Обновлено в 03:10
Общество

Фонд святой Екатерины провел субботник в сквере у театра драмы

В субботу, 25 мая, активисты фонда святой Екатерины вместе с волонтерами и другими жителями Екатеринбурга провели субботник, на котором восстановили газон в сквере у театра драмы.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие

Турцию заподозрили в отправке оружия противникам России и Сирии

Турция нарастила поставки оружия сирийским повстанцам в Идлибе, чтобы помочь им справиться с наступлениями, которые ведут правительственные войска Сирии при поддержке России.
Обновлено вчера в 23:29
Энергетика

Бежит за электричеством. Как в Литве выросли цены на бензин

В литовской столице бензин 95-й марки наоборот подорожал на 1,4% – до 1,211 евро за литр, а дизельное топливо на этой неделе подорожало на 0,9%. Его стоимость составила 1,134 евро за литр.
Обновлено вчера в 09:00
Политика

Все активы Порошенко могут арестовать

Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено вчера в 16:31
Футбол

«Тоттенхэм» планирует потратить 90 млн евро на двух игроков «Борнмута»

Как сообщает источник, «шпоры» готовы потратить 80 млн фунтов (около 90 млн евро) на эти два трансфера.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Автоспорт

Гасли потеряет три позиции на старте

После окончания сессии стюарды наказали француза потерей трёх позиций за блокировку Романа Грожана.
Обновлено вчера в 12:33
Общество

Переплывший Атлантику в бочке француз напишет книгу

Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото

Ольга Бузова выложила в Instagram фото в купальнике и с иронией описала свою фигуру.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия

Под Саратовом 11 пассажиров автобуса пострадали в столкновении с фурой

По предварительным данным, в 15.30 на 426-м километре трассы Сызрань - Саратов - Волгоград водитель микроавтобуса маршрута "Оренбург-Махачкала" при обгоне допустил столкновение с фурой "Вольво" с полуприцепом.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

На Эвересте при спуске погибли два альпиниста

Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено 24 мая в 04:19
Общество

В Москве ожидаются дождь, гроза и до 24 градусов тепла

Обновлено вчера в 23:03
Хоккей

Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнами

Обновлено вчера в 18:21
Шоу-бизнес

Пресняков не стал поздравлять Орбакайте с днем рождения в Instagram

Владимир Пресняков-младший проигнорировал день рождения своей бывшей жены - Кристины Орбакайте - в соцсетях, не став публично поздравлять исполнительницу с 48-летием.
Обновлено в 01:38
Общество

Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео

В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 16:25
Общество

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: начало будет удачным

Вы долго готовились к успеху, и вот на этой неделе вы сможете обрести нужные контакты и подберете правильные слова в нужном месте в верное время.
Обновлено вчера в 02:01
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия

Таксист устроил стрельбу в ходе конфликта в подмосковном Одинцове

Обновлено в 02:56
Происшествия

В аварии на КАД погиб молодой петербуржец

Смертельное ДТП произошло на петербургской КАД ночью в воскресенье, 26 мая, сообщает УГИБДД по городу и Ленобласти.
Обновлено в 01:33
Хоккей

Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов

Обновлено вчера в 17:39
Кино

Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»

"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:39
Футбол

«Бавария» завоевала Кубок Германии по футболу, обыграв «РБ Лейпциг»

Левандовски оформил дубль на 86-й минуте и закрыл вопрос о победителе. «Бавария» выиграла со счетом 3:0, завоевав Кубок Германии в 19-й раз.
Обновлено вчера в 15:58
Авто

Почти новый Mercedes-Benz 190E из 80-х выставили на продажу

В Германии выставили на продажу модель Mercedes-Benz 190E, которая была выпущена в далёком 1986 году.
Обновлено вчера в 13:27
Как работают Яндекс.Новости?
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