Армия и оружие
Иран пригрозил отправить военные корабли США на морское дноЕвразия Daily 06:11
Если США допустят оплошность, Иран может «отправить на дно морское» американские военные корабли в Персидском заливе. Об этом заявил высокопоставленный советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани агентству Mizan.
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Трамп пошлет 1,5 тыс. солдат на Ближний Восток, а Иран готов топить американские суда
Комсомольская правда06:11
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Политика
МИД РФ ответил на угрозы Киева о введении «гамгургских» санкций
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В США арестовали экс-менеджера автора комиксов Стэна Ли Кейю Моргана за злоупотребления в отношении пожилых людей.
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Как выяснилось, знаменитость не дает Людмиле Вороненковой видеться с ее внуком Иваном – сыном Марии и Дениса.
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Министр окружающей среды Британии претендует на пост премьера
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Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео
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Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею
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Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
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"Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной.
Обновлено вчера в 12:08
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Reuters узнал о поставках оружия Турцией сирийским повстанцам
Турция снабдила новой партией оружия сирийских повстанцев для отражения нападений правительственных войск, поддерживаемых Россией, сообщил Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей оппозиции и повстанцев.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Общество
Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе
В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
Обновлено в 05:57
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Общество
Соловьев рассказал о встрече с активистом из Екатеринбурга
Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, как прошла его встреча с уральским активистом Антоном Дербеневым, который пообещал дать журналисту «леща».
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Автоэксперт рассказал, как выбрать идеальный женский автомобиль
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Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
Обновлено вчера в 14:55
Армия и оружие
Полет истребителя F-16C под видом Су-57 показали на видео
Полет истребителя ВВС США F-16C, окрашенный под камуфляж российского самолета Су-57, показали на видео. Ролик был опубликован в Facebook.
Обновлено в 01:13
Политика
Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Хоккей
Кто мог бы стать новым главным тренером сборной России после ЧМ-2019
Сборная России под руководством Ильи Воробьёва проиграла финнам в полуфинале ЧМ-2019, и теперь достаточно остро встал вопрос о новом тренере для национальной команды.
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Транспорт
В Екатеринбурге прошел митинг против повышения цен за проезд в транспорте
После подорожания проезда в метро в Екатеринбурге озвучены планы по поднятию цен и на поездки в наземном транспорте.
Обновлено в 07:30
Политика
В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.
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Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
Обновлено 24 мая в 18:03
Шоу-бизнес
Мария Шукшина показала свои снимки с разницей в 20 лет
51-летняя Мария Шукшина — дочь Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной — поделилась в Instagram свежей публикаций.
Обновлено в 04:42