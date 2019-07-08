Политика

Иран превысил уровень обогащения уранаРоссийская газета 05:50

В конце июня Иран отказался от ряда обязательств по СВПД, в частности, отказавшись от экспорта в другие страны излишков тяжелой воды и превысив установленные сделкой накопления обогащенного урана. А 7 июля Тегеран объявил о пересмотре обязательств по поводу уровня обогащения.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Иран приступил к обогащению урана, превышая допустимый уровень

Комсомольская правда05:29

Вице-президент Ирана: США не позволили Тегерану извлечь выгоду из ядерной сделки

ГЛАС.RU05:09

Иран на повышение: зачем Тегерану увеличивать норму обогащения урана

Известиявчера в 10:30

Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана

RT на русском04:44

Иран приступил к обогащению урана выше уровня 3,67%

ТАСС05:12

Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана

РИА Новости04:56

Иран объявил о новых шагах по отказу от обязательств по ядерной сделке

РБКвчера в 03:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:15, Вашингтон
Политика

Зеленский назвал украинско-российский телемост опасным пиар-ходом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал анонсированный украинско-российский телемост опасным пиар-ходом перед выборами в парламент, которые запланированы на 21 июля.
Обновлено в 05:48
Политика

МИД России назвал беспрецедентной выходкой ругань грузинского ведущего

Министерство иностранных дел России осуждает неприемлемые выпады в адрес российского руководства на грузинском телеканале «Рустави 2», говорится в заявлении на сайте ведомства.
Обновлено в 05:10
Происшествия

СК проверит службу опеки по делу об избиении девочки в Ингушетии

Правоохранители проверят органы опеки и участкового педиатра по уголовному делу об избиении семилетней девочки в Ингушетии.
Обновлено в 04:20
Политика

РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Интернет

Apple тестирует биометрическую авторизацию для сайта iCloud.com

Браузерная версия облачного сервиса Apple — iCloud.com — в будущих версиях операционных систем компании будет поддерживать биометрическую авторизацию.
Обновлено в 03:47
Политика

В Госдуме призвали заморозить отношения между Россией и Грузией

Депутат Госдумы Евгений Примаков («Единая Россия») считает оздороваливающей заморозку отношений между Россией и Грузией и рекомендует в режиме автоответчика реагировать на провокации.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие

Поставка ЗРК С-350 «Витязь» в войска начнётся с приграничных полков

Обновлено в 04:46
Происшествия

Российский самолет экстренно развернули в Москву

Самолет авиакомпании Utair подал сигнал об аварийной ситуации и в настоящее время возвращается в Москву.
Обновлено в 06:11
Наука

«Для нас крайне важна заинтересованность ребенка»

Конкурсные задания формируются в общении с экспертами, у которых мы интересуемся, какие задачи можно доверить детям.
Обновлено в 03:57
Общество

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Самолет «Батуми-Череповец» совершил аварийную посадку в Воронеже

Неисправность двигателя стала причиной аварийной посадки в Воронеже рейса из Батуми в Череповец авиапредприятия "Северсталь", сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.
Обновлено в 05:25
Авто

Мантуров спрогнозировал объем продаж автомобилей Aurus в 2019 году

Коммерческие продажи отечественных машин для первых лиц государства проекта Aurus составят в этом году не более 5–6 единиц из-за интенсивных отгрузок в адрес гаража президента.
Обновлено в 05:31
Политика

Российские туристы массово отменяют брони в грузинских гостиницах

Российские туристы массово аннулируют брони в гостиницах Батуми, Кутаиси и регионе Кахетия после отмены авиарейсов из РФ, а местные жители интересуются, как власти Грузии собираются действовать, чтобы сохранить турпоток из России, заявила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили.
Обновлено в 03:51
Авто

Появились первые фотографии обновленного Lada Largus

Снимки и первая информация об обновленной модели популярной в России Lada Largus появились в издании "Российская газета".
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес

Илона Броневицкая называла Эдиту Пьеху суррогатной матерью

Обновлено в 03:31
Футбол

ЦСКА объявил о подписании контракта с баскетболистом «Олимпиакоса»

Обновлено в 02:56
Происшествия

В Москве после ДТП погиб сын известного бизнесмена, сообщил источник

Обновлено в 05:02
Происшествия

В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району

"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Спорт

Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Наука

В Индонезии нашли останки древнейшего человека возрастом 1,8 млн лет

Ученые отмечают, что это первое доказательство присутствия человека на территории современной Индонезии 1,8 млн лет назад.
Обновлено в 00:28
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Здоровье

Заболевших российских туристок экстренно эвакуировали из Турции

В Турции во время отдыха заболели и были экстренно эвакуированы спецбортом две гражданки России, туристки из Москвы и Нижневартовска.
Обновлено в 05:32
Общество

Власти Екатеринбурга продолжают искать площадку под Универсиаду

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на «Иннопроме» заявил, что сейчас власти выбирают между двумя площадками, где построить деревню «Универсиады».
Обновлено в 04:09
Технологии

Яндекс.Деньги помогут геймерам собирать донаты

Зритель может беспроцентно перевести донат, выбранному геймеру из кошелька Яндекс.деньги, либо с любой банковской карты.
Обновлено в 05:15
Политика

Путин не обсуждал с полпредом Цукановым дело его помощника

Президент РФ Владимир Путин располагает всей полнотой информации по делу помощника своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе, который подозревается в госизмене, но встреч с полпредом Николаем Цукановым по этому вопросу он не проводил, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:40
Политика

Песков ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет рассмотрена, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:48
Авто

АКП для УАЗ «Патриот» обошлась в 100 миллионов рублей

Обновлено в 05:17
Армия и оружие

Американские «Мстители» возвращаются: принято решение о модернизации ЗРК

Как передает "Warspot" со ссылкой на портал defence-blog.com, в Пентагоне приняли решение о модернизации всех комплексов, стоящих на вооружение американской армии.
Обновлено в 06:00
Кино

В сети появился трейлер фильма «Мулан»

В сети опубликовали первый трейлер фильма «Мулан».
Обновлено в 05:52
Как работают Яндекс.Новости?
Выход США из ядерной сделки по ИрануБольше новостей по теме
Главное