Политика
Иран превысил уровень обогащения уранаРоссийская газета 05:50
В конце июня Иран отказался от ряда обязательств по СВПД, в частности, отказавшись от экспорта в другие страны излишков тяжелой воды и превысив установленные сделкой накопления обогащенного урана. А 7 июля Тегеран объявил о пересмотре обязательств по поводу уровня обогащения.
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Политика
Зеленский назвал украинско-российский телемост опасным пиар-ходом
Президент Украины Владимир Зеленский назвал анонсированный украинско-российский телемост опасным пиар-ходом перед выборами в парламент, которые запланированы на 21 июля.
Обновлено в 05:48
Политика
МИД России назвал беспрецедентной выходкой ругань грузинского ведущего
Министерство иностранных дел России осуждает неприемлемые выпады в адрес российского руководства на грузинском телеканале «Рустави 2», говорится в заявлении на сайте ведомства.
Обновлено в 05:10
Происшествия
СК проверит службу опеки по делу об избиении девочки в Ингушетии
Правоохранители проверят органы опеки и участкового педиатра по уголовному делу об избиении семилетней девочки в Ингушетии.
Обновлено в 04:20
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Интернет
Apple тестирует биометрическую авторизацию для сайта iCloud.com
Браузерная версия облачного сервиса Apple — iCloud.com — в будущих версиях операционных систем компании будет поддерживать биометрическую авторизацию.
Обновлено в 03:47
Политика
В Госдуме призвали заморозить отношения между Россией и Грузией
Депутат Госдумы Евгений Примаков («Единая Россия») считает оздороваливающей заморозку отношений между Россией и Грузией и рекомендует в режиме автоответчика реагировать на провокации.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Российский самолет экстренно развернули в Москву
Самолет авиакомпании Utair подал сигнал об аварийной ситуации и в настоящее время возвращается в Москву.
Обновлено в 06:11
Наука
«Для нас крайне важна заинтересованность ребенка»
Конкурсные задания формируются в общении с экспертами, у которых мы интересуемся, какие задачи можно доверить детям.
Обновлено в 03:57
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Самолет «Батуми-Череповец» совершил аварийную посадку в Воронеже
Неисправность двигателя стала причиной аварийной посадки в Воронеже рейса из Батуми в Череповец авиапредприятия "Северсталь", сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.
Обновлено в 05:25
Авто
Мантуров спрогнозировал объем продаж автомобилей Aurus в 2019 году
Коммерческие продажи отечественных машин для первых лиц государства проекта Aurus составят в этом году не более 5–6 единиц из-за интенсивных отгрузок в адрес гаража президента.
Обновлено в 05:31
Политика
Российские туристы массово отменяют брони в грузинских гостиницах
Российские туристы массово аннулируют брони в гостиницах Батуми, Кутаиси и регионе Кахетия после отмены авиарейсов из РФ, а местные жители интересуются, как власти Грузии собираются действовать, чтобы сохранить турпоток из России, заявила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили.
Обновлено в 03:51
Авто
Появились первые фотографии обновленного Lada Largus
Снимки и первая информация об обновленной модели популярной в России Lada Largus появились в издании "Российская газета".
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Илона Броневицкая называла Эдиту Пьеху суррогатной матерью
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району
"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Спорт
Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:41
Наука
В Индонезии нашли останки древнейшего человека возрастом 1,8 млн лет
Ученые отмечают, что это первое доказательство присутствия человека на территории современной Индонезии 1,8 млн лет назад.
Обновлено в 00:28
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Здоровье
Заболевших российских туристок экстренно эвакуировали из Турции
В Турции во время отдыха заболели и были экстренно эвакуированы спецбортом две гражданки России, туристки из Москвы и Нижневартовска.
Обновлено в 05:32
Общество
Власти Екатеринбурга продолжают искать площадку под Универсиаду
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на «Иннопроме» заявил, что сейчас власти выбирают между двумя площадками, где построить деревню «Универсиады».
Обновлено в 04:09
Технологии
Яндекс.Деньги помогут геймерам собирать донаты
Зритель может беспроцентно перевести донат, выбранному геймеру из кошелька Яндекс.деньги, либо с любой банковской карты.
Обновлено в 05:15
Политика
Путин не обсуждал с полпредом Цукановым дело его помощника
Президент РФ Владимир Путин располагает всей полнотой информации по делу помощника своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе, который подозревается в госизмене, но встреч с полпредом Николаем Цукановым по этому вопросу он не проводил, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:40
Политика
Песков ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет рассмотрена, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:48
Авто
АКП для УАЗ «Патриот» обошлась в 100 миллионов рублей
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Американские «Мстители» возвращаются: принято решение о модернизации ЗРК
Как передает "Warspot" со ссылкой на портал defence-blog.com, в Пентагоне приняли решение о модернизации всех комплексов, стоящих на вооружение американской армии.
Обновлено в 06:00
Кино
В сети появился трейлер фильма «Мулан»
В сети опубликовали первый трейлер фильма «Мулан».
Обновлено в 05:52