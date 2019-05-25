Армия и оружие
Иран пригрозил отправить американские корабли на дноИзвестия вчера в 17:38
В Иране пригрозили «отправить на дно» Персидского залива американские корабли, если они совершат «ошибочные действия». Соответствующее заявление сделал в субботу, 25 мая, советник главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.
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Иран заявил о готовности применить секретное оружие против кораблей США
Российская газетавчера в 16:58
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Майкл Хантер нокаутировал Мальдонадо и защитил титул WBA
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Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Британский альпинист скончался при спуске с Эвереста
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Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
Обновлено 24 мая в 18:03
Политика
На Брянщине проходит предварительное голосование
ПП «Единая Россия» приглашает жителей региона определить тех кандидатов, которых партия будет выдвигать на сентябрьских выборах в облдумы, советы миниципалитетов.
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Сборная России по хоккею уступила финнам в полуфинале ЧМ
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Космос
В небе над Уралом сняли «рой» спутников Илона Маска
Пролет группы спутников Starlink компании Илона Маска SpaceX был снят ночью 26 мая в небе над Свердловской областью.
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Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Общество
В Москве 26 мая открылся фестиваль «Китайский квартал»
В Москве в воскресенье, 26 мая, открылся культурный фестиваль «Китайский квартал».
Обновлено в 04:39
Общество
Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: начало будет удачным
Вы долго готовились к успеху, и вот на этой неделе вы сможете обрести нужные контакты и подберете правильные слова в нужном месте в верное время.
Обновлено вчера в 02:01
Транспорт
Четыре станции красной ветки метро откроются до конца июня
Строительство участка Сокольнической линии московского метро от станции «Саларьево» до «Коммунарки» будет завершено в конце июня этого года.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия
В интернате для ветеранов в Петрозаводске произошел пожар
В Петрозаводске 34 человека были эвакуированы из интерната для ветеранов на Комсомольском проспекте из-за пожара в воскресенье, 26 мая.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве
Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.
Обновлено в 01:03
Политика
Французский депутат призвал покончить с «антироссийской истерией»
Депутат от партии "Национальное объединение" Жозе Эврар направил обращение министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану, в котором призвал нормализовать отношения с Россией, сообщает RT.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Одинцово попала на видео
Обновлено в 02:42
Гаджеты
Шестиядерный Ryzen 3000 начального уровня оказался быстрее Ryzen 7 2700X в Geekbench
Иными словами, микроархитектура Zen 2 способна поднять производительность семейства процессоров Ryzen на заметно более высокий уровень даже без увеличения числа вычислительных ядер, а лишь за счёт роста показателя IPC (числа исполняемых за такт инструкций).
Обновлено в 02:39
Экономика
Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США
Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Во время урагана в Северной Осетии погибла девушка
Во время урагана в Северной Осетии один человек погиб и трое пострадали, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
Обновлено в 03:59
Футбол
«Локомотив» извинился перед «Уфой» за проблемы с транспортом
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал "СЭ" информацию о том, что при перевозке команды из аэропорта "Шереметьево" в отель в преддверии матча 30-го тура чемпионата России с "Локомотивом" возникли проблемы.
Обновлено вчера в 15:52
Кино
Как прошла церемония закрытия Каннского кинофестиваля
Церемония закрытия началась вечером 25 мая на красной дорожке у Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.
Обновлено в 02:22
Политика
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Австрийский таблоид Osterreich Zeitung опубликовал материал о причастности Леры Кудрявцевой к скандалу с вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, написала телеведущая на своей странице в соцсети Instagram.
Обновлено вчера в 03:17
Футбол
«Барса» проиграла финал Кубка Испании. Только факты
«Барселона» не выиграла Кубок Испании впервые с 2014 года.
Обновлено вчера в 20:20
Культура
Андрей Рубанов удостоен литературной премии «Национальный бестселлер»
Победителем общероссийской литературной премии «Национальный бестселлер» стал писатель Андрей Рубанов.
Обновлено в 01:31
Гаджеты
Недавно презентованный Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь
Недавно стало известно, что гаджет Samsung Galaxy A50, который недавно был презентован общественности, продолжает дешеветь.
Обновлено в 04:44
Космос
Астрономы выяснили природу плазменных «сосисок» на Солнце
Обновлено 24 мая в 13:12