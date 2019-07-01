Политика
Иран предупреждает об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской АравииЭхо Москвы 03:00
На саммите "Двадцатки" в Осаке президент Путин заявил, что Россия и Саудовская Аравия поддерживают продление сделки по сокращению нефтедобычи на срок от 6 до 9 месяцев. Продление соглашения - ключевой фактор стабильности нефтяного рынка, считает министр энергетики России Александр Новак.
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Происшествия
Число жертв паводков в Иркутской области выросло до семи
Обновлено в 03:41
Политика
Туск приостановил саммит Евросоюза
Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено вчера в 18:15
Политика
Главред WikiLeaks заявил о поддержке Ассанжа до слушаний в 2020 году
WikiLeaks продолжит публикацию информации в поддержку основателя портала Джулиана Ассанжа до новых слушаний по делу о его экстрадиции в США в феврале 2020 года, заявил в интервью РИА Новости главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон.
Обновлено в 04:31
Общество
В России появятся биометрические банкоматы
Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года.
Обновлено вчера в 19:29
Здоровье
Ситуацию в лор-отделении обсудили губернатор Новгородской области и главврач ОДКБ
Отвечая на вопрос губернатора, Арсен Амирбеков рассказал, что в ходе разбирательства касаемо работы лор-отделения выяснилось, что специалисты отсутствовали на рабочем месте в 14:30, хотя должны были нести дежурство в стационаре.
Обновлено 29 июня в 06:55
Игры
В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити
После чего, согласно сюжетной линии, игроки переносятся в Либерти-Сити.
Обновлено в 02:06
Происшествия
ФСБ опубликовала видео задержания трех чиновников в Дагестане
ФСБ России представила видео задержания в Дагестане по делу о махинациях с бюджетными средствами трех чиновников - заместителей директора государственного казенного учреждения Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Саада Саидова, Юсупа Расулова и Магомедамина Казакбиева.
Обновлено в 03:35
Политика
Россия обеспокоена попытками подорвать присутствие Миссии ООН в Косово
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Дамаску
Обновлено вчера в 18:51
Баскетбол
Алек Питерс покинул ЦСКА
Обновлено в 04:30
Политика
Алексей Текслер представил свою «сенаторскую тройку»
Глава региона вместе с представленной "сенаторской тройкой" часто обращал внимание на важность проблем доступности образования и жилья.
Обновлено в 04:15
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
Общество
Врио главы Челябинска Наталья Котова сокращает штат мэрии
Временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова обязала замов и начальников управлений подготовить отчеты по структуре их подразделений в мэрии.
Обновлено в 03:15
Транспорт
Макаровский мост в Екатеринбурге откроют после обеда
Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, движение планируется запустить после обеда – утром состоится приемка моста у подрядчика и приемка Госавтоинспекции.
Обновлено в 00:04
Происшествия
В Сестрорецке выпал из окна больной аутизмом ребенок
Страдающий аутизмом ребенок накануне вечером выпал из окна в Сестрорецке. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:36
Экономика
Тарифы ЖКХ выросли второй раз за год
Первое повышение тарифов на коммунальные услуги произошло 1 января, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация назначена на 1 июля, тарифы увеличатся в среднем на 2,4%. Два этапа связаны с ростом НДС с 18 до 20%, в начале года расходы коммунального комплекса выросли на 16 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 22:50
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Экономика
Facebook назначили штраф за отказ предоставить данные о россиянах
Решение о штрафе для компании Facebook вступило в законную силу. Об этом сообщили в Таганском суде Москвы.
Обновлено в 04:29
Политика
Генпрокуратура признала нежелательной работу фонда «Свободная Россия»
В конце июня Министерство юстиции России объявило, что этот фонд включён в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Из номера отеля в центре Москвы украли украшения на 800 тыс. рублей
Ювелирные украшения стоимостью около 800 тыс. рублей были украдены из номера пятизвездочной гостиницы в центре Москвы.
Обновлено в 03:32
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Экономика
Сын Владимира Когана возглавил набсовет банка «Уралсиб»
Наблюдательный совет "Уралсиба" возглавил Евгений Коган, сын прежнего основного владельца банка Владимира Когана.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53
Авто
«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на некоторые модели
«АвтоВАЗ» с 1 июля поднимет цены не на всю свою линейку автомобилей, а лишь на три модели из пяти.
Обновлено вчера в 11:18
Спорт
Мария Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в США
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Стэнфорде, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:09
Шоу-бизнес
Любовь Успенская решилась на ЭКО
Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика
На Украине запустили новый рынок электроэнергии
Обновлено в 02:30
Происшествия
Чиновника накажут за присвоение более 7 млн рублей социальных выплат
Начальник ГБУ «Центр контроля качества товаров, работ и услуг» присвоил более 7 млн рублей, предназначенных для сотрудников учреждения.
Обновлено в 04:31