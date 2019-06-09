Армия и оружие

Иран представил новую систему ПВО собственного производстваРИА Новости 08:15

Министерство обороны Ирана представило в воскресенье новую систему противоракетной обороны собственного производства "Хордад-15", сообщает агентство Tasnim. По данным агентства, министр обороны Ирана Амир Хатами представил систему "Хордад-15" на церемонии в Тегеране.
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Иран получил новую систему ПВО

Взгляд.ру13:41

Иран представил новую систему ПВО собственного производства

РИА Новости08:15

Иран представил новую систему ПВО

Вести.Ru09:10

Иран представил систему ПВО собственного производства

Коммерсантъ09:08

Иран представил новую систему ПВО своего производства

RT на русском08:45

Иранские военные презентовали собственную систему ПВО

РБК11:20

СМИ: Иран представил новую систему ПВО

ТАСС07:35
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:06, Ашберн
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