Иран предупреждает об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской АравииЭхо Москвы 03:00

На саммите "Двадцатки" в Осаке президент Путин заявил, что Россия и Саудовская Аравия поддерживают продление сделки по сокращению нефтедобычи на срок от 6 до 9 месяцев. Продление соглашения - ключевой фактор стабильности нефтяного рынка, считает министр энергетики России Александр Новак.

Иран предупреждает об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской Аравии

Политика Туск приостановил саммит Евросоюза Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.

Политика Главред WikiLeaks заявил о поддержке Ассанжа до слушаний в 2020 году WikiLeaks продолжит публикацию информации в поддержку основателя портала Джулиана Ассанжа до новых слушаний по делу о его экстрадиции в США в феврале 2020 года, заявил в интервью РИА Новости главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон.

Общество В России появятся биометрические банкоматы Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года.

Здоровье Ситуацию в лор-отделении обсудили губернатор Новгородской области и главврач ОДКБ Отвечая на вопрос губернатора, Арсен Амирбеков рассказал, что в ходе разбирательства касаемо работы лор-отделения выяснилось, что специалисты отсутствовали на рабочем месте в 14:30, хотя должны были нести дежурство в стационаре.

Происшествия ФСБ опубликовала видео задержания трех чиновников в Дагестане ФСБ России представила видео задержания в Дагестане по делу о махинациях с бюджетными средствами трех чиновников - заместителей директора государственного казенного учреждения Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Саада Саидова, Юсупа Расулова и Магомедамина Казакбиева.

Политика Россия обеспокоена попытками подорвать присутствие Миссии ООН в Косово Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован.

Политика Алексей Текслер представил свою «сенаторскую тройку» Глава региона вместе с представленной "сенаторской тройкой" часто обращал внимание на важность проблем доступности образования и жилья.

Кино На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.

Общество Врио главы Челябинска Наталья Котова сокращает штат мэрии Временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова обязала замов и начальников управлений подготовить отчеты по структуре их подразделений в мэрии.

Транспорт Макаровский мост в Екатеринбурге откроют после обеда Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, движение планируется запустить после обеда – утром состоится приемка моста у подрядчика и приемка Госавтоинспекции.

Происшествия В Сестрорецке выпал из окна больной аутизмом ребенок Страдающий аутизмом ребенок накануне вечером выпал из окна в Сестрорецке. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Экономика Тарифы ЖКХ выросли второй раз за год Первое повышение тарифов на коммунальные услуги произошло 1 января, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация назначена на 1 июля, тарифы увеличатся в среднем на 2,4%. Два этапа связаны с ростом НДС с 18 до 20%, в начале года расходы коммунального комплекса выросли на 16 миллиардов рублей.

Транспорт Минтранс разработал правила для совместных поездок Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».

Экономика Facebook назначили штраф за отказ предоставить данные о россиянах Решение о штрафе для компании Facebook вступило в законную силу. Об этом сообщили в Таганском суде Москвы.

Политика Генпрокуратура признала нежелательной работу фонда «Свободная Россия» В конце июня Министерство юстиции России объявило, что этот фонд включён в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Происшествия Из номера отеля в центре Москвы украли украшения на 800 тыс. рублей Ювелирные украшения стоимостью около 800 тыс. рублей были украдены из номера пятизвездочной гостиницы в центре Москвы.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов 1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.

Экономика Сын Владимира Когана возглавил набсовет банка «Уралсиб» Наблюдательный совет "Уралсиба" возглавил Евгений Коган, сын прежнего основного владельца банка Владимира Когана.

Авто «АвтоВАЗ» передумал повышать цены на некоторые модели «АвтоВАЗ» с 1 июля поднимет цены не на всю свою линейку автомобилей, а лишь на три модели из пяти.

Спорт Мария Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в США Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Стэнфорде, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Любовь Успенская решилась на ЭКО Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.