Армия и оружие
Иран пригрозил отправить американские корабли на дноLenta.ru 19:48
Советник добавил, что иранская сторона ответит «всей мощью» на провокации со стороны американских властей. «Мы используем против них [США] секретное оружие в случае развязывания войны и отправим на морское дно два их авианосца вместе с самолетами и экипажами», — заявил Корбани.
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