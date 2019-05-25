Армия и оружие

Иран пригрозил отправить американские корабли на дноLenta.ru 19:48

Советник добавил, что иранская сторона ответит «всей мощью» на провокации со стороны американских властей. «Мы используем против них [США] секретное оружие в случае развязывания войны и отправим на морское дно два их авианосца вместе с самолетами и экипажами», — заявил Корбани.
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Иран пообещал отправить американские корабли на дно Персидского залива

Вести.Ru19:59

Иран пообещал «отправить на дно» корабли США в случае их «первой ошибки»

РБК19:21

Иракский фактор в ирано-американском кризисе

Инфоросвчера в 08:48

Иран пригрозил «отправить на дно» американские корабли

ТАСС17:04

Иран заявил о готовности применить секретное оружие против кораблей США

Российская газета16:58

Иран пригрозил потопить американские корабли

РИА Новости15:38

Иран обещал потопить корабли США секретным оружием

Газета.Ru18:59
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Здоровье

Внутриутробное переливание крови впервые провели в Алтайском крае

Чтобы спасти ребенка, потребовались внутриутробные переливания крови, которым алтайские врачи научились на курсах в Екатеринбурге.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес

Вся жизнь в тени Пугачевой: трагедия Кристины Орбакайте

25 мая российская актриса и певица Кристина Орбакайте отмечает 48-летие. С самого утра знаменитость начали поздравлять коллеги и родные.
Обновлено в 11:55
Хоккей

Тренер сборной Канады не удивился поражению сборной России на ЧМ

Обновлено в 18:21
Политика

Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

Киев намерен потребовать от Берлина введения новых "гамбургских" санкций против России в том случае, если Москва не станет выполнять решение Международного суда по морскому праву относительно освобождения украинских моряков.
Обновлено в 20:05
Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева показала на Каннском фестивале роскошное декольте

На красной дорожке певица появилась в платье, которое выделяло её среди остальных гостей и подчёркивало все достоинства.
Обновлено в 05:08
Политика

Единороссы на праймериз определят кандидатов партии на сентябрьские выборы

Как пояснил журналистам секретарь генсовета единороссов, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, "партия в рамках этой процедуры предоставляет кандидатам возможность донести до людей свою программу, попробовать свои силы в дебатах, заручиться поддержкой избирателей", которые в результате определят тех, кого партия поддержит на выборах.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие

По традиции, сразу после завершения торжества, новоиспеченные муж и жена отправились в свадебное путешествие.
Обновлено в 08:49
Культура

Зеленский станцевал в «Лиге смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористической программы "Лига смеха" в Киеве, сообщает РЕН.
Обновлено в 16:45
Происшествия

«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске

Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют

Обновлено в 05:30
Музыка

Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты

Обновлено вчера в 18:03
Шоу-бизнес

Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой

Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено в 19:56
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес

Бузова станет парой Батрутдинова в новом шоу на ТНТ

Продолжение-вариация шоу «Холостяк» в виде телепроекта под названием «План Б» скоро ждет всех фанатов Ольги Бузовой.
Обновлено в 07:54
Музыка

Кардашьян снялась в клипе на новую песню Пэрис Хилтон

Американская светская львица Ким Кардашьян снялась в клипе певицы Пэрис Хилтон на новую композицию Best Friend's Ass.
Обновлено в 21:00
Общество

Пересёкший Атлантику в бочке француз поделился секретом отличной формы

Жан-Жак Савен, 72-летний французский путешественник, переплывший в бочке Атлантический океан, рассказал РИА Новости о секретах сохранения спортивной формы.
Обновлено в 21:13
Происшествия

У берегов Японии столкнулись два грузовых судна

Два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана к востоку от побережья страны, четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Киодо.
Обновлено в 21:12
Армия и оружие

О будущих пилотах задумалась Голикова

Как пишут «Известия», на базе военных центров могут появиться специализированные образовательные программы, которые смогут проходить будущие пилоты гражданской авиации — студенты вузов и ссузов.
Обновлено в 21:02
Технологии

AMD удалось доказать безупречность своих процессоров в суде

В прошлом году AMD пришлось столкнуться с групповым иском от акционеров компании, которые утверждали, что руководство намеренно преуменьшало степень опасности уязвимости типа Spectre второго варианта, используя эту информацию для искусственного повышения курса акций AMD в период, когда началось активное обсуждение подверженности процессоров Intel уязвимостям Meltdown и Spectre.
Обновлено в 16:04
Происшествия

Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за взятку

Обновлено в 10:08
Политика

Австрийской партии предлагали «компромат» на Штрахе

Австрийская либеральная партия NEOS в 2015 году получала предложение о получении «компрометирующих» бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе материалов.
Обновлено в 21:14
Происшествия

В США арестовали экс-менеджера Стэна Ли

Бывший менеджер автора комиксов Стэна Ли, умершего в конце 2018 года, взят под стражу в Аризоне по обвинению в хищении, незаконном обогащении и подлоге в ущерб своему бывшему работодателю.
Обновлено в 20:46
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии

Обновлено в 20:53
Происшествия

Вылетевший из Сургута в Худжанд самолет готовится вернуться в аэропорт

"Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной.
Обновлено в 12:08
Происшествия

На Эвересте при спуске погибли два альпиниста

Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено вчера в 04:19
Экономика

Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и Китаем

Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем.
Обновлено вчера в 08:58
Футбол

«Локомотив» извинился перед «Уфой»

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с игроками уфимцев, которых не встретили представители "Локомотива" в преддверии матча 30-го тура РПЛ, хотя по регламенту обязаны были это сделать.
Обновлено в 16:48
Как работают Яндекс.Новости?
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