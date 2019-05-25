Армия и оружие

Иран пригрозил отправить американские корабли на дноИзвестия вчера в 17:38

В Иране пригрозили «отправить на дно» Персидского залива американские корабли, если они совершат «ошибочные действия». Соответствующее заявление сделал в субботу, 25 мая, советник главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.
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Иран пригрозил «отправить на дно» американские корабли

ТАССвчера в 17:04

Иран пригрозил потопить американские корабли в Персидском заливе в том случае, если они «совершат ошибку»

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Иран пригрозил отправить американские корабли на морское дно

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Российская газетавчера в 16:58

Иран пригрозил отправить американские корабли «на дно»

РИА Новостивчера в 15:38

Иракский фактор в ирано-американском кризисе

Инфорос24 мая в 08:48
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:53, Ашберн
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