Армия и оружие

Иран представил новую систему ПВО собственного производстваРИА Новости 08:15

Министерство обороны Ирана представило в воскресенье новую систему противоракетной обороны собственного производства "Хордад-15", сообщает агентство Tasnim. По данным агентства, министр обороны Ирана Амир Хатами представил систему "Хордад-15" на церемонии в Тегеране.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Иран представил новую систему ПВО

RT на русском18:16

Иран представил новую систему ПВО собственного производства

РИА Новости08:15

Иранские военные презентовали собственную систему ПВО

РБК11:20

Иран представил новую систему ПВО

Вести.Ru09:10

Иран представил систему ПВО собственного производства

Коммерсантъ09:08

Иран получил новую систему ПВО

Взгляд.ру13:41

СМИ: Иран представил новую систему ПВО

ТАСС07:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 22:50, Ашберн
Общество

Россиян ожидает короткая рабочая неделя

В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России.
Обновлено в 20:19
Кино

Терренс Малик снимет фильм «Последняя планета»

Американский кинорежиссёр и сценарист Терренс Малик приступил к созданию фильма «Последняя планета» (The Last Planet).
Обновлено в 05:34
Единоборства

Головкин победил Роллса нокаутом в четвертом раунде

12-раундовый поединок был остановлен в четвертом раунде, после того как казахский боксер провел удачную серию из правого бокового и левого прямого в челюсть ударов, и этим отправил соперника в нокаут.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова заявил об осложнениях у отца

Обновлено в 20:03
Шоу-бизнес

Нюша нежно поздравила мужа с днем рождения и показала фото со свадьбы

9 июня свой день рождения отмечает супруг певицы Нюши — главный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Источник рассказал о планах параллельной закупки Су-57 и Су-35

Министерство обороны России продолжит серийные закупки истребителей Су-35 после завершения текущего контракта параллельно с закупками самолетов пятого поколения Су-57, сообщил РИА Новости источник в военном ведомстве.
Обновлено в 21:02
Происшествия

Девять шахтеров погибли в результате ЧП на северо-востоке Китая

Обновлено в 22:30
Космос

Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия

Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге

Обновлено в 11:00
Общество

Гороскоп на 10 июня: Тельцам звезды помогут в поиске единомышленников

Звезды помогут в поиске единомышленников, способных разделить ваши взгляды.
Обновлено в 20:00
Игры

Релиз Doom Eternal состоится в ноябре 2019 года

Обновлено в 22:36
Футбол

Вратаря сборной Сан-Марино поддержали российские болельщики

Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини обратился к российским болельщикам.
Обновлено в 05:43
Общество

Ветераны боев на Даманском требуют от властей выплат как ветераны ВОВ

Обновлено в 20:54
Происшествия

Житель Якутии расстрелял семью из трех человек

Следователи в Якутии выясняют обстоятельства происшествия, в котором 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек, в том числе беременную женщину и 14-летнюю девочку.
Обновлено в 22:06
Космос

На Марсе обнаружили дома и технику

Исследователь космического пространства заявил, что совсем недавно ему удалось рассмотреть на снимках с Красной планеты заброшенные дома и технику.
Обновлено в 15:41
Происшествия

6-летний ребенок погиб, катаясь на качелях в Сахалинской области

6-летний мальчик насмерть разбился, катаясь на качелях в селе Восход в Тымовском районе Сахалинской области.
Обновлено в 21:42
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Обновлено в 14:07
Финансы

Всемирный банк: В России в ближайшие два года снизится бедность

Часть российских семей находится у черты бедности. Ранее Росстат заявил о рекордных показателях снижения уровня бедности.
Обновлено в 20:02
Экономика

Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено в 19:19
Технологии

В США готовят к первому полету секретный самолет-пулю

В США готовят к первому полету секретный и потенциально революционный коммерческий самолет Celera 500L.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Киселев раскрыл результаты теста Голунова на наркотики

Телеведущий Дмитрий Киселев раскрыл результаты теста на наркотики задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 16:24
Политика

МИД Украины обеспокоен сложившейся в Молдавии ситуацией

Украина крайне обеспокоена развитием ситуации в Республике Молдова, столкнувшейся с политическим кризисом.
Обновлено в 22:31
Политика

Кадыров раскритиковал СМИ за излишнее внимание к Голунову

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал цель широкого освещения в СМИ дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Политика

Партия Зеленского представила первых кандидатов в Раду

Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского представила первых своих 20 кандидатов, которые будут принимать участие в выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

В НАТО назвали цель учений на Балтике

Обновлено в 17:11
Гаджеты

Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю

В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Происшествия

В Бурятии разбился самолет Ан-2

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Тункинском районе Бурятии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу.
Обновлено в 10:46
Политика

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня

Вопросы принимаются с 08:00 9 июня (по московскому времени) вплоть до окончания программы 20 июня.
Обновлено в 01:45
Политика

Глава МИД Греции раскритиковал антироссийские санкции

Греция считает, что санкции мешают диалогу между Россией и ЕС, и хочет стать связующим звеном, проводником между ними, заявил глава МИД страны Йоргос Катругалос.
Обновлено в 20:59
Происшествия

Финских пограничников поразил «трехголовый монстр» из России

Сотрудники береговой охраны Финляндии в ходе проверки приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 22:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное